Список произведений для тех, кто любит тайны и детективы. Книги, фильмы и статьи о реальных событиях

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Вы помните, как закончился фильм «Семь»? А кто оказался преступником в картине «Забирая жизни» с Анджелиной Джоли в главной роли? Не можете слышать, когда кто-то рекомендует вам посмотреть «Зодиак», потому что сами видели его миллион раз? Если на все вопросы вы ответили «да», кажется, вы любите детективы не меньше нашего, и эта статья как раз для вас.