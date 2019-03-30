15 неожиданных фактов, которые откроют мир животных с новой стороны

20 0

24

4.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Несмотря на все новые открытия, животные никогда не перестанут удивлять. Например, знаете ли вы, кто олицетворяет супермена в дикой природе, какие люди нравятся козам и зачем чайки топчут газон? Ответы на все эти вопросы вы найдете в статье. И отдельная просьба дочитать до конца владельцам рыжих кошек и трехцветных котов или тем, кто хотя бы раз в жизни их видел.

AdMe.ru умеет удивить даже тех, кто думал, что знает о животных все.

1. У собак и кошек бывает аллергия на людей

2. Чайки топают по траве, создавая вибрацию, похожую на ту, что возникает во время ливня, и ждут, когда дождевые черви вылезут на поверхность

3. Бородач — стервятник и единственное известное животное, которое питается исключительно костями

4. Бинтуронг пахнет как попкорн

5. Опоссумы съедают около 5 000 клещей за сезон, но при этом они не заражаются и не переносят болезнь Лайма

6. Африканский карликовый сокол — самый маленький хищник Африки (в длину около 20 см)

7. Козам нравятся люди со счастливым выражением лица

8. Гориллы иногда сочиняют веселые песни и напевают их во время еды

9. Горбатый кит — настоящий супергерой животного мира. Они осознанно спасают других животных и людей от косаток

10. Крокодилы любят играть: они подбирают опавшие цветы и носят их в пасти или катают на спине мелких животных ради собственного удовольствия

11. Хотя нет достаточных доказательств того, что осьминоги видят сны, они меняют окрас во время глубокой фазы сна, а это может означать, что в этот момент им снится что-то неприятное

12. Краб Lybia edmondsoni всегда носит с собой в 2 клешнях морского анемона и размахивает им, чтобы защититься от хищников или оглушить добычу

13. Эта страшная вещь на дереве — гнездо ткачей. Каждая птица делает гнездо для себя, но ткачи очень общительны, а потому со временем вырастает такое огромное жилище

14. Муравьед ходит на костяшках пальцев, чтобы сохранить остроту когтей

15. Рыжими чаще всего бывают коты, а вот кошки — большая редкость. Зато самцы черепахового окраса встречаются еще реже, чаще всего они бесплодны. Также женским цветом считается трехцветный окрас

А вам когда-нибудь встречалась рыжая кошка или трехцветный кот?