15+ человек с добрым сердцем, за встречу с которыми хочется благодарить судьбу

«Неважно, есть ли у тебя стиль, репутация или деньги. Если у тебя нет доброго сердца, ты ничего не стоишь», — говорил величайший французский комик Луи де Фюнес. И это правда. Пока в душе человека есть место состраданию и милосердию, он обладает по-настоящему бесценными богатствами.

Мы в AdMe.ru верим, что порой даже маленький добрый поступок может изменить мир к лучшему, а случайная улыбка сделать жизнь светлее и радостнее. Надеемся, что наша подборка заставит вас улыбнуться. А тех, кто доберется до конца статьи, ждет бонус, который поможет воспрянуть духом.

87-летняя итальянка позвонила в полицию и сказала, что ей одиноко и хочется есть. Вот что она получила в итоге

Если вам кажется, что мир стал слишком жесток, вспомните мужчину из Гольяново, который построил лесенку для утят на местном пруду

Вот такие чудесные врачи-реаниматологи работают в одной кардиореанимации

«Наша первая семейная фотография после многолетней борьбы с бесплодием»

Этот мужчина покупает птичек, чтобы выпустить их на волю

«Моей замечательной бабуле сегодня исполнилось 102 года. Вопреки тому что в 100 лет она толкала прощальную речь»

«За свою жизнь я официально собрал 7 000 мешков мусора»

«Сегодня моя лучшая подруга официально вылечилась от рака! В свои 16 она полгода боролась с болезнью. Я так горжусь ею!»

Когда повезло с начальником

«12 дней назад я нашел в своем небольшом саду гусеницу. Я построил для нее домик, в котором она окуклилась. Вчера мне пришлось отпустить выросшую бабочку монарха на волю»

«Мои дедушка и бабушка надели свои свадебные наряды спустя 60 лет»

Этот хороший мальчик выглядит счастливым, после того как сдал кровь, чтобы помочь другим собакам

«150 дней назад мне пересадили сердце. 116 дней назад я вернулся домой. Больше никаких ограничений. Я здоров. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо в жизни»

Посмотрите, с какой любовью этот старичок смотрит на своего кота

Иногда, чтобы сделать доброе дело, нужно просто не пройти мимо

Бонус: не бывает бесполезной работы

Шел, кажется, 2010 год. Я работал техником в региональной ИТ-компании. Нашим главным проектом была поддержка цифровых классов в школах. Моя задача, как техника, была в поддержке пользователей, простом ремонте и создании заявки производителю, если стандартные методы ремонта не помогли. Однажды пришла заявка из сельской школы. По телефону разобраться не удалось, а значит, надо ехать. 3 часа на поезде, и я на месте. Я, как городской житель, был удивлен видом сельской школы. Сильно уставшее деревянное одноэтажное здание. Туалет для мальчиков на улице. Войдя в школу, оказываешься сразу в спортзале. Меня провели в кабинет. В этой школе учились только местные ребята, поэтому классы были рассчитаны максимум на 4 парты. И на фоне всего этого стоит апофеоз диджитализации — доска, проектор и ПК. Существуют стандартные методы решения проблем: перезагрузить, протереть от пыли, постучать, сбросить настройки. Если это не работает, то я делаю заявку на ремонт, заполняю документы и уезжаю. Надо сказать, что свою работу я считал довольно бесполезной. Проведенные мероприятия к починке не привели, и я уже подумывал сделать заявку и уезжать, как вдруг в дверном проеме появилась учительница, а следом за ней в класс зашла первоклашка. В руках она держала большую тарелку блинов. Лицо было залито румянцем. Она аккуратно поставила блюдо на парту и прыгнула обратно за педагога: «Она узнала, что приедет дядя из города, чтобы починить мультики, и сама испекла угощение». В голове выстроилась цепочка: в селе, конечно, нет кинотеатра. Дети смотрят мультфильмы на единственном большом экране — школьной доске с проектором. Как вы понимаете, после этого уехать, не починив класс, я не мог. Ведь если не справлюсь, приедут «какие-то люди» и мультиков у детей не будет минимум несколько недель. Спустя пару часов проблема была найдена и устранена. Дети со слезами счастья на глазах, а я бегом на поезд. Учительница, кстати, рассказала полную схему работы «кинотеатра»: она звонит другу в город, тот находит новые мультфильмы, вместе с проезжающим поездом ему передают флешку. Потом обратный путь. Если вам кажется, что ваша работа бесполезна и все, что вы делаете, никому не нужно, поверьте, всегда есть кто-то, для кого вы «дядя, который починит мультики». © Nastology / Pikabu