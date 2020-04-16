15+ фото, увидев которые вы каждой клеткой сможете ощутить, как мир стал чуточку добрее
У всех нас бывают моменты в жизни, когда настигает хандра и хочется только одного: укутаться в любимый плед и чтобы весь мир подождал. Именно в такие минуты важно порадовать себя приятными вещами, положительными эмоциями и горстью хороших новостей.
Уютный плед передать всем вам не сможем, но волну позитива и лучей добра, которыми наполнена эта подборка AdMe.ru, гарантируем запросто. А в конце вас ждет теплое пожелание от особенного человека.
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«Я и мое самое большое достижение: продажа моего графического романа на одной полке с серьезными ребятами»
Бонус: Энтони Хопкинс желает всем удачного воскресенья и улыбок. А мы от себя добавим: пусть любой ваш день будет добрым!
Какое фото из нашей подборки сумело вызвать у вас самые яркие положительные эмоции?
Фото на превью m1k3b357 / Reddit