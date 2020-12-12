20+ человек, чьи крутые поступки доказывают, что у зла в нашем мире мало шансов

Добрые поступки и по-настоящему героические дела зачастую совершаются тихо и незаметно. О них обычно не трубят в новостях и не пишут в газетах. Однако от этого они не становятся менее значимыми. На маленькие подвиги способен каждый, у кого есть сердце. А значит, у зла в нашем мире мало шансов.

Мы в AdMe.ru любим истории с позитивным финалом и хотим рассказать вам о тех добряках, благодаря которым жизнь окружающих становится лучше.

«В нашем городе пропала собака по кличке Мидоу. 10 дней ее искало множество людей, но безрезультатно. Пошел снег, похолодало. Мы почти потеряли надежду»

«Один незнакомец, прочитав объявление о пропаже, решил поискать Мидоу с помощью дрона. Он ехал 1,5 часа до нужного места, а потом провел на морозе еще целую вечность, пока его дрон не разрядился. Он нашел Мидоу и привез ее домой! Героя зовут Брайан. Он отказался от награды в $ 500 и пожертвовал эти деньги городскому приюту для животных и двум благотворительным организациям».

Когда работаешь продавцом, а в душе ты немного Робин Гуд

«После того как наша старая кошка ушла за радугу, мы поклялись, что у нас никогда не будет других животных. 8 месяцев спустя мы нашли этого парня под капотом авто»

«Баттерс снова заставил нас полюбить!»

«До и после того, как я пожертвовала 25 см волос на благотворительность»

«На фото я и мои приемные мама и папа. Биологические родители дали мне жизнь, а эти люди подарили мне ЖИЗНЬ. Это большая разница»

«Жители нашего квартала собрались и очистили парк от мусора. Мы хотим, чтобы наши дети играли здесь, как когда-то это делали мы»

Не все герои носят плащи. Этот водитель автобуса увидел плачущего мальчика, который переходил дорогу, остановил транспорт и поспешил на помощь ребенку

«Шофер вышел из кабины, чтобы убедиться, что мальчик, который находился на улице без родителей, не ранен и не попал в какую-то серьезную передрягу. Оказалось, ребенок расстроился потому, что у его велосипеда слетела цепь. Мужчина быстро решил эту проблему и вернулся за руль автобуса».

«Купила шоколадку, а там внутри веревка. Написала производителю. Спустя почти 2 месяца мне пришел презент с фабрики»

Хорошо, что в мире много неравнодушных людей

Ничего особенного, просто парень кормит котенка в метро

«В моем городе организовали буккроссинг между детским клубом и центром для пожилых людей. Я написал в интернете, что нужны книги. Глядите, сколько их принесли»

«Я дальнобойщик и почти всегда в пути. Сегодня кто-то оставил этот восхитительный обед ко Дню Благодарения на ступенях недалеко от моего полуприцепа»

«Я рад до слез и бесконечно благодарен тебе, незнакомец».

«Прошлой ночью быстро вспыхнувший пожар чуть не уничтожил местную организацию по спасению животных. Я и другие добровольцы бросились на помощь»

«Все животные были эвакуированы. Люди стали приносить сотни коробок с едой, водой, мисками и поводками. Питомцев сразу же разобрали в приемные семьи на передержку — до тех пор, пока здание не станет вновь пригодным для жизни. На фото — моя лучшая подруга из приюта».

«Год назад я пожертвовал свою почку незнакомцу. И я сделал бы это снова, если бы у меня была еще одна почка»

«Мне 12 лет. Я решила подарить этот набор повара и свой кукольный домик маленькой девочке из бедной семьи. Надеюсь, они понравятся новой хозяйке»

«Спасибо этим двум подросткам, которые нашли мой потерянный телефон, сделали селфи, а затем вернули его мне»

«Вдохновившись примером одного парня из интернета, я очистила дверь в подъезд от рекламных объявлений. Спасибо тебе, мужик! Уже неделю живем с чистой дверью»

«Прямо сказка. Никто больше ничего не клеит. И правду говорят, что начать изменять мир нужно с себя. Более того, даже соседние подъезды очистили от этого рекламного мусора. Красота!»

«В связи с тем, что у нас в городе уже 4-й день стоят лютые морозы, от —40 до —53, хозяева магазинов преподнесли покупателям тепленький сюрприз»

«Каждый день я видел с балкона дедушку, который бегал по утрам. „Круто, — думал я, — пожилой, а спортом занимается“. И вот я вижу: бежит дед, вдруг бац — хватается рукой за грудь»

«Я сразу смекнул, что ему плохо стало. Выбежал на улицу в трусах и тапках, оттащил его в свою машину, вызвал скорую. Посадил на сиденье, достал воды, нашел в аптечке нашатырь. Надо отдать должное, скорая приехала минут через 5, медики загрузили его и уехали. И вроде все, помог, и на том спасибо. Где-то через неделю подхожу к своему авто и вижу этот конверт. Вот теперь буду ждать, когда дед снова побежит, чтобы вернуть ему деньги».

Иногда устроить кому-то дом не так уж и сложно

«Осторожно! Эта обувь — летний домик жабы Джаббы. Просьба не беспокоить! Спасибо».

Бумеранг добра возвращается даже через много лет

«Увидел в сети, что для местного дома ветеранов собирают подарки (кружки, носки, конфеты), и очень захотел отвезти пару презентов»

«Предложил коллегам по работе поучаствовать. На следующий день меня ждало это».

«Бездомный котенок забрался ко мне на колени и уснул. Лучший момент за весь этот трудный год»