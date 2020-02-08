15 человек, которые не собирались заводить питомцев, но животные решили иначе

37 1 22 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не так давно ученые пришли к выводу, что домашние питомцы продлевают жизнь человека, а еще положительно влияют на ее качество. Конечно, как правило, люди сами решают, кого им завести: кошку, собаку или кого-то поэкзотичнее. Однако бывают случаи, что выбор остается за животным.

Мы в AdMe.ru были тронуты историями людей, рассказавших о своих любимцах, которые сами нашли себе дом и хозяев по душе. И кажется, что ни животные, ни люди не пожалели об этом выборе.

1.

Когда мне было 13 лет, мы жили в многоэтажке на окраине города. Вот скажите, откуда на площадке перед нашей квартирой мог появиться цыпленок, если он не выбрал нас сам? Он так душераздирающе пищал, что мы забрали его домой. Ходили по соседям, спрашивали, чей он, но никто не знал. В итоге оставили себе и назвали Цыпой. Он жил у нас долго. Вырос в роскошного петуха. И был умным, как собака. С собакой нашей, кстати, не конфликтовал вообще.

2.

Дело было зимой. Мы были в банке и увидели, как в помещение с банкоматами забежал щенок, пометался, потом выскочил на улицу и сел в сугроб. Он трясся от холода, мимо проходили люди, но он ни на кого не обращал внимания. Нас же он осмотрел очень внимательно и начал вилять хвостом. Мы громко спросили на всякий случай: «Чей малыш сидит в сугробе?» Убедившись, что его никто не ищет, забрали домой. Щенок получил кличку Честер. У нас уже жила собака, поэтому для найденыша нужно было найти другую семью. Вскоре откликнулась одна семья и забрала нашего Честера. Однако через несколько дней новые хозяева позвонили и сказали: «Приезжайте и забирайте своего щенка». До сих пор не знаем, что случилось. Все сложилось как надо: мы были очень рады возвращению малыша и больше не пытались его пристроить: ведь он еще тогда, зимним декабрьским вечером, сидя в сугробе, нашел своих хозяев, а мы не сразу это поняли. © chelseaandmanchester / pets.mail

3.

Я с детства боялась не выйти замуж до 30 лет и обзавестись котом. Вот такая странная фобия. В 25 лет я вышла замуж и спокойно вздохнула: муж есть, кота нет, можно расслабиться. В 29 развелась, а потом на 30-летие сестра подарила мне облезлого котенка со словами, что свой страх надо пройти до конца, иначе он не даст тебе нормально жить. Я очень долго отпиралась, потому что не хотела брать на себя ответственность, в принципе не очень любила кошек, да и вообще, зачем мне это клише — «разведенка с котом». Но в итоге заморыша взяла. Прошло 5 лет. Я не знаю, как бы я тогда справилась с тем непростым периодом жизни, если бы не это лохматое чудовище. И кстати, с моим новым мужчиной познакомило меня именно оно.

4.

5.

Однажды вечером я вышла на кухню и вдруг вижу, что под столом светятся чьи-то глаза. Заглянула посмотреть, кто это из моих 13 котов сидит в одиночестве и почему. Обидел кто? Мышь приволок? Оказалось, что ко мне пробрался незнакомый кот. Пушистый, серый, очень красивый, но весь в колтунах. Было ощущение, что он потерялся и уже очень давно бродит в поисках своего дома. В итоге котофей остался у меня на несколько лет, я назвала его Джек-из-тени, потому что кот появился из ниоткуда и был точно как тень. Потом он так же неожиданно пропал. А сейчас, спустя 22 года, ко мне снова пришел взрослый пушистый кот. И снова остался так, словно жил у меня с рождения.

6.

7.

Когда я выходил с работы, ко мне подошел котенок и начал тереться о ноги. Я его погладил пару минут и пошел к машине. Котенок все это время шел за мной. Я открыл машину, и он тут же залез в нее и потребовал его погладить. В итоге котейка завалился на пассажирское сиденье и уснул. Я в то время вообще не думал заводить животное. Но вот этот страшненький черный котенок, весь какой-то всклокоченный, да еще и косоглазый, сам пришел, погладился, лег спать. Ну не выгонять же? Позвонил жене. Спросил, хочет ли она котенка. Скинул ей фотку. Тащи, говорит. Сейчас это очень красивый черный кот, который имеет легкое косоглазие, совершенно ему не мешающее. © axegrin / pikabu

8.

