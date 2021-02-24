15 случаев, когда люди доказали, что тяжелая работа того стоила
Потерять почти половину своей массы, прийти в форму после операции на сердце, обновить свои клятвы после 10 лет брака и нескольких выкидышей. В жизни часто нужно пройти через трудности, чтобы получить в конце концов награду.
Мы в AdMe.ru поддерживаем тех, кому пришлось пережить непростые времена, и хотели бы напомнить, что после черной полосы непременно наступит белая, если вы не сдадитесь.
1. «Сегодня я достала свое свадебное платье, чтобы сделать несколько фотографий перед тем, как его отдать. Прекрасное напоминание о том, какой путь я прошла!»
2. «Сегодня я получил новые протезы! Они позволят мне заниматься любимыми делами — играть во флорбол и ходить в походы!»
3. «Эти фотографии были сделаны в одном и том же ресторане с разницей в 2 года»
4. «Глядя на свои старые фотографии, я не перестаю удивляться. Я прошла долгий путь. Никогда не сдавайтесь!»
5. «Я хотел написать книгу для подростков о травле. Работая кассиром, я не мог пользоваться блокнотом, так что начал писать на чеках. В этом году мою книгу опубликовали»
6. «Я должна была запостить это фото, потому что я достигла своей первой цели — веса до беременности!»
Надпись на фото: «10/2019 — 138 кг, 01/2021 — 96 кг».
7. «Переделал половину ванной»
8. «Я чуть не умер в марте, выпустился в мае, в мае же женился, и мы уехали в Таиланд. Она все время была со мной! Я люблю свою жену!»
9. «2020-й унес с собой большую часть меня»
10. «Арка, которую мы с коллегой недавно оформили»
11. «Наш милый Тоби был найден в канаве с парализованными задними лапами. Теперь он король дороги на 2 колесах»
12. «После 11 лет брака и 5 выкидышей мои родители решили обновить свои клятвы»
13. «Я выпустился!»
14. «10 месяцев и 80 кг»
15. «Мой пес Баг в самые толстые дни и вчера»
Какими достижениями 2020 года можете похвастать вы? У вас есть фотографии? Пожалуйста, поделитесь ими с нами!
Фото на превью momminislife / reddit
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