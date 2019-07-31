О чем на самом деле роман «Мастер и Маргарита» и есть ли у его персонажей реальные прототипы

32 5 74 18k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Роман «Мастер и Маргарита» стал не только наиболее известным произведением Михаила Афанасьевича Булгакова, но и одной из самых таинственных книг XX века. Читатели растащили его на цитаты, персонажи стали по-настоящему культовыми, а исследователи романа бьются над его трактовкой уже несколько десятилетий.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, почему именно этот роман Булгакова так любим читателями разных возрастов и поколений и какие мысли заложил автор в свое произведение.

Предыстория и замысел. «Рукописи не горят»

Судьба легендарного романа довольно трагична: первую версию Булгаков сжег, а потом восстанавливал текст по памяти. Писатель решил «отыграться» на своем новом произведении, после того как в театре запретили постановку его пьесы «Кабала святош». Вскоре он отправил правительству письмо с такими строками: «И лично я своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе...» Кроме того, Михаил Афанасьевич так и не успел закончить свое детище: после смерти писателя сведением воедино всех черновиков и редактированием занималась его вдова, Елена Сергеевна. Роман пролежал на полке более 25 лет и мог бы остаться безвестным, но супруга Булгакова дала жизнь рукописям, совсем как Маргарита в романе.

Первая публикация романа, журнал «Москва», № 11, 1966 год.

В начальной версии произведение называлось «Копыто инженера», а среди героев не было ни Мастера, ни Маргариты. Всем известное название появилось только в 1937 году. Изначально Булгаков задумывал написать что-то вроде русской фаустианы, и потому центральным персонажем был Воланд. Маргарита и ее возлюбленный, который поначалу именовался Поэтом и Фаустом, появились во второй версии романа. Кстати, до этого слово «мастер» не встречалось в произведениях Булгакова и имело скорее негативную коннотацию, так как было синонимом слова «ремесленник» (нетворческий человек). Булгаков придал ему новое значение и приравнял к слову «художник».

Музей «Булгаковский дом».

Книга была невероятно важна для писателя, о чем свидетельствует обнаруженная на одном из листков реплика автора: «Помоги, Господи, написать роман».

Герои и прототипы. «Никогда не разговаривайте с неизвестными»

Мастер. Существует большое количество трактовок этого образа. Кто-то считает, что прототипом послужили Максим Горький или Мандельштам (на шапочке у Мастера была вышита буква М). Также есть версия, что Мастер — это русский Фауст, творец, который одержим пониманием мира. К слову, в романе у многих персонажей есть двойники. Так, двойник Мастера — Иешуа Га-Ноцри. Он тоже беззащитный мыслитель, человек, который хочет заниматься своим делом — бродить по миру и проповедовать.

Воланд. Когда Булгаков прочитал первые две главы романа своим друзьям, он спросил, кто, по их мнению, Воланд. Примечательно, что не все посчитали его дьяволом. Наверное, так оно и есть: он не абсолютное зло. Воланд — один из вариантов этого зла, который ведает земными проблемами: устанавливает некую справедливость, наказывает взяточников и дураков, дарит немногим приличным людям «покой» и улетает. Двойник Воланда в романе — Понтий Пилат, ведь он тоже Закон, который вершит судьбы людей. Драматург Эдвард Радзинский видел в Воланде черты Сталина: «Под палящим летним солнцем 1937 года, когда другой дьявол уничтожал дьявольскую партию, когда один за другим гибли литературные враги Булгакова, писал Мастер свой роман... Так что нетрудно понять, кто стоял за образом Воланда». При этом сам Булгаков отрицал, что у этого образа есть какой-либо прототип. Он говорил: «Не хочу давать поводы любителям разыскивать прототипы. У Воланда никаких прототипов нет».

Маргарита. В Маргарите угадываются черты как литературных персонажей, так и реальных женщин. Во время работы над романом Булгаков обращался к героине «Фауста» Маргарите (Гретхен), а также к образу реальной женщины — Маргариты Наваррской, «королевы Марго». По словам исследователей, их сближают «дерзость в любви и решительность в поступках». Кроме того, Маргарита Николаевна напоминает третью жену писателя — Елену Сергеевну, ведь она тоже в свое время ушла к Булгакову от мужа. Схожесть есть даже в описании внешности: «косящий разрез глаз» у Елены Сергеевны и «чуть косящая на один глаз ведьма» — Маргарита.