9.

После смерти первого кота мы думали, что уже никогда не заведем другого, но новый питомец нашел нас сам. Пока мы были на даче, котейка залез в машину и спрятался. Когда вернулись в город, машину я поставил в гараж и вернулся только через неделю. Внезапно в машине обнаружился голодный котенок, которого пришлось забрать и откормить. Уже 2 года у нас, назвали Рекс — за умение приносить палку. © asada / pikabu

10.

11.

Мы выбирали себе породистого шотландца, но так получилось, что наш котик нашел нас сам. Однажды вечером, возвращаясь домой, мы услышали жалобный писк. Через несколько секунд из кустов на нас вывалилось это чумазое чудо-юдо с затекшими глазками, хриплым голосом и дрожащими лапками. Оно начало плакать и проситься на ручки. Недолго думая, мы решили его приютить на ночь: накормить, напоить, промыть глазки и отпустить. В ту ночь котейка проспал без задних лап часов 12 в одной позе: совсем измотался, бедняга. Конечно, наутро все мысли о том, чтобы вернуть его на улицу, окончательно нас покинули. В итоге из уличного заморыша вырос наш самый любимый, счастливый и холеный кот Бенедикт. © zubok86 / pikabu

12.

13.

Мой папа как-то гулял по парку, и вдруг к нему подбежала пятнистая такса. Почему-то из всех людей она целенаправленно бежала именно к нему и виляла хвостом. Папа решил, что она потерялась: собака была чистая, и от нее приятно пахло духами. Он принес ее домой, и, посоветовавшись с мамой, они решили дать объявление о пропаже. Но никто не откликался. Через 7 дней раздался звонок, и женщина сказала, что она потеряла похожую собаку. Родители пригласили незнакомку к себе. Однако, когда та пришла, такса не выразила большого интереса и все больше прижималась к папиным ногам. Оказалось, что это действительно была собака той женщины, но бывшая хозяйка сказала, что таксу ей подарили и что по большому счету она ей не нужна. Родители спросили, могут ли они оставить собаку у себя: она оказалась для них идеальным питомцем. Хозяйка сказала, что будет только рада.

14.

Мы жили в своем доме и однажды заметили, что кто-то повадился воровать огурцы из нашей теплицы. Ну как воровать — понадкусывает и бросает прямо там. Не знали, на кого и думать. Однажды ночью я услышала хруст, выбежала с фонариком, но никого не увидела, только хвост мелькнул. Вскоре выпал снег, выхожу во двор, а там тот самый хвост и его обладательница — трехцветная кошечка. Лежит замерзает, снегом замело. Погладила — урчит как паровоз. На следующий день снова пришла. И так каждый день стала наведываться: придет, до машины на работу проводит и идет по своим делам. Когда ударили морозы, мы не выдержали и взяли кошку в дом — накормить. Я резала салат с огурцами, а она, как запах учуяла, тут же накинулась и схрумкала целый огурец. В конце концов оставили воровку себе, назвали Тика, а потом выяснилось, что она была беременна. Котята теперь тоже живут с нами, так что у нас большая котосемья.

15.

Кошка Мегуми, или Мегги, появилась в нашей жизни совершенно случайно. Мы услышали жалобный писк из вентиляционной трубы, и с помощью спасателей на свет вылезло абсолютно истощенное и обезвоженное существо. На первый взгляд шансов у нее не было. Глаза были полны песка, и поначалу мы решили, что их и вовсе нет. Задняя лапа безжизненно висела: перелом бедренной кости. Вес этого двухмесячного недоразумения составлял всего 600 г. Но у нее было сильнейшее желание выжить, которое помогло ей все выдержать и обрести свой дом. Уже спустя несколько дней она лазила по комнате и карабкалась к нам на колени. В это сложно поверить, но перелом сросся без вмешательства врачей абсолютно правильно. Витамины, хорошее питание, любовь и забота сделали свое дело. В итоге красавица Мегуми заслужила прибавку к имени — Нахерато, потому как своими проделками способна поднять на уши весь дом.