15 случаев, когда люди доказали, что тяжелая работа того стоила

Потерять почти половину своей массы, прийти в форму после операции на сердце, обновить свои клятвы после 10 лет брака и нескольких выкидышей. В жизни часто нужно пройти через трудности, чтобы получить в конце концов награду.

Мы в AdMe.ru поддерживаем тех, кому пришлось пережить непростые времена, и хотели бы напомнить, что после черной полосы непременно наступит белая, если вы не сдадитесь.

1. «Сегодня я достала свое свадебное платье, чтобы сделать несколько фотографий перед тем, как его отдать. Прекрасное напоминание о том, какой путь я прошла!»

2. «Сегодня я получил новые протезы! Они позволят мне заниматься любимыми делами — играть во флорбол и ходить в походы!»

3. «Эти фотографии были сделаны в одном и том же ресторане с разницей в 2 года»

4. «Глядя на свои старые фотографии, я не перестаю удивляться. Я прошла долгий путь. Никогда не сдавайтесь!»

5. «Я хотел написать книгу для подростков о травле. Работая кассиром, я не мог пользоваться блокнотом, так что начал писать на чеках. В этом году мою книгу опубликовали»

6. «Я должна была запостить это фото, потому что я достигла своей первой цели — веса до беременности!»

Надпись на фото: «10/2019 — 138 кг, 01/2021 — 96 кг».

7. «Переделал половину ванной»

8. «Я чуть не умер в марте, выпустился в мае, в мае же женился, и мы уехали в Таиланд. Она все время была со мной! Я люблю свою жену!»

9. «2020-й унес с собой большую часть меня»

10. «Арка, которую мы с коллегой недавно оформили»

11. «Наш милый Тоби был найден в канаве с парализованными задними лапами. Теперь он король дороги на 2 колесах»

12. «После 11 лет брака и 5 выкидышей мои родители решили обновить свои клятвы»

13. «Я выпустился!»

14. «10 месяцев и 80 кг»

15. «Мой пес Баг в самые толстые дни и вчера»