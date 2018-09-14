14 фотографий, которые прямо сейчас вернут вам веру в человечество

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Если вам вдруг показалось, что жизнь жестока и несправедлива, у нас есть для вас лекарство - эти добрые фотографии. Посмотрите на мальчика, спасшего своего друга, или собаку, которая обрела дом, и вы поймете, что наш мир - это все-таки отличное место.

AdMe.ru собрал трогательные снимки, где запечатлены человеческая доброта и душевная щедрость.

На свадьбу забрела бездомная собака и улеглась на фату невесты, когда пара стояла у алтаря. Новобрачные посчитали это хорошим знаком и забрали пса домой

Brownies & downieS — это не только кафе, но и тренинговый центр для социализации людей с инвалидностью. Большинство сотрудников в сети из 30 заведений — люди с синдромом Дауна

Американский городок отпраздновал Рождество в сентябре для неизлечимо больного мальчика, который может не дожить до настоящего праздника

Волонтеры демонстрируют пустые вольеры: во время акции «Очистить приюты» (Clear the Shelters) всех животных забрали домой

Адам Браун был успешным бизнесменом, но бросил все, организовал благотворительную организацию Pencils of Promise и строит школы в Африке

Скорая помощь везла умирающего мужчину в госпиталь, и его спросили, что бы ему хотелось съесть. Он попросил мороженого, и парамедики исполнили его просьбу

Мальчик написал книгу, чтобы спасти своего друга с редким заболеванием печени, и собрал $ 1 млн на лечение

98-летний ветеран войны не мог покидать дом, потому что в нем не было пандуса для инвалидной коляски. И другие отставные военные собрались и построили его

«Прошлой ночью эта девушка-полицейский отговорила мужчину прыгать с моста. Сегодня он пришел в участок, подарил ей цветы и сказал „спасибо“»

«Собака моего соседа стащила кроссовку сына, которая сушилась во дворе, и погрызла ее. Вот что я обнаружил на своем крыльце в выходные»

Аллигатор попал к торговцам животными и лишился хвоста. Ему напечатали новый на 3D-принтере

12-летний Ноа участвует в триатлонах вместе со своим братом Лукасом, прикованным к инвалидному креслу

Вот так жители частных домов в Эстонии оставляют яблоки для своих соседей из многоквартирных домов, у которых нет собственного сада

Фермеры помогли парню сделать предложение девушке прямо на борту вертолета: они разрешили ему разместить надпись на кукурузном поле и подождали со сбором урожая

«Аниша, ты выйдешь за меня?»

Бонус: капитан самолета вынужден был изменить курс и приземлиться в другом аэропорту. Пассажиры были расстроены, и он заказал всем пиццу

@AmericanAir The Captain of Flight 2354 bought pizza for everybody who was stuck in Wichita Falls Regional airport after a weather diversion. I don’t think I’ve seen this before. pic.twitter.com/sLmo76ckUB — Josh Raines (@J_reigns2) September 7, 2018

А какая фотография больше всего тронула вас?