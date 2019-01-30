19 фото о трогательной любви между животным и человеком

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Дружба сама по себе явление прекрасное и загадочное, а дружба между животным и человеком — тем более. Наше общение условно, внешность слишком отлична, а образ жизни порой взаимно не понятен. То, что, вопреки всему этому, между нами существует такая нерушимая связь, — настоящее чудо.

Редакция AdMe.ru любит всех животных без исключения и хочет сделать ваш день немного добрее с помощью этих 19 фото.

Идеальная семья

«Мой слепой пес ждет маму не у той двери. О, это верное сердце!»

«Игги забрался в кресло, свернулся клубком на моем плече и уснул. И все это за 20 секунд. Поразительная собака»

«Я волонтер в службе спасения собак, и мне нравится видеть, как животные преображаются, обретая новый дом. Это фото заставило меня улыбнуться»

«Заметил, что у нее глаза как у диснеевской принцессы»

Спасибо, что ты есть, прекрасное созданье

Когда берешь собаку с собой на работу, а она напоминает тебе, что ты ее любимый человек

Что может быть лучше?

«Мой муж занимается грузоперевозками. Сегодня он подобрал потерявшуюся собаку. Она ехала с ним до тех пор, пока благополучно не вернулась к владельцу»

«Я жертва сезонного аффективного расстройства. В этом году я стал брать на прогулки соседскую собаку. Ее жизнерадостность помогает мне пережить долгую зиму»

«Моя 3-месячная шиба-ину знает, что провинилась»

Даже разное чувство юмора не помеха дружбе

«Моя мама связала диван для кошки»

Вот что бывает, когда возвращаешься после двухнедельной отлучки

Самый маленький член семьи...

...который занимает самое почетное место

«Она скучала по новогодней елке, так что я построил для нее симулятор. Ей нравится»

Надежный друг будет с тобой с самого начала...

...и не покинет до самого конца

Бонус-комикс

А у вас есть добрая история о четвероногом друге? Порадуйте редакцию в комментариях!