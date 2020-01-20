15 историй от читателей AdMe.ru, которые доказывают, что мир спасет не красота, а доброта

У подруги был день рождения, 18 лет. Проводили ее до дома, не рассчитавшую силы с алкоголем. А жила она очень далеко от места, где жили мы с подружкой. Ночь, последний транспорт ушел. Стоим на остановке в коротких юбках и до смерти боимся парней, которые уже подсвистывали нам и похабно хихикали. Вдруг подъезжает маршрутка, открываются двери и водитель кричит: «Быстро в автобус!» Мы, уже чуть не плача, сели. А он, бубня, выдает: «У самого дочь — не дай бог так стоять где будет!» Спасибо ему большое! © Ирина Филиппова / Facebook

В далекие 1970-е, когда мне было 7 лет, отправили меня в магазин за молоком. Споткнулась и упала. Колени разбила, бидон в сторону улетел, и рубль куда-то закатился. Реву, рубль найти не могу. Мимо шла женщина, спросила у меня: «Что случилось?» Потом достала кошелек и протянула мне рубль. Я не взяла: как потом отдавать? А она мне и говорит: «Вырастешь большая и тоже кому-нибудь поможешь». Спустя много лет в школе, где я преподавала, один подросток ходил на уроки без тетради. Потом от коллег узнала, что у него мать в загуле и дома несколько дней не появляется. Купила ему тетради и после уроков попросила зайти. Даю тетрадки и денег на обед в столовой. А он не берет и все. Вот тут я и вспомнила и ту женщину, и потерянный рубль. И сказала мальчишке те же самые слова. Только тогда взял. © Елена Минеева / Facebook