13 доказательств того, что соцсети — самая мощная сила нашего времени

30 1 25 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Интернет пронизывает нашу жизнь, и многие сетуют, что он опутал нас с головы до ног и большинство людей не могут прожить ни минуты, не проверяя количество лайков под своими постами и не скролля ленту в соцсетях. Но посмотрите на собаку, которая стала приемной мамой для щенят-сирот; на «волшебную» дверцу, которая открылась для маленькой девочки словно по мановению волшебной палочки; почитайте тысячи добрых слов, которые люди прислали парню с ампутированной ногой, — разве это было бы возможно без того, что объединяет всех нас сегодня? Без сети, конечно.

AdMe.ru способен доказать, что интернет — это еще и добрая сила, которая меняет жизнь людей к лучшему за считанные дни, часы и даже минуты.

1. Facebook нашел новых щенков для собаки

Дейзи потеряла при пожаре 7 щенков и очень горевала. Хозяйка написала об этом пост, и с ней связался владелец 8 осиротевших щенков. Дейзи приняла их как родных. В комментариях написали: «На небесах есть черно-белая собачка, которая заботится о 7 золотистых щенках».

2. Twitter сделал пончики знаменитыми

Техасец открыл пончиковую Billyʼs Donuts, но туда никто не ходил. Сын владельца опубликовал фото с грустным отцом в Twitter, и они набрали 750 тыс. лайков. Теперь от клиентов нет отбоя. Некоторые даже хотят специально прилететь в Техас за знаменитыми пончиками.

3. Фото в Instagram решило одну из проблем молодых отцов

Молодой отец показал в Instagram, как меняет подгузник ребенку, держа его на коленях из-за отсутствия пеленального столика. Это вдохновило компанию Pampers установить 5 тыс. столиков для пеленания в мужских туалетах по всей Америке.

4. Пост в Twitter помог девочке с аутизмом

Элси из Англии страдает аутизмом и к некоторым своим вещам относится с особым трепетом. Однажды она потеряла любимое платье и очень расстроилась. Помог пост в соцсетях: тысячи людей бросились искать аналогичное платье, и наконец нашлось точь-в-точь такое же!

5. Соцсети превратили таксиста в оперного певца

Мензи Мнгома, таксист из Южной Африки, пел за рулем, когда вез пассажирку. Она опубликовала видео с ним в Facebook, и мужчину пригласили на прослушивание в Кейптаунскую оперу и на шоу талантов в Лос-Анджелес.

6. Мальчик был один в свой день рождения, и тогда на помощь пришел интернет

Никто из приглашенных не смог прийти на день рождения к 6-летнему мальчику из Флориды, поэтому его мама позвала всех желающих, написав об этом в Facebook. Вскоре поздравить именинника приехали не только 40 незнакомцев с подарками, но и полицейские, и даже пожарные.

7. Девушка нашла парня через сеть, не зная даже его имени

Саванна Кэмпбелл познакомилась в зоомагазине с парнем, но не спросила ни его имени, ни номера телефона. И решила разыскать его через Facebook, зная лишь кличку щенка, с которым он пришел, — Рози. И интернет помог: парень нашелся, и пара начала встречаться.

8. Море забрало у мужчины дорогой протез, а Facebook вернул его

Меррит Эгер носит дорогой протез уха. Однажды на пляже он хотел убрать протез в карман, но его выбило из руки волной. Поиски были безуспешными. Потом протез нашли другие отдыхающие и отдали в полицию, а полицейские разместили пост о находке в Facebook. И это помогло!

9. Мужчину, которому предстояла ампутация, поддержали тысячи пользователей

Парень опубликовал свое фото с подписью «Через час мне ампутируют ногу». Он обожает мотоциклы, и потеря ноги, которую он повредил в аварии, стала для него ударом. Он получил поддержку от сотен незнакомцев: они писали добрые слова и рассказывали о своем подобном опыте. Мужчина поблагодарил всех и пообещал ответить на каждый комментарий.

10. У девочки украли деньги, но в результате она получила намного больше

9-летняя школьница Ализай Кашиф продавала лимонад, чтобы собрать деньги на благотворительность. Но скромный заработок в $ 9 украли пробегавшие мимо подростки. Ее отец написал об этом в Twitter, и на следующий день охранять девочку приехали настоящие полицейские, а сумма пожертвований составила $ 300.

11. Парня не взяли на работу из-за прически. Зато взяли в модельный бизнес

Мама Кэриона Вашингтона написала в Facebook, что ее сына не взяли на работу в парк развлечений из-за дредов. Пост набрал 20 тыс. лайков, и парня заметили представители известного модельного агентства. Он не упустил свой шанс.

12. Пользователь Twitter снял фейковое видео о путешествии, на которое у него не хватало денег. И теперь он едет туда по-настоящему

I can’t afford a trip to Hawaii so I created one 🌺 pic.twitter.com/nsSvlTT2G4 — ant-honey (@aanthonyy07) July 19, 2019

Парень не мог позволить себе поездку на Гавайи, поэтому с помощью «зеленого фона» снял видеоролик о том, как отдыхает там. И получил не только 600 тыс. лайков, но и настоящий билет до райских островов от сервиса по поиску авиабилетов.

13. Маленькая девочка благодаря интернету получила ключ от жилища фей

Мама сказала дочке, что за маленькой дверцей, мимо которой они ходят в садик, живут феи. И Рэйчел захотела попасть к ним в гости. Мама через соцсети нашла хозяйку дома с дверцей, получила ключ и устроила дочке сюрприз: в «волшебном» жилище ее ждали письмо и подарок от фей.

Бонус: не всей информации из сети можно доверять

Тысячи людей были разочарованы настоящим видом знаменитых ворот храма Лемпуянг на Бали. Никакой воды перед ними нет, фотограф просто держит зеркальце перед объективом.

А какие истории из сети в последнее время впечатлили вас?