Иешуа. Кто-то полагает, что Иешуа — это Иисус. Однако булгаковеды утверждают, что между этими образами нельзя поставить знак равенства. В романе персонажу около 27 лет, в то время как Иисусу было 33 года, когда его распяли. Иешуа не помнит своих родителей и по крови «кажется, сириец», что также не вполне соответствует биографии Христа. Кроме того, у булгаковского героя всего один ученик — Левий Матвей, а не 12. Александр Мирер в своей книге «Евангелие Михаила Булгакова» пишет, что Иешуа — это не Христос, а богочеловек. Спаситель, который никого не спас, в отличие от Иисуса. А образ Христа проявляется в двух персонажах: Иешуа олицетворяет его милосердие, а Понтий Пилат — карающую сущность (именно он руками Афрания расправляется с предателем Иудой).

Понтий Пилат. Пилат в романе отличается как от исторического персонажа, так и от евангельского образа. Писатель сделал своего прокуратора нарочно «негероическим», подверженным сомнениям и проклинающим себя за минуту трусости. По словам театроведа Виталия Виленкина, однажды Булгаков спросил его о главном человеческом пороке, а потом сам ответил: «Трусость — вот главный порок, потому что от него идут все остальные».

Фагот (Коровьев). Имя рыцаря, Фагот, видимо, является отсылкой к названию музыкального инструмента: его форма с длинной трубкой отдаленно напоминает тощую фигуру Коровьева. Что касается фамилии — Коровьев, — то есть версия, что на иврите слово «каров» значит «приближенный», а Фагот — старший из подчиненных Воланда. По другой версии, фамилия — отсылка к персонажу повести Алексея Толстого «Упырь» статскому советнику Теляеву, который оказался рыцарем и вампиром.

Азазелло. Образ демона пустыни Азазеля Булгаков взял из Ветхого Завета. Этот падший ангел научил мужчин создавать оружие, а женщин — украшать свое тело и красить лицо. Неслучайно именно Азазелло убивает барона Майгеля и преподносит Маргарите волшебный крем.

Кот Бегемот. Если верить «Булгаковской энциклопедии», то прообразом этого яркого персонажа послужило морское чудище из книги «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях». Также, согласно демонологической традиции, Бегемот — демон чревоугодия. При этом вторая жена Булгакова Любовь Белозерская утверждала, что прототипом Бегемота послужил их огромный домашний кот Флюшка. Характер и повадки Флюшки отражены во фразе Бегемота: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус».

Михаил Александрович Берлиоз. Вероятнее всего, это собирательный образ советских идеологов. Среди возможных прототипов данного героя — основатель Российской ассоциации пролетарских писателей Леопольд Авербах. Кстати, многие задаются вопросом, за что Берлиозу отрезали голову. Кто-то полагает, что он был наказан за то, что не верил в бога и проповедовал атеизм поэту Бездомному. Однако есть версия, что Михаил Александрович попал под трамвай просто потому, что Воланду нужна была его квартира. Иными словами, автор говорит, что часто для террора и зла не нужна глубокая философская причина. Иван Бездомный. Скорее всего, прообразами этого героя могли быть поэты Александр Безыменский и Демьян Бедный, которые печатали в газете «Правда» антирелигиозные стихи.

Критик Латунский. Прототипом персонажа, который разгромил роман Мастера, стал реальный человек — Осаф Литовский, советский драматург, выступавший с резкой критикой Булгакова. Современники писателя говорили, что Елена Сергеевна в гневе даже обещала отравить Литовского за разгромную статью «Против булгаковщины». Аннушка. Героиня с этим именем не первый раз появляется в произведених Булгакова и всегда знаменует собой начало чрезвычайных происшествий. Например, в одном из ранних рассказов персонаж Аннушка Пыляева растапливает печь и устраивает пожар. Также, по свидетельствам современников писателя, Аннушкой звали соседку Булгакова.

