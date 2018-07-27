Первые роли будущих знаменитостей в рекламе, о которых мы даже не подозревали (Оказывается, Стейтем — тот еще сластена)

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Не многие знаменитости любят вспоминать о том, как им приходилось зарабатывать себе на жизнь в самом начале карьеры. Некоторые актеры и актрисы снимались в малобюджетных ужастиках или других сомнительных проектах. А были и те, кого сразу же начали показывать по телевизору. Правда, это были не сериалы или шоу, а рекламные ролики.

Мы в AdMe.ru предлагаем вспомнить, что рекламировали эти 16 знаменитостей до того, как стали узнаваемыми и успешными.

1. Брэд Питт

В самом начале своей карьеры Брэд Питт, судя по ролику, был готов на все, чтобы заполучить любимые чипсы в рекламе известного бренда. Правда, тогда он был всего лишь симпатичным блондином с хорошей фигурой, отлично воплотившим образ беззаботного серфингиста.

2. Леонардо Ди Каприо

Задолго до «Титаника» Леонардо Ди Каприо рекламировал жевательную резинку. А на волне успеха немного подзаработал в Японии на съемках ролика для Honda Civic.

3. Бен Аффлек

В 1989 году молодой и симпатичный Бен Аффлек сотрудничал с Burger King.

4. Киану Ривз

Кто бы мог подумать, что Киану Ривз в самом начале карьеры тоже подрабатывал в рекламе. Будучи малоизвестным актером, Киану успел поработать с Coca-Cola, а также засветился в ролике сухих завтраков Corn Flakes.

5. Брюс Уиллис

А если кто-то еще не слышал, как поет «крепкий орешек», то советуем посмотреть рекламу 1986 года, в которой снялся тогда еще начинающий актер. А в третьем ролике к обаяшке Брюсу присоединилась роковая Шэрон Стоун. Неплохой дуэт получился.

6. Кортни Кокс

До того как стать Моникой Геллер из «Друзей», Кортни Кокс рекламировала средства женской гигиены. И, говорят, первой на американском ТВ произнесла слово «месячные».

7. Брайан Крэнстон и Аарон Пол

До того как сняться в культовом сериале «Во все тяжкие», Брайан Крэнстон и Аарон Пол также подрабатывали в рекламе. Первый обещал избавление от боли с помощью специальной мази, а второй — сытный и вкусный завтрак.

8. Джон Траволта

А вот Джон Траволта в далеком 1973 году распевал веселую песню в душевой и рекламировал мыло Safeguard.

9. Кристина Хендрикс

Рыжеволосая звезда «Безумцев» в далеком прошлом рекламировала средство для удаления жирного блеска с кожи лица Clean and Clear.

10. Энн Хэтэуэй

В 1997 году начинающая актриса очень эмоционально переживала переезд друга в рекламе агентства недвижимости.

11. Тоби Магуайр

А вот обаятельный подросток Тоби Магуайр снялся в рекламе видеоигры Atari.

12. Марк Руффало

Почти 30 лет назад Марк Руффало подрабатывал на съемках рекламных роликов, например средств от прыщей.

13. Джейсон Стейтем

А вот брутальный Стейтем уплетает шоколадное печенье в серии роликов от Кit Kat. Кто бы мог подумать, что герои боевиков так любят сладкое.

14. Доминик Купер

Помните креативную рекламу от Durex, когда парень собирается на свидание? Так вот, этим парнем был Доминик Купер.

15. Арнольд Шварценеггер

В начале 90-х Железный Арни, как и многие другие звезды, немного подработал в Японии. Актер принял участие в съемках рекламы энергетического напитка.

16. Эмилия Кларк