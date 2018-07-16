Полицейские обратились к пользователям от лица 11-летней девочки, и теперь все читатели следят за развитием событий затаив дыхание

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

6 июля на странице полиции города Ньюпорт-Бич в Twitter появилось необычное сообщение. К читателям обращалась 11-летняя девочка по имени Линда, убитая ровно 45 лет назад. По словам рассказчицы, злоумышленник, лишивший ее жизни, так и не был найден. И теперь она хочет открыть миру свою таинственную историю.

Мы в AdMe.ru с замиранием сердца следили за каждым словом девочки и теперь хотим рассказать об этом инциденте нашим читателям.

Все началось с этого твита

Таким образом сотрудники полиции решили привлечь внимание общества к преступлению, совершенному почти полвека назад. Это случилось в пятницу, 6 июля 1973 года, когда Линде О’Киф было всего 11 лет.

Что нам известно о погибшей

Она была скромной и молчаливой. Не любила школу и точные науки. Зато обожала музыку и училась играть на фортепиано. Линда неплохо излагала мысли и рисовала, мама называла ее очень талантливой.

Любила плавать и загорать. Кстати, лето, в которое случилась трагедия, было первым, когда родители начали отпускать Линду одну на пляж. Как и все дети, часто «зависала» перед телевизором. По словам матери, была очень аккуратной, содержала свою комнату в идеальной чистоте и после каждой уборки звала родительницу оценить проделанную работу. При этом девочка была довольно ранимой. За несколько месяцев до происшествия у нее умерла любимая кошка. Юная хозяйка очень тяжело переживала эту потерю и много плакала.

У Линды было 2 сестры, и со старшей она была очень близка. Сестра была совершеннолетней и работала в химчистке, но жить продолжала в родительском доме. Погибшая была скаутом и членом молодежного центра «Корона-дель-Мар», но скаутские навыки никак не помогли девочке в тот роковой день.

Последний день Линды

Она вышла из дома в 8:00 и отправилась в среднюю школу Линкольна (сейчас это начальная школа). Туда ее подвез учитель музыки. В этот день было немного холодно, поэтому Линда завернулась в свой зеленый лыжный пиджак, под которым было надето легкое платье.

Помимо платья и пиджака, на Линде были темно-синие теннисные туфли с белой каймой и толстые белые носки до лодыжки. Ее длинные темные волосы были собраны в хвост. Учебники она носила в сумке расцветки американского флага, которую мать сшила специально ко Дню независимости США (он был за 2 дня до происшествия).

При себе у девочки было несколько монет, поэтому после 2-го урока она сбегала в магазинчик, расположенный в полутора кварталах от школы, и купила там жвачку. Она успела вернуться в класс к началу 3-го урока. По окончании учебного дня Линда решила позвонить маме и узнать, сможет ли та ее забрать. Обычно школьница ездила на велосипеде, но, узнав, что учитель сможет отвезти ее на уроки, оставила «железного коня» дома.

Школьный секретарь не смогла сразу предоставить девочке доступ к телефону и просила подождать. Тогда, чтобы скоротать время, Линда прогулялась до «Ричардс-маркета», в котором пару часов назад покупала жвачку. Там она встретила свою подругу Бренду. Девочки поприветствовали друг друга, и приятельница ушла. По словам Бренды, по пути из магазина она увидела бирюзовый фургон, который несся по Харбор-Вью-Роуд прямо на нее. Но школьница успела в последний момент отскочить и не попала под колеса. Бренда видела, что странное авто остановилось рядом с ее подругой, но была слишком далеко, чтобы услышать, говорит ли та с водителем. После этого инцидента Линда вернулась в школу, откуда наконец смогла позвонить маме. Но, к сожалению, та была занята шитьем и попросила девочку дойти до дома самостоятельно.

К слову, ходить Линда не любила. Ее родители часто сердились, что она просит возить ее из школы до дома, хотя идти было совсем недолго. Из-за острой нелюбви к пешим прогулкам расстроенная девочка не сразу отправилась домой. Все еще всхлипывая, она покинула школу и решила посидеть у дороги напротив школы. Поздно вечером полиция возьмет свидетельские показания у девушки по имени Джанин. Она и ее мать проезжали мимо и видели Линду на том месте. И, по словам женщин, рядом с девочкой находился бирюзовый фургон. Он был припаркован на пересечении улиц Маргарит и Инлет-Драйв.

