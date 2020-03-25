17 сильных фото, от которых сердце в груди начнет биться чаще

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Многие из нас любят рассматривать фотографии в соцсетях. Смешные, трогательные, абсурдные. Порой мы листаем картинки с такой скоростью, что не успеваем добраться до их сути. И этот скроллинг уже входит в привычку. Но иногда встречаются снимки, одного взгляда на которые хватает, чтобы остановилось дыхание и на глаза навернулись слезы.

Мы в AdMe.ru считаем, что только неподдельные эмоции делают нашу жизнь по-настоящему ценной. А сопереживая кому-то, мы учимся быть добрее и оставаться людьми.

«Мы 2 года безуспешно пытались стать родителями. В прошлом месяце мы приютили этих щенков. А сегодня я узнала, что наконец-то беременна»

«Он не отходя охранял птицу со сломанным крылом под моим грузовиком в течение четырех дней, прежде чем та смогла улететь. Горжусь им»

«Мой сын родился на 11 недель раньше срока. Сейчас ему приходится справляться со множеством проблем. Но я уверен: он самое милое, что вы увидите сегодня»

«Первые мгновения рядом с нашим псом Блуто и его последние минуты 15 лет спустя»

Этот полицейский из Северной Каролины решил разделить свою обеденную трапезу с бездомной

Эта наседка как мать ухаживала за котятами во время снежной бури

«Мой отец скончался год назад. Все время, пока он лежал в хосписе, наша собака Рокки была рядом с ним»

Служащий колокольного центра помогает слепому посетителю «увидеть» Колокол Свободы

Роботизированная кошка скрашивает жизнь этого пожилого ветеринара, у которого диагностировали болезнь Альцгеймера

«Моя первая беременность оказалась неудачной, и когда я узнала, что вновь жду ребенка, очень переживала. Вчера на УЗИ мой сын улыбнулся, и теперь я готова плакать от счастья»

У него нет большого кошелька, но определенно огромное сердце

«Моя девушка недавно начала курс химиотерапии, чтобы справиться с раком молочной железы. Сегодня она сказала своим кудрям „До скорого“»

Вот что значит в буквальном смысле смотреть, как сгорает твой мир

Пятилетний Уайетт Хаас мечтал покататься на единороге перед операцией на мозге. И это у него получилось

«Мой 5-летний сын, страдающий аутизмом, вчера сказал первое слово. Он назвал меня мамой, и я никогда в жизни так не плакала от счастья»

«Мой муж, который выбрал имя нашей дочери еще 10 лет назад, наконец-то держит на руках свою малышку»

«95 лет эти руки обнимали детей, вытирали слезы и писали слова, которые больше не напишет ни одна рука в мире. И сегодня я держу их в последний раз»

Расскажите, с каким самым трогательным и душещипательным моментом вы сталкивались в жизни?