10 иллюстраций с добрыми пожеланиями, чтобы каждый мог набраться сил и поверить в лучшее

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У каждого из нас бывают сложные периоды жизни, для преодоления которых требуется немало усилий, выдержки и мудрости. Порой бывает так невыносимо, что хочется все бросить и сдаться. Сегодня мы хотим поддержать всех, кому нелегко, и сказать: «Не падайте духом, вы справитесь!»

Мы в AdMe.ru едва ли сможем угадать, что творится в жизнях наших читателей, но мы постараемся поддержать словом, ведь и оно порой способно придать сил.

Пусть жизнь подарит ребенка каждой женщине, которая так сильно этого хочет

И каждый из нас встретит свою настоящую любовь

Пусть каждому хватит сил пережить утрату близкого человека

И каждое бездомное животное обретет свой дом, а мы — друга

Пусть тот, кто ранен разлукой, излечится встречей

А тот, кто давно болеет, поскорее выздоровеет

Пусть каждый из нас найдет работу по душе

И доведет до конца дело, которое отняло так много сил и в которое никто не верил

Пусть хватит сил не сдаться, даже если кто-то сломал нам крылья

И рядом будут те, с кем мы действительно счастливы

Если кому-то из ваших близких или знакомых нужна поддержка, но вы не знаете, как им помочь, поделитесь с ними добрым словом. Очень часто оно крайне необходимо.