Передняя дверь фургона была приоткрыта, и свидетели видели, что Линда стоит рядом с водителем. От женщин полиция получила первое описание подозреваемого: белый мужчина, которому от 20 до 30 лет. Мама Джанин заподозрила неладное, поэтому остановила машину неподалеку. Женщины надеялись записать номерной знак фургона, когда тот проедет мимо. Но, к разочарованию свидетельниц, неизвестный водитель развернул транспортное средство в обратном направлении и уехал. Из-за неудачного ракурса ни Джанин, ни ее мама, как ни старались, не смогли разглядеть, сколько людей находится в кабине и села ли в машину школьница. Все это время никто не бьет тревогу по поводу пропажи Линды. Это спокойное время, и дети дни напролет проводят на улице со своими друзьями. Но, когда девочка не пришла домой обедать, ее мама начала волноваться.

Женщина начала обзванивать друзей дочери в надежде, что она осталась у кого-то из них в гостях. Однако никто из товарищей школьницы не знал, куда она могла подеваться. Когда отец Линды пришел с работы, было решено приступить к поискам. В семье было 2 машины, на них старшая сестра пропавшей и отец колесили по округе в надежде отыскать девочку, но их поиски не увенчались успехом, и семья вернулась домой. Сообщение о пропаже подростка поступило в полицию в 18:42. Стражи порядка незамедлительно начали поиски. Папа и сестра Линды присоединились к полицейским. Патрульные машины бессчетное количество раз проехали по дороге от школы Линкольна до дома О’Киф, но не обнаружили никаких следов девочки. В это время ее мама сделала около 40 телефонных звонков, опрашивая соседей, не знает ли кто-то из них, где Линда. Полицейские исследовали не только городские улицы, но и заросли, и поля, расположенные к западу от места происшествия.

Мать Линды знала, что та ни за что не останется на улице до темноты. А солнце уже село. Вскоре появилась первая теория: в этот день подруга Линды по имени Кэти хотела остаться у нее с ночевой, но миссис О’Киф была против. Полицейские выяснили, что родители Кэти в этот день отплыли в Каталину, и предположили, что девочки могли решиться плыть за ними. Позднее появилась информация о том, что лодка родителей Кэти пропала. Но судно вскоре удалось отследить и на его борту не оказалось детей. На поиски Линды брошены все силы полиции. Ее ищут на патрульных машинах, на джипах и вертолетах.

Как раз в это время Джанин услышала, что в доме неподалеку пропала девочка, и обратилась к полицейским, чтобы рассказать о бирюзовом фургоне, который они с матерью видели днем. Еще одна свидетельница — женщина, живущая на утесе рядом с заливом, слышала тем вечером женский крик неподалеку. Однако она не знала, что в городе пропал ребенок и, к огромному сожалению, не придала этому значения. До самого рассвета полицейские продолжали искать Линду, а затем, немного передохнув, продолжили поиски в 7:30 утра. На этот раз к стражам порядка присоединились волонтеры, а местные газеты взяли на себя функцию по информированию граждан.

«Девочка, 11 лет, пропала в Ньюпорте».

В это время примерно в километре от дома Линды проезжает велосипедист со своим 4-летним сыном. Он натуралист и собирается встретиться возле залива со своими товарищами для наблюдения за лягушками. Но вместо лягушек в канаве обнаруживает тело Линды. Он кричит, чтобы разбудить девочку, но она не реагирует. Она умерла от удушья, и больше никаких следов насилия, судя по всему, на теле несчастной не обнаружено. Мужчина сразу же обратился в полицию. С этого момента поиски Линды превращаются в поиски убийцы Линды.

Дорога недалеко от места преступления.

Основываясь на свидетельских показаниях, полицейские составили фоторобот водителя бирюзового фургона, который стал основным подозреваемым в этом деле.

«Убийца».

Но, несмотря на все старания полицейских, это дело так и осталось нераскрытым. И вот теперь, спустя 45 лет с тех печальных событий в деле наконец появилась новая информация. Следователи обратились в лабораторию, чтобы провести фенотипирование по ДНК убийцы. Эта процедура помогает предположить физический облик подозреваемого. Благодаря этому полицейские смогли составить новый, намного более качественный портрет предполагаемого преступника. При помощи специальной программы подозреваемого «состарили», поэтому мы можем увидеть, как он, вероятно, выглядит теперь.

Завершив историю от лица Линды, полиция попросила всех, кто располагает хоть какой-то информацией об этом давнем преступлении, позвонить в отделение. Просьбу полицейских уже поддержали одноклассники погибшей и крупные американские СМИ. И мы надеемся, что стражам порядка наконец удастся закрыть это дело, ведь рассказ девочки постепенно набирает популярность.