15 крутых бабушек и дедушек, глядя на которых можно перестать бояться старости
Радоваться миру вокруг, удивляться новому опыту, искренне любить и пробовать что-то новое можно в любом возрасте. И после 60 лет тоже.
Это доказывают герои новой статьи от AdMe.ru. Со всех этих бабушек и дедушек хочется брать пример.
«Кажется, моя бабушка — диснеевская принцесса»
Недавно эта 80-летняя женщина вышла замуж во второй раз. Теперь она со своим 90-летним мужем играет на пианино бок о бок
«Дедушка очень гордится найденным листом»
«Первое селфи моей бабушки»
Кто-то одолжил ей «Пятьдесят оттенков серого»
«Бабушка и дедушка прислали селфи. У них отлично получилось»
Этой великолепной даме 92 года
«Со 100-летием, бабуля. Ты крутая!»
Когда понимаешь, что бабушка идет в ногу с трендами
Она только что отметила свое 93-летие любимым клубничным коктейлем
«Бабушка прислала мне это фото»
Ей сегодня исполнился 101 год
«Мой 81-летний дедушка утешает своего лучшего друга после тяжелого дня»
«Бабушку укусил пеликан, и она решила отругать его»
«97-летняя прабабушка попросила распечатать для нее эту фразу»
«Никогда не позволяйте ожиданию стать привычкой. Живите своими мечтами, рискуйте. Жизнь происходит сейчас».
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Фото на превью MichelleTheHuman / Imgur
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