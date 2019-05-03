10 иллюстраций с добрыми пожеланиями, чтобы каждый мог набраться сил и поверить в лучшее
У каждого из нас бывают сложные периоды жизни, для преодоления которых требуется немало усилий, выдержки и мудрости. Порой бывает так невыносимо, что хочется все бросить и сдаться. Сегодня мы хотим поддержать всех, кому нелегко, и сказать: «Не падайте духом, вы справитесь!»
Мы в AdMe.ru едва ли сможем угадать, что творится в жизнях наших читателей, но мы постараемся поддержать словом, ведь и оно порой способно придать сил.
Пусть жизнь подарит ребенка каждой женщине, которая так сильно этого хочет
И каждый из нас встретит свою настоящую любовь
Пусть каждому хватит сил пережить утрату близкого человека
И каждое бездомное животное обретет свой дом, а мы — друга
Пусть тот, кто ранен разлукой, излечится встречей
А тот, кто давно болеет, поскорее выздоровеет
Пусть каждый из нас найдет работу по душе
И доведет до конца дело, которое отняло так много сил и в которое никто не верил
Пусть хватит сил не сдаться, даже если кто-то сломал нам крылья
И рядом будут те, с кем мы действительно счастливы
Если кому-то из ваших близких или знакомых нужна поддержка, но вы не знаете, как им помочь, поделитесь с ними добрым словом. Очень часто оно крайне необходимо.
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru