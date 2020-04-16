15+ фото, увидев которые вы каждой клеткой сможете ощутить, как мир стал чуточку добрее

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У всех нас бывают моменты в жизни, когда настигает хандра и хочется только одного: укутаться в любимый плед и чтобы весь мир подождал. Именно в такие минуты важно порадовать себя приятными вещами, положительными эмоциями и горстью хороших новостей.

Уютный плед передать всем вам не сможем, но волну позитива и лучей добра, которыми наполнена эта подборка AdMe.ru, гарантируем запросто. А в конце вас ждет теплое пожелание от особенного человека.

«Вчера вечером жена дала нашему сыну на ужин целую куриную ножку. Выражение чистого счастья на его лице сделало мой день»

Если у вас была тяжелая неделя, посмотрите, как маленький человек дремлет со своим очень хорошим мальчиком

Щенок на кушетке позади ведущего прогноза погоды уж точно сделал этот день ясным и солнечным

Иногда простой добрый поступок способен вернуть веру в человечество

Мужчина потерял на пляже свое обручальное кольцо спустя месяц после свадьбы, а через 10 дней этот человек нашел его и вернул владельцу

Вы тоже сейчас четко ощутили этот неповторимый запах и вкус?

«Мой муж каждый день писал мне записки, не пропуская ни дня, чтобы помочь мне справиться с посттравматическим стрессовым расстройством»

Пожилая пара сделала автобусную остановку с известным японским персонажем Тоторо

«Мы с женой ждали эту картинку годами и теперь очень счастливы»

«Мой отчим отмечает 30 лет своей абсолютной трезвости!»

«Этот человек попросил выложить его вместе с собачками в интернет, чтобы „вся страна увидела“. Сказал ему, что страну не обещаю, но кто-то точно увидит»

«Наш первый семейный наряд отца и сына»

«Реакция моей дочери на ее первый торт ко дню рождения»

Когда фраза «лучше поздно, чем никогда» заиграла новыми красками

«Мой папа не окончил среднюю школу. Сегодня я научил его использовать транспортир и рассказал основы геометрии, чтобы он мог восстановить клумбу моей мамы»

«Впервые за 56 лет у меня наконец появилась собака. Познакомьтесь с Хьюго»

«Сестра моего друга потеряла ключи от машины на пробежке. Кто-то очень постарался, чтобы она их точно нашла»

«Я и мое самое большое достижение: продажа моего графического романа на одной полке с серьезными ребятами»

Бонус: Энтони Хопкинс желает всем удачного воскресенья и улыбок. А мы от себя добавим: пусть любой ваш день будет добрым!

Какое фото из нашей подборки сумело вызвать у вас самые яркие положительные эмоции?