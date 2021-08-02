15 крутых бабушек и дедушек, глядя на которых можно перестать бояться старости

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Радоваться миру вокруг, удивляться новому опыту, искренне любить и пробовать что-то новое можно в любом возрасте. И после 60 лет тоже.

Это доказывают герои новой статьи от AdMe.ru. Со всех этих бабушек и дедушек хочется брать пример.

«Кажется, моя бабушка — диснеевская принцесса»

Недавно эта 80-летняя женщина вышла замуж во второй раз. Теперь она со своим 90-летним мужем играет на пианино бок о бок

«Дедушка очень гордится найденным листом»

«Первое селфи моей бабушки»

Кто-то одолжил ей «Пятьдесят оттенков серого»

«Бабушка и дедушка прислали селфи. У них отлично получилось»

Этой великолепной даме 92 года

«Со 100-летием, бабуля. Ты крутая!»

Когда понимаешь, что бабушка идет в ногу с трендами

Она только что отметила свое 93-летие любимым клубничным коктейлем

«Бабушка прислала мне это фото»

Ей сегодня исполнился 101 год

«Мой 81-летний дедушка утешает своего лучшего друга после тяжелого дня»

«Бабушку укусил пеликан, и она решила отругать его»

«97-летняя прабабушка попросила распечатать для нее эту фразу»

«Никогда не позволяйте ожиданию стать привычкой. Живите своими мечтами, рискуйте. Жизнь происходит сейчас».