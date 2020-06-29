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15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу

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«Неважно, есть ли у тебя стиль, репутация или деньги. Если у тебя нет доброго сердца, ты ничего не стоишь», — говорил величайший французский комик Луи де Фюнес. И это правда. Пока в душе человека есть место состраданию и милосердию, он обладает по-настоящему бесценными богатствами.

Мы в AdMe.ru верим, что порой даже маленький добрый поступок может изменить мир к лучшему, а случайная улыбка сделать жизнь светлее и радостнее. Надеемся, что наша подборка заставит вас улыбнуться. А тех, кто доберется до конца статьи, ждет бонус, который поможет воспрянуть духом.

87-летняя итальянка позвонила в полицию и сказала, что ей одиноко и хочется есть. Вот что она получила в итоге

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© Doxep / Reddit

Если вам кажется, что мир стал слишком жесток, вспомните мужчину из Гольяново, который построил лесенку для утят на местном пруду

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© A_Kapustin / Twitter

Вот такие чудесные врачи-реаниматологи работают в одной кардиореанимации

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© KoshkaSUsami / Pikabu

«Наша первая семейная фотография после многолетней борьбы с бесплодием»

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© SirChancelot_0001 / Reddit

Этот мужчина покупает птичек, чтобы выпустить их на волю

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© Fenex3 / Reddit

«Моей замечательной бабуле сегодня исполнилось 102 года. Вопреки тому что в 100 лет она толкала прощальную речь»

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© stenno1 / Reddit

«За свою жизнь я официально собрал 7 000 мешков мусора»

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© Daniel_Toben / Reddit

«Сегодня моя лучшая подруга официально вылечилась от рака! В свои 16 она полгода боролась с болезнью. Я так горжусь ею!»

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© Shay_Liz / Reddit

Когда повезло с начальником

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© xpenovirus / Pikabu

«12 дней назад я нашел в своем небольшом саду гусеницу. Я построил для нее домик, в котором она окуклилась. Вчера мне пришлось отпустить выросшую бабочку монарха на волю»

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© misteryne / Reddit

«Мои дедушка и бабушка надели свои свадебные наряды спустя 60 лет»

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© dskeezy05 / Reddit

Этот хороший мальчик выглядит счастливым, после того как сдал кровь, чтобы помочь другим собакам

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© xo-bre / Reddit

«150 дней назад мне пересадили сердце. 116 дней назад я вернулся домой. Больше никаких ограничений. Я здоров. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо в жизни»

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© Ashkir / Reddit

Посмотрите, с какой любовью этот старичок смотрит на своего кота

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© Unicornglitteryblood / Reddit

Иногда, чтобы сделать доброе дело, нужно просто не пройти мимо

15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу
© Batya121 / Pikabu

Бонус: не бывает бесполезной работы

Шел, кажется, 2010 год. Я работал техником в региональной ИТ-компании. Нашим главным проектом была поддержка цифровых классов в школах. Моя задача, как техника, была в поддержке пользователей, простом ремонте и создании заявки производителю, если стандартные методы ремонта не помогли.

Однажды пришла заявка из сельской школы. По телефону разобраться не удалось, а значит, надо ехать. 3 часа на поезде, и я на месте. Я, как городской житель, был удивлен видом сельской школы. Сильно уставшее деревянное одноэтажное здание. Туалет для мальчиков на улице. Войдя в школу, оказываешься сразу в спортзале. Меня провели в кабинет. В этой школе учились только местные ребята, поэтому классы были рассчитаны максимум на 4 парты. И на фоне всего этого стоит апофеоз диджитализации — доска, проектор и ПК.

Существуют стандартные методы решения проблем: перезагрузить, протереть от пыли, постучать, сбросить настройки. Если это не работает, то я делаю заявку на ремонт, заполняю документы и уезжаю. Надо сказать, что свою работу я считал довольно бесполезной.

Проведенные мероприятия к починке не привели, и я уже подумывал сделать заявку и уезжать, как вдруг в дверном проеме появилась учительница, а следом за ней в класс зашла первоклашка. В руках она держала большую тарелку блинов. Лицо было залито румянцем. Она аккуратно поставила блюдо на парту и прыгнула обратно за педагога: «Она узнала, что приедет дядя из города, чтобы починить мультики, и сама испекла угощение».

В голове выстроилась цепочка: в селе, конечно, нет кинотеатра. Дети смотрят мультфильмы на единственном большом экране — школьной доске с проектором. Как вы понимаете, после этого уехать, не починив класс, я не мог. Ведь если не справлюсь, приедут «какие-то люди» и мультиков у детей не будет минимум несколько недель.

Спустя пару часов проблема была найдена и устранена. Дети со слезами счастья на глазах, а я бегом на поезд. Учительница, кстати, рассказала полную схему работы «кинотеатра»: она звонит другу в город, тот находит новые мультфильмы, вместе с проезжающим поездом ему передают флешку. Потом обратный путь.

Если вам кажется, что ваша работа бесполезна и все, что вы делаете, никому не нужно, поверьте, всегда есть кто-то, для кого вы «дядя, который починит мультики». © Nastology / Pikabu

А какие добрые истории приключались с вами? Поделитесь с нами — сделаем этот мир лучше.

Фото на превью xpenovirus / Pikabu
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