Трактовка. «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»

Роман породил множество самых невероятных трактовок и теорий. Некоторые исследователи, например писатель и литературовед Дмитрий Быков, полагают, что в романе угадываются два слоя. Первый — обращение к Сталину, которому автор хотел донести мысль: да, мы понимаем, что ты — зло и пришел как суд, который мы заслужили. Ты можешь делать с обывателями все что захочешь, но, пожалуйста, не трогай художника. И в этом смысле образ Мастера нарисован так, чтобы он был понятен именно Сталину. Мастер — это творец, который доведен до отчаяния и ждет снисхождения, и его нужно непременно спасти, ведь он призван исцелить человечество.

Некоторые полагают, что это послание сработало. В 1947 году вдове Булгакова якобы удалось передать рукопись романа секретарю Сталина, и, может быть, поэтому в конце 40-х сталинские репрессии в меньшей степени касались творческих людей.

Второй слой произведения с его мистичеcкой и сатирической составляющей обращен ко всем читателям. Весь роман пропитан двойственностью. По всей видимости, 30-е годы располагали к этому — советские граждане жили двойной жизнью. Днем все было пристойно: люди работали, строили коммунизм и пили воду с сиропом, а ночью устраивали тайные встречи с шампанским и приемы у послов.

Одна из ключевых мыслей романа: самый страшный человеческий порок — трусость. Также Булгаков попытался понять, можно ли сотворить добро из зла, и пришел к выводу, что нет, нельзя. Нет такого зла, которое могло бы превратиться в добро. Однако автор сделал зло в своем произведении столь обаятельным, что в итоге массовый читатель был очарован Воландом и создал из этого персонажа некий культ. Долгое время в Москве даже устраивались празднования Вальпургиевой ночи на Воробьевых горах — там, где Князь тьмы прощался с Москвой в конце романа.

Экранизации

Есть легенда, будто Булгаков «мстит» за любое прикосновение к своему роману, поскольку не хочет, чтобы его экранизировали. Писатель Дмитрий Быков рассказывает о том, что было несколько попыток снять фильм по мотивам «Мастера и Маргариты», но все они провалились.

После публикации произведение долго не экранизировали. Режиссеры Владимир Наумов и Александр Алов мечтали о постановке. Вдова Булгакова Елена Сергеевна даже обещала отдать авторские права на экранизацию «Мастера и Маргариты» именно им, но скоропостижно умерла и не успела оформить необходимые бумаги. Прошло 16 лет, и в 1986 году Наумов вновь подал заявку на фильм, но тут выяснилось, что Союз кинематографистов уже ведет переговоры с компанией Columbia Pictures. Режиссер был очень расстроен. Вернувшись домой, он лег спать и вдруг услышал резкий звонок в дверь. Он пошел в прихожую, в полутьме наткнулся на табурет и ушиб ногу. Открыв дверь, Наумов увидел, что перед ним стоит покойная вдова Булгакова и говорит: «Володя, я к вам на минуточку. Хотела сказать, что ни у кого не получится экранизировать роман, потому что Михаил Афанасьевич этого не хочет». Утром Наумов проснулся и подумал: «Какой странный был сон» — и тут же увидел синяк на ноге.

Как бы там ни было, через месяц Сolumbia Pictures разорвала контракт, потому что юристы не смогли договориться с наследниками Булгакова. Потом за фильм взялся режиссер Юрий Кара, но из-за конфликта с правообладателем фильм лег на полку на 20 лет. В итоге его сокращенная версия вышла только в 2011 году, когда картина была уже никому не интересна. Наконец съемками решил заняться режиссер Владимир Бортко. Сериал должен был получить хорошее финансирование, Бортко даже договорился с одной из студий в США, чтобы ему сделали великолепного компьютерного кота Бегемота. Однако через пару месяцев случился финансовый кризис, контракт с американцами был разорван, а зрители увидели вместо анимационного Бегемота нелепую ростовую куклу из меха. Вообще, надо сказать, сериал Бортко получил крайне отрицательные отзывы критиков. Череда этих событий будто и правда говорит о том, что автор не очень «хотел», чтобы роман «Мастер и Маргарита» выходил на экраны.