19 фото, глядя на которые даже самый черствый смахнет слезу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь полна разных моментов: радостных и печальных, простых и сложных. Мы в AdMe.ru собрали фото, которые не смогут оставить равнодушным даже самого черствого и уставшего от жизни человека. А в конце статьи вас ждет невероятно трогательный бонус.

1. Любимый пес семьи погиб, но спас их 8-месячную малышку из горящего дома

2. Боец осуществил мечту парня с синдромом Дауна, который тренировался с ним в одном спортзале. Для них организовали поединок вне атлетической комиссии

3. Сын подарил отцу машину, о которой тот всю жизнь мечтал, но не мог себе позволить

4. Каждую ночь в этой кофейне на подоконнике оставляют буррито для бездомных

5. Китайские врачи склонились перед мальчиком, который перед смертью решил стать донором, чтобы спасти других людей

6. Во время протеста в Бразилии офицер попросил участников обойтись без столкновений в день его рождения. В ответ на это группа протестующих сделала ему сюрприз

7. Мужчина воссоединился со своей мамой после 21 года разлуки

8. Учитель обнимает ребенка, после того как торнадо разрушил их школу

9. Он только что нашел свою пропавшую собаку и сидел так 10 минут

10. Отец привязал сына-инвалида к своему туловищу, чтобы тот мог поиграть с ним в футбол

11. Мужчина звонит в колокольчик в знак того, что наконец свободен от рака

12. Спортсмен обещал своей бабушке выиграть золото на Олимпийских играх. И выиграл

13. Мужчина делает бесплатные стрижки для собак из приюта

14. Пока бездомный спал, незнакомцы оставили ему рождественские подарки

15. Мальчик прошел соревнования по мини-триатлону вместе с братом-инвалидом

16. Парень забрал из приюта собаку-ветерана. Служебный пес до пенсии работал в тюрьмах, помогал искать наркотики и обучен командам на 3 языках

17. Сотрудница полиции стала донором почки для 8-летнего мальчика, с которым недавно познакомилась

18. Сотни людей приветствуют девочку, победившую рак, в день ее возвращения в школу

19. «Взял 9-летнюю кошку из приюта, и с тех пор она всегда рядом»