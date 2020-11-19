15 фото, которые под завязку наполнят ваш день радостью
Просыпаясь каждое утро, вы заслуживаете того, чтобы новый день стал незабываемым. Это подтвердит вам пара, в которой девушка чудесным образом забеременела после того, как супруги сдались; или спасенная кошка, которая снова стала пушистой и полной энергии; или малыш, который впервые увидел своих прабабушку и прадедушку. Все эти приятные моменты наполнят ваш день позитивными эмоциями.
Мы AdMe.ru нашли 15 фото, после просмотра которых все непременно наладится.
1. «После нескольких месяцев безуспешных попыток забеременеть мы с женой решили завести щенка. А затем случилось чудо»
2. «Моя бабуля связала одеяло для слоненка в Южной Африке»
3. «Мой пес сильно нервничает в машине, поэтому моя бабуля села сзади вместе с ним. Всю дорогу я слышал, как она его успокаивала: „Все хорошо, храбрый мальчик, мы уже почти приехали“»
4. Этот крохотный щенок идеально умещается в руках Патрика Стюарта
5. «Он пытается „дать пять“ моей камере»
6. «Мужчине, с которым я работаю, сегодня исполнилось 100 лет. Его желанием на день рождения был танец живота. Желание исполнено»
7. Этому большому ребенку всего 3 месяца, и он боится грозы
8. «Мой друг с синдромом Дауна обнимает меня после победы в своем первом соревновании по борьбе»
9. «Месяц спустя после приюта: уже мой лучший друг!»
10. «Это Ава, моя собака-помощница»
11. «Моя мама кладет щенка в карман фартука, когда готовит ужин, и я не даже не знаю, кто из них радуется больше»
12. «Мы „усыновили“ нашего кота Ларри 3 месяца назад. В прошлом ему никогда не разрешали выходить во двор, поэтому охота для него в новинку. Вчера он принес свою первую „добычу“ — лист, и мы все им гордимся»
13. «Наконец-то я женился на девушке, с которой мы встречались 7 лет. Это было непростое приключение, но я доволен результатом»
14. «Полгода я был бездомным и безработным. А сейчас у меня есть жилье, машина и работа в кол-центре. Я добился всего сам, и очень горжусь собой!»
15. С этим объявлением сложно не согласиться
«Я вас люблю. Вы, должно быть, думаете: „Ты даже меня не знаешь“. Но если люди могут ненавидеть без причины, то значит, я могу любить».
А каким мог бы стать для вас идеальный день?
Фото на превью Augray_Sorn / Reddit