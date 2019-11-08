Как сложилась судьба автора «Унесенных ветром», которая писала главную героиню романа с себя

23 3 28 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Роман «Унесенные ветром» известен во всем мире, переведен на множество языков и переиздан более 100 раз. Произведение не раз называли «книгой века» и удостаивали престижных премий. А ведь его автор, Маргарет Митчелл, даже не планировала писать книгу и уж тем более не ожидала, что благодаря ей станет одним из самых популярных авторов тысячелетия.

Ко дню рождения писательницы AdMe.ru вспоминает любопытные факты ее биографии, которые позволят взглянуть на «Унесенных ветром» с другой стороны.

Маргарет Митчелл появилась на свет 8 ноября 1900 года в городке Атланта, штат Джорджия, в семье состоятельного адвоката и его супруги. Для Митчеллов она стала 2-м ребенком, ее брат Стефан был рожден 4 годами ранее. С детства девочку увлекали истории о Гражданской войне, рассказы о великих и трагических эпохальных событиях, которыми делились с нею взрослые. Оба деда Маргарет прошли войну на стороне южан, отец помимо работы юристом также занимал должность председателя исторического общества, поэтому воспоминания о делах давно минувших дней в семье будущей писательницы лились рекой. Кроме удивительных историй Митчелл любила кино, приключенческие романы, хорошо танцевала и держалась верхом. К светскому воспитанию Маргарет приложила руку ее мать. Мария Изабелла научила девочку манерам и поведению в обществе, привила ей хороший вкус и во многом стала для дочери примером для подражания. Миссис Митчелл состояла в движении суфражисток, которые боролись за права женщин и выступали против дискриминации.

Шеннен Доэрти в роли юной Маргарет в биографической драме «Сжигающая страсть: История Маргарет Митчелл».

Первые шаги в писательстве Маргарет сделала еще во время учебы в Вашингтонской семинарии. Она писала пьесы для школьного театра, была редактором ежегодника «Факты и фантазии» и руководила Вашингтонским литературным обществом. Окончив семинарию, девушка продолжила учиться и поступила в Смитский колледж, который считался весьма престижным заведением. В этом же году она познакомилась с 22-летним Генри Клиффордом. Отношения с ним стали первыми в жизни Маргарет, однако до брака так и не дошло. Молодой человек был вынужден отправиться на фронт Первой мировой, откуда ему не суждено было вернуться. В память о светлом чувстве, связывавшем Маргарет с ее возлюбленным, девушка каждый год в день его смерти посылала матери Генри цветы. В 1918 году, чуть позднее известия о смерти Генри, от испанского гриппа умерла мать Маргарет. Юной Митчелл пришлось вернуться в родные края и взять на себя заботы о доме.

После прибытия девушки в Атланту у нее появилось много поклонников. Мужчин привлекали ее красота, живой ум и приятные манеры. Маргарет умело кокетничала и была мила с каждым воздыхателем, отчего получила около 4 десятков предложений руки и сердца, а однажды даже была помолвлена с 5 мужчинами одновременно. Хотя признания Митчелл добивалось много уважаемых и состоятельных людей, она выбрала не лучшего претендента. Берриен Киннард Апшоу был очень привлекателен, но имел славу «плохого парня», отчего общественность была сильно удивлена выбором умницы Маргарет. После свадьбы супруг раскрыл девушке свой настоящий характер. Он любил выпивать и бедокурить, не стеснялся гулять на стороне, скандалил и поднимал на жену руку. После одного из инцидентов Митчелл приобрела пистолет и носила его в своей сумочке до самого конца этих тяжелых отношений. В браке с тираном девушка провела меньше года и смело подала на развод. За процессом расставания Маргарет и ее мужа наблюдала вся Атланта — тогда быть «разведенкой» считалось унизительным. Но перешептывания за спиной не смутили Митчелл. Девушка недолго пробыла одна и в скором времени вышла за своего давнего знакомого Джона Марша, с которым прожила душа в душу до конца жизни. Любопытно, что Маргарет и Джон были знакомы еще до ее первого замужества, близко общались и готовились к свадьбе. Но в один момент Митчелл передумала, изменила планы и приняла предложение Берриена Апшоу. А верному Джону пара предложила быть шафером на их свадьбе.

