Когда продажи падают, маркетологи включают фантазию. И их уже не остановить

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Каждый покупатель должен быть начеку: на какие только уловки не идут продавцы, чтобы продать свои товары и услуги. Самые остроумные из них не только справляются со своей задачей, но еще и попадают в наши статьи. И мы, конечно, поддаемся беконному гипнозу, предпочитаем веселые помидоры обычным и подумываем постричься в шевелюрне вместо парикмахерской.

AdMe.ru собрал примеры смешного народного маркетинга, который не только помогает продать товар, но и изрядно веселит окружающих.

Как тебе такое, Джейми Оливер?

Постойте, что?

«Мясо из людей» . «Мясо для людей».

Тот случай, когда купил одежду ради этикетки

«Сделано с любовью очень, очень симпатичными блондинками».

А вы поддаетесь гипнозу?

«Беконный гипноз».

Отстройка от конкурентов прошла успешно

Отличное название для караоке

Этикетка с комплиментом

«Всегда надевай меня на первое свидание, и у тебя все получится».

А дедушка был не промах

«Посоветуй парикмахерскую, чтобы постригли норм»

Когда все понимаешь буквально

Любопытно попробовать

Этот бар решил надавить на наше чувство вины

«Невинные виноградинки умерли для тебя».

Питер, что ты делаешь, прекрати

А меню у них разнообразное

Это вам не какая-то там шаурма

Я, пожалуй, воздержусь

Да мы и не собирались

Ну как тут не войти

«Книжки заскучали. Войдите и развеселите их».

«Мне двойной эспрессил, пожалуйста»

А какие примеры рекламы от гениев маркетинга встречались вам?