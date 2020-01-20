15 историй от читателей AdMe.ru, которые доказывают, что мир спасет не красота, а доброта
Умение творить добро — суперсила, которой действительно стоит позавидовать. В моменты, когда опускаются руки и кажется, что жизнь ставит тебе палки в колеса, ничто так не возвращает веру в лучшее, как благородные поступки незнакомцев.
Мы в AdMe.ru уже получили солидный запас доброты, прочитав 15 невероятно теплых историй от наших читателей, которым посчастливилось встретить на своем пути людей с золотым сердцем. Теперь ваша очередь.
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У подруги был день рождения, 18 лет. Проводили ее до дома, не рассчитавшую силы с алкоголем. А жила она очень далеко от места, где жили мы с подружкой. Ночь, последний транспорт ушел. Стоим на остановке в коротких юбках и до смерти боимся парней, которые уже подсвистывали нам и похабно хихикали. Вдруг подъезжает маршрутка, открываются двери и водитель кричит: «Быстро в автобус!» Мы, уже чуть не плача, сели. А он, бубня, выдает: «У самого дочь — не дай бог так стоять где будет!» Спасибо ему большое! © Ирина Филиппова / Facebook
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В далекие 1970-е, когда мне было 7 лет, отправили меня в магазин за молоком. Споткнулась и упала. Колени разбила, бидон в сторону улетел, и рубль куда-то закатился. Реву, рубль найти не могу. Мимо шла женщина, спросила у меня: «Что случилось?» Потом достала кошелек и протянула мне рубль. Я не взяла: как потом отдавать? А она мне и говорит: «Вырастешь большая и тоже кому-нибудь поможешь». Спустя много лет в школе, где я преподавала, один подросток ходил на уроки без тетради. Потом от коллег узнала, что у него мать в загуле и дома несколько дней не появляется. Купила ему тетради и после уроков попросила зайти. Даю тетрадки и денег на обед в столовой. А он не берет и все. Вот тут я и вспомнила и ту женщину, и потерянный рубль. И сказала мальчишке те же самые слова. Только тогда взял. © Елена Минеева / Facebook
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Гуляя пешком по Гаване, забрели в нетуристический район. Сели в местный автобус. А у них там деньги для туристов одни, для местных — другие. Водитель сделал вид, что первый раз видит туристические тугрики, но других у нас не было. И какая-то кубинка европейской внешности (на вид — абсолютно наша тетка из постсоветского пространства) достала из кошелька местные деньги и заплатила за нас. А остальные всем автобусом на пальцах объяснили, куда и как нам ехать. Все, кто был на Кубе, знают, что из-за нищеты местные только и думают, как облапошить туристов. Но это они просто в нетуристических районах не бывали. Там обычные люди с почти нашим, советским мышлением. © Lena Buchumova / Facebook
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Гуляла белой ночью, вернее ближе к утру по времени. Как раз около 5:00 — самый кайф. Толпа уже рассосалась, общественный транспорт еще не пошел. Светло как днем, и никого на улицах. Сижу перед Исаакием — полный релакс. Подходят два молодых парня: «Женщина, извините, вам переночевать негде? Можете у нас выспаться, не бойтесь. Можете нас сфотографировать, позвонить кому-нибудь и адрес назвать». Я улыбаюсь: «Спасибо, все в порядке, я просто гуляю». Они: «Точно в порядке? Вы не голодны? Может быть, вам денег дать?» Мне было приятно. Они просто обеспокоились тем, что я одна в такое время сижу и никуда не собираюсь идти. © Наталья Лазарева / Facebook
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Я в Испании заблудилась на машине с ребенком. В результате заехала на встречку. Я понятия не имела, что и как. На испанском как китаец. Полиция остановила, посмеялись и потом тормозили каждый автомобиль и спрашивали, едут ли они в нужном мне направлении. Сдали меня очередной машине с 4 молодыми людьми с наставлением доставить меня до места и отчитаться. И нас доставили! Еще и бензина долили. Мир не без добрых людей. © Evgeniya Chaplenko / Facebook
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Как-то приехала к мужу на работу, в отдел полиции. А он берет показания с потерпевшего. Мужчина — таксист из Воронежа, привез клиентов в Москву, а те его кинули на деньги и еще телефон украли. Слушаю его, а потом спрашиваю: «Как же вы теперь доберетесь до Воронежа?» Он говорит, что ему бы до МКАДа доехать, а там дальнобойщики помогут. Вытащила я ему всю наличку, что была с собой, — 2500 рублей. А утром в 7 часов он перевел мне даже чуть больше со словами благодарности, написал, что остальное — на конфеты. © Мария Сорокина / Facebook
