Список произведений для тех, кто любит тайны и детективы. Книги, фильмы и статьи о реальных событиях
Вы помните, как закончился фильм «Семь»? А кто оказался преступником в картине «Забирая жизни» с Анджелиной Джоли в главной роли? Не можете слышать, когда кто-то рекомендует вам посмотреть «Зодиак», потому что сами видели его миллион раз? Если на все вопросы вы ответили «да», кажется, вы любите детективы не меньше нашего, и эта статья как раз для вас.
Здесь AdMe.ru попробовал уместить небанальные фильмы, книги и истории о загадках и расследованиях. Этот список пригодится не только фанатам жанра, но и всем, у кого хоть иногда возникает желание прикоснуться к тайне или поломать голову над каким-то детективным ребусом.
Художественные фильмы
- Под покровом ночи / Nocturnal Animals, 2016
- Тайна в его глазах / El secreto de sus ojos, 2009
- Неизвестный / Unknown, 2011
- Тело / El cuerpo, 2012
- Третье убийство / Sandome no satsujin, 2017
- Большая игра / State of Play, 2009
- Ветреная река / Wind River, 2017
- Невидимый гость / Contratiempo, 2016
- Мистериум. Тьма в бутылке / Flaskepost fra P, 2016
- Прощай, детка, прощай / Gone Baby Gone, 2007
- Прости нас, господи / Que Dios nos perdone, 2015
- Большой всплеск / A Bigger Splash, 2015
- Однажды в Анатолии / Bir Zamanlar Anadolu’da, 2011
- Плохой дом / Dom zly, 2009
Сериалы
- Грешница / The Sinner, 2017 — ...
- Амнезия / Absentia, 2017 — ...
- Чисто английские убийства / Midsomer Murders, 1997 — ...
- Джо / Jo, 2013
- Настоящий детектив / True Detective, 2014 — ...
- Убийство на пляже / Broadchurch, 2013 — 2017
- Черный лес / Serramoura, 2014 — ..
- Лютер / Luther, 2010 — ...
- Вершина озера / Top of the Lake, 2013 — ...
- Мост / Broen, 2011 — 2018
- Крах / The Fall, 2013 — 2016
- Прослушка / The Wire, 2002 — 2008
- Олденхайм 12 / De 12 van Oldenheim, 2017 — ...
- Алиенист / The Alienist, 2018
- Параноик / Paranoid, 2016
Документальные фильмы и сериалы
- Создавая убийцу / Making a Murderer (сериал, 2015 — ...)
- Тайны миллиардера / The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst (сериал, 2015)
- Хранители / The Keepers (сериал, 2017)
- Тонкая голубая линия / The Thin Blue Line (фильм, 1988)
- Дорогой Закари: письмо сыну о его отце / Dear Zachary: A Letter to a Son About His Father (фильм, 2008)
Многосерийные шоу
- Доктор Дж.: Медицинское расследование / Dr. G: Medical Examiner
- Преступления, которые потрясли мир / Crimes That Shook the World
- Пропавшие без вести / Disappeared
- Тайны болот / Swamp Murders
- Знаменитые преступления и судебные процессы / Great Crimes and Trials
- Тайная жизнь степфордских жен / Secret Lives of Stepford Wives
Книги
- Кэролин Харт. Письмо из дома
- Элли Гриффитс. Переправа
- Луиза Пенни. Смертельный холод
- Ю Несбё. Красношейка
- Джон Вердон. Загадай число
- Хенк Филиппи Райан. Не та девушка
- Деон Мейер. Тринадцать часов
- Артур Хейли. Детектив
- Пола Хокинс. Девушка в поезде
- Пола Хокинс. В тихом омуте
- Алан Брэдли. Сладость на корочке пирога
- Тана Френч. В лесной чаще
- Мишель Бюсси. Пока ты не спишь
- Крис Павон. Экспаты
- Кейт Аткинсон. Преступления прошлого
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Реальные события
- Письма со спорами сибирской язвы / 2001 anthrax attacks
- Дело Элизабет Шорт / Black Dahlia
- Преступление в йогурт-кафе / 1991 Austin yogurt shop murders
- Принцесса Доу / Princess Doe
- Маленькая Мисс Лейк-Панасоффки / Little Miss Lake Panasoffkee
- Исчезновение детей Бомонт / Disappearance of the Beaumont children
- Питер Уинстон / Peter Winston (chess player)
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Расскажите, какой детективный фильм вы готовы пересматривать снова и снова, даже зная развязку?