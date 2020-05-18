13 трогательных фото, которые доказывают, что чудеса случаются
Маленькие чудеса окружают нас каждый день. Нужно только быть чуточку внимательнее, чтобы их различить. Спасение котят, объятия друзей, приход долгожданных новостей и многое другое из нашей статьи докажет, что жизнь прекрасна.
Весь AdMe.ru поднял себе настроение до небес, глядя на эти фотографии. А теперь мы хотим поделиться этими позитивными эмоциями с нашими читателями.
«У моей немецкой овчарки была ложная беременность, так что я завел для нее щенка. Она думает, что это ее ребенок, а он считает ее мамой. И я никогда не стану их разубеждать»
Семья — это не всегда узы крови
«Этот отель рядом с моим домом зажег свет в комнатах так, чтобы сложилась улыбка»
«Мы с женой нашли этот пушистый комочек под чьей-то машиной»
Бесплатная продовольственная будка в Матхилле
Мальчик укрывает оленя от дождя
«Сюзи — крестная фея маленьких Эли и Лори»
«До и после того, как я показал своему глухому псу знак „хороший мальчик“»
«Этот профессор математики помогает случайным прохожим бесплатно изучить его предмет»
Перевод: «Бесплатные уроки математики».
Потому что даже маленькая жизнь важна
Эта мама-курица позаботилась о 2 маленьких котятах в буран!
«Эта капибара думает, что они с котом братья»
«Мы с женой годами ждали это фото. Счастью нет предела»
А какие случаи тронули до глубины души вас?
Фото на превью PhoenixFireCat / reddit