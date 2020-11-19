15 фото, которые под завязку наполнят ваш день радостью

Просыпаясь каждое утро, вы заслуживаете того, чтобы новый день стал незабываемым. Это подтвердит вам пара, в которой девушка чудесным образом забеременела после того, как супруги сдались; или спасенная кошка, которая снова стала пушистой и полной энергии; или малыш, который впервые увидел своих прабабушку и прадедушку. Все эти приятные моменты наполнят ваш день позитивными эмоциями.

Мы AdMe.ru нашли 15 фото, после просмотра которых все непременно наладится.

1. «После нескольких месяцев безуспешных попыток забеременеть мы с женой решили завести щенка. А затем случилось чудо»

2. «Моя бабуля связала одеяло для слоненка в Южной Африке»

3. «Мой пес сильно нервничает в машине, поэтому моя бабуля села сзади вместе с ним. Всю дорогу я слышал, как она его успокаивала: „Все хорошо, храбрый мальчик, мы уже почти приехали“»

4. Этот крохотный щенок идеально умещается в руках Патрика Стюарта

5. «Он пытается „дать пять“ моей камере»

6. «Мужчине, с которым я работаю, сегодня исполнилось 100 лет. Его желанием на день рождения был танец живота. Желание исполнено»

7. Этому большому ребенку всего 3 месяца, и он боится грозы

8. «Мой друг с синдромом Дауна обнимает меня после победы в своем первом соревновании по борьбе»

9. «Месяц спустя после приюта: уже мой лучший друг!»

10. «Это Ава, моя собака-помощница»

11. «Моя мама кладет щенка в карман фартука, когда готовит ужин, и я не даже не знаю, кто из них радуется больше»

12. «Мы „усыновили“ нашего кота Ларри 3 месяца назад. В прошлом ему никогда не разрешали выходить во двор, поэтому охота для него в новинку. Вчера он принес свою первую „добычу“ — лист, и мы все им гордимся»

13. «Наконец-то я женился на девушке, с которой мы встречались 7 лет. Это было непростое приключение, но я доволен результатом»

14. «Полгода я был бездомным и безработным. А сейчас у меня есть жилье, машина и работа в кол-центре. Я добился всего сам, и очень горжусь собой!»

15. С этим объявлением сложно не согласиться

«Я вас люблю. Вы, должно быть, думаете: „Ты даже меня не знаешь“. Но если люди могут ненавидеть без причины, то значит, я могу любить».