Список произведений для тех, кто любит тайны и детективы. Книги, фильмы и статьи о реальных событиях

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Вы помните, как закончился фильм «Семь»? А кто оказался преступником в картине «Забирая жизни» с Анджелиной Джоли в главной роли? Не можете слышать, когда кто-то рекомендует вам посмотреть «Зодиак», потому что сами видели его миллион раз? Если на все вопросы вы ответили «да», кажется, вы любите детективы не меньше нашего, и эта статья как раз для вас.

Здесь AdMe.ru попробовал уместить небанальные фильмы, книги и истории о загадках и расследованиях. Этот список пригодится не только фанатам жанра, но и всем, у кого хоть иногда возникает желание прикоснуться к тайне или поломать голову над каким-то детективным ребусом.

Художественные фильмы

Сериалы

  • Грешница / The Sinner, 2017 — ...
  • Амнезия / Absentia, 2017 — ...
  • Чисто английские убийства / Midsomer Murders, 1997 — ...
  • Джо / Jo, 2013
  • Настоящий детектив / True Detective, 2014 — ...
  • Убийство на пляже / Broadchurch, 2013 — 2017
  • Черный лес / Serramoura, 2014 — ..
  • Лютер / Luther, 2010 — ...

Документальные фильмы и сериалы

Многосерийные шоу

Книги

Статьи AdMe.ru

Реальные события

Расскажите, какой детективный фильм вы готовы пересматривать снова и снова, даже зная развязку?

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