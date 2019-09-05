16 твитов о силе женской солидарности, которые невольно вызывают чувство гордости
В умах множества людей по-прежнему существует расхожий стереотип, что женской дружбы не существует. Но многих девушек такие заявления справедливо обижают, и, чтобы доказать, что это наглая ложь, они начинают делиться разнообразными историями о женской взаимовыручке из личного опыта, например, в твиттере.
Мы в AdMe.ru тоже твердо убеждены, что дружелюбие, доброта и умение поддерживать дружеские связи зависят не от пола, а исключительно от характера и внутренних качеств отдельных людей. И решили подкрепить это реальными примерами и историями девушек, которые своей душевностью способны растопить даже самое холодное и недоверчивое сердце.
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«Плакать в целом плохо. Но плакать из-за парней — хуже всего! Надеюсь, ты улыбнешься. Все наладится! Ребекка».
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Бонус: напоследок стоит отметить, что общение девушек, конечно, не состоит сплошь из милоты и сладости. Порой они также могут позволить себе вполне колко подшутить друг над другом
Скажите, верите ли вы в существование женской дружбы? С какими примерами женской взаимовыручки вы сталкивались лично?