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Однажды дала очень милой бабушке в аптеке 500 рублей. Она не могла оплатить назначенные врачом лекарства. Расстроилась, уходила от кассы со словами: «Ничего, обойдусь, буду ждать следующую пенсию». Бабушка деньги брать не хотела, испугалась даже, думала, что подвох. Я положила и ушла. В тот же день на работе мне один столик оставил на чай 5 000 рублей! Я тогда официанткой работала и запомнила эту историю на всю жизнь. © Ольга Орлова / Facebook
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Вспомнился далекий 2003 год. Едем с подругой часа в 2 ночи, дорога через лес, рядом воинская часть. Стоят на дороге 2 девчонки 13–15 лет. Остановились. Оказалось, приехали к брату одной из них и застряли тут. Подобрали (хорошо, что мы), отвезли до станции, напоили в игровом клубе чаем (подруга была там директором), попросили присмотреть за ними до утра и дали денег на дорогу на первую электричку. © Нина Бал / Facebook
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Когда я жила в Праге, сосед каждый месяц выкладывал [для других] прочитанные книги. Все брали, а потом возвращали на стол в коридоре. А другая соседка разводила цветы и всегда выставляла «деток». Можно было взять себе маленький цветочек. © Margarita Balzhalarskaja / Facebook
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Рассказала подруга: зимой в гололед упала, сломала руку, потеряла сознание. Очнувшись, увидела над собой лицо алкоголика, подумала, что сумка, пока была без сознания, пропала. А тот говорит: «Женщина, не бойтесь, я до приезда скорой помощи с вами буду. А сумка ваша у меня, ничего не пропало». © Галина Смирновa / Facebook
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Мне было 16 лет, меня бросил парень. После дискотеки домой добираться в другой конец города, денег на такси не хватает, автобусы не ходят. Подошла к таксистам, сказала, какая у меня есть сумма и куда ехать, почти все только посмеялись. А один мужчина согласился. Я села в такси и как разревусь. Мужчина меня спросил, что случилось, я ему все рассказала. Он остановился, опустил козырек с зеркалом и говорит: «А ну смотри на себя! Красивая?» Я реву и говорю: «Не-е-е-ет». Он отвечает: «А вытрешь слезки —будешь красивая! И этих пацанов за тобой еще сотни бегать будут!» Я перестала плакать, поблагодарила, а когда доехали до дома и я ему давала деньги, он сказал: «Не надо — купи себе конфет». Прошло 20 лет, а я до сих пор безмерно благодарна этому человеку. © Надежда Плотникова / Facebook
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У меня была подружка в Армении, Сусанна. Вместе в санатории отдыхали, переписывались. Через год, когда мне было 15 лет, я приехала в гости к дяде. Он временно жил на границе Украины и Белгородской области. Поехали по делам в Белгород, где я и потерялась. Темно уже, денег нет, ехать в сторону Харькова примерно 40–50 км. Почему не пошла в милицию? Не знаю. Вышла на трассу и голосую. Останавливается фура, водитель — кавказец. Я на попятную, он говорит: «Садись! Не трону». Села, сказала, что подружка в Армении живет. Адрес спросил — сказала. Привет передать? Конечно! Довез до дома. Через месяц пришло письмо от Сусанны. Говорит: «Приезжал какой-то дядька с приветом от тебя. Мой папа с ним пировал несколько дней. Обычай такой». Надеюсь, в радость ему был мой приветик. © Галина Долгих / Facebook
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Сотруднице соседи по утрам машину антифризом опрыскивают. Когда она выходит на работу, уже все оттаявшее. © Анастасия Лопатко / Facebook
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А у меня в театре оперетты стащили паспорта — Украины и заграничный. Я сразу и не обнаружила. Через 2 дня поездка в Лондон. Искала везде целый день и смирилась, что не лечу. Спустя час на Facebook меня нашел художник, который поднял из снега документы. Вернул и говорит, что, если бы я не «отпустила» пропажу, он бы меня не «услышал». Общаемся до сих пор, он крутой мастер. И в Лондон я все же полетела. © Iryna Kravchenko / Facebook
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Шла по городу с пакетом еды из магазина, и прямо посреди тротуара тот порвался — все продукты вывалились на землю. Тут же остановилась женщина, которая нашла у себя запасной пакет, и помогла собрать продукты. © Лия Воробьева / Facebook
А с вами случались истории, после которых особенно хочется верить в людей и добро?
Фото на превью Надежда Плотникова / Facebook