15+ рекламных роликов из прошлого, которым современная реклама и в подметки не годится

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В середине 90-х — начале 2000-х годов реклама бурным потоком хлынула на ТВ. Тогда от авторов роликов никто не требовал соблюдать какие-то особые правила, а потому рекламу делали так, как умели. И получалась она яркой, комичной, местами даже экстравагантной — словом, такой, что смотреть ее собирались целыми семьями. Сейчас рекламные ролики становятся все более качественными и инновационными, но почему-то больше не вызывают желания задержаться у экрана чуточку дольше.

Нам в AdMe.ru стало интересно, какой была реклама известных брендов в прошлом и как она выглядит сейчас. Предупреждаем, что подборка может вызвать острый приступ ностальгии и щемящее чувство в области сердца.

16. Легендарный эксперимент с яйцом в рекламе Blend-a-med (кто не мечтал его повторить?) сменился обычной демонстрацией тюбика зубной пасты в кадре

15. Помните извечное противостояние жителей Вилларибо и Виллабаджо? Оно кануло в Лету. Теперь средство для мытья посуды Fairy рекламируют обычные домохозяйки

14. В 90-е батончик Milky Way появлялся не иначе как по волшебству. Говорили даже, что шоколад настолько нежный, что не тонет в молоке. Зато нынешний «сыщик» из рекламы стал героем не одного мема

13. Помните солидный график кислотно-щелочного баланса полости рта? Томный женский голос вещал о нем с экрана под эротическую музыку. Сейчас на пользу жвачки Orbit намекает забавный парень с павлиньим хвостом

12. Отечественный автомобиль «Лада» рекламировался под ритмичные звуки песни Кая Метова. Креатив как он есть...

11. Раньше Mentos рекламировали безбашенные овцы на газонокосилках, теперь — парень, который стесняется заговорить про обои

10. Чипсы Pringles не изменяют себе: в рекламе по-прежнему много молодых людей, которые просто тусуются и веселятся

9. Шеф-повара Вовочку, чей кулинарный секрет заключался в беспрекословной любви к маме и майонезу, сменили иностранцы, которые открыли разнообразие вкусов вместе с Calve

8. В любви к «Чудо-йогурту» в 90-е признавались самые разные люди: от строгих учителей до жизнерадостных дайверов. Сейчас в рекламе все чаще показывают образцовые семьи

7. Одна из легендарных реклам Frutella, песенка из которой греет сердце всем детям 90-х

6. Помните, как раньше говорящий «Чупа-Чупс» стучал с той стороны экрана и радостно зазывал себя попробовать? Сейчас леденец рекламируют подростки, которые справляются с серыми буднями вместе с «Чупа-Чупс»

5. Когда-то мудрые гномы открыли нам секрет, что Alpen Gold — настоящее золото Альп. Теперь об этом говорят бесценные выражения лиц любителей шоколада

4. А вы помните, как выглядит волшебная страна «Киндер-сюрприза»? Прошли годы, и мультипликационные ролики сменились трогательными семейными кадрами

3. Раньше в рекламе Nesquik кролик Квики помогал детям прибраться к приходу мамы. Больше его там нет, а сам ролик начинается со слов: «Бедный папа...»

2. В далеком 1999 году никто и не догадывался, что левая палочка — к чаю, а правая — к кофе

1. Сейчас «Билайн» рекламируют не только люди, но и роботы. А когда-то на ТВ крутили душевный ролик, текст и интонацию которого многие до сих пор помнят наизусть: «Сколько. Вешать. В граммах?»

Бонус: еще вчера рекламой Pepsi были Децл, MTV и пейджер, а уже сегодня — Галустян, посиделки у камина и свитер с оленями. Время, ты не могло бы идти чуть помедленнее?