13 трогательных фото, которые доказывают, что чудеса случаются

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Маленькие чудеса окружают нас каждый день. Нужно только быть чуточку внимательнее, чтобы их различить. Спасение котят, объятия друзей, приход долгожданных новостей и многое другое из нашей статьи докажет, что жизнь прекрасна.

Весь AdMe.ru поднял себе настроение до небес, глядя на эти фотографии. А теперь мы хотим поделиться этими позитивными эмоциями с нашими читателями.

«У моей немецкой овчарки была ложная беременность, так что я завел для нее щенка. Она думает, что это ее ребенок, а он считает ее мамой. И я никогда не стану их разубеждать»

Семья — это не всегда узы крови

«Этот отель рядом с моим домом зажег свет в комнатах так, чтобы сложилась улыбка»

«Мы с женой нашли этот пушистый комочек под чьей-то машиной»

Бесплатная продовольственная будка в Матхилле

Мальчик укрывает оленя от дождя

«Сюзи — крестная фея маленьких Эли и Лори»

«До и после того, как я показал своему глухому псу знак „хороший мальчик“»

«Этот профессор математики помогает случайным прохожим бесплатно изучить его предмет»

Перевод: «Бесплатные уроки математики».

Потому что даже маленькая жизнь важна

Эта мама-курица позаботилась о 2 маленьких котятах в буран!

«Эта капибара думает, что они с котом братья»

«Мы с женой годами ждали это фото. Счастью нет предела»

А какие случаи тронули до глубины души вас?