В 1922 году, еще до всех любовных перипетий, Маргарет стала репортером «Атланта Джорнал». Хотя взяли ее туда без особого энтузиазма: журналистика тогда считалась чисто мужским занятием и в компетенциях юной девушки были большие сомнения. Но редактор не прогадал, взяв Митчелл на работу, — ей легко давались разные темы и жанры: от простых зарисовок до сложных интервью. Благодаря чувству юмора, пытливому уму и таланту Маргарет быстро заслужила уважение редакции и вскоре стала ведущим репортером. В 1926 году, после свадьбы с Джоном Маршем, Маргарет приняла решение оставить журналистику и посвятить себя семье. Но жизнь простой домохозяйки быстро начала ее тяготить. Когда супруг заметил переживания любимой, он предложил ей заняться писательством, чтобы как-то взбодрить себя. Тогда еще ни он, ни она не подозревали, что это решение станет отправной точкой в написании великого романа.

Работа над «Унесенными ветром» длилась всего около 10 лет. Маргарет очень критично подходила к делу, тщательно продумывала каждый эпизод, каждую деталь и много-много раз переписывала главы. Начало романа, согласно некоторым источникам, имело около 60 вариантов, а печатная версия всего романа содержала более 1 000 страниц. Главная героиня книги весьма похожа на саму Митчелл: красивая и хорошо воспитанная девушка и в то же время сильная, своенравная личность, южанка до мозга костей. Прототипом Ретта Батлера частично послужил первый муж Маргарет, Берриен Апшоу, точнее, его «светлая» сторона. Главной поддержкой писательницы всегда был ее муж. Он помогал придумывать сюжетные линии, корректировать эпизоды и дорабатывать исторические детали. Несмотря на кропотливую работу и потраченное время, Митчелл изначально не планировала публиковать роман, все решил случай. С тех пор как Маргарет ушла из газеты, их дом часто посещали литераторы и журналисты. Однажды на такие посиделки заглянул и один из редакторов издательства «Макмиллан». Митчелл хоть и не сразу, но все же решилась показать ему рукопись и вскоре получила предложение о публикации.

Во многом прообразом Скарлетт, чью роль на экране впервые сыграла Вивьен Ли, послужила сама Маргарет Митчелл.

На доработку романа и исправление всех неточностей у писательницы и редактора ушло около полугода. С окончательным названием книги и именем главной героини пришлось определяться уже перед самой публикацией. Изначально автор хотела озаглавить роман «Завтра будет новый день», а Скарлетт назвать Пэнси, но издательство попросило ее рассмотреть другие варианты. Тогда на замену автор предложила 24 варианта названия с пометкой, что «Унесенные ветром» ей нравится больше остальных. Строчка стихотворения Эрнеста Доусона «Под властью Цинары» и стала итоговым названием романа, а имя главной героини было придумано прямо в редакции. Митчелл не удовлетворила лишь одно требование издательства — переписать конец книги. Редакторы настаивали на более романтическом финале, поясняя, что грустная развязка расстроит читателей. Но Маргарет была непреклонна и отвечала, что готова изменить что угодно, но только не конец. Победа в итоге осталась за автором, а решение оставить финал открытым сделало роман «Унесенные ветром» одной из самых обсуждаемых книг ХХ века.

Сразу после выхода роман обрел небывалый успех. 176 тыс. экземпляров книги было продано всего за 3 недели, через год эта цифра возросла до 1,176 млн. Англоязычная версия только за 10 лет смогла перешагнуть отметку в 3,5 млн экземпляров. «Унесенных ветром» тут и там называли книгой века, а через год после выпуска роман удостоился Пулитцеровской премии. В 1939 году режиссер Виктор Флеминг выкупил права на экранизацию романа и выпустил фильм с Кларком Гейблом и Вивьен Ли в главной роли. Премьера фильма прошла в Атланте — родном городе Митчелл и месте, где разворачиваются события книги. Лента оказалась яркой и эмоциональной и в скором времени взяла 8 премий «Оскар».

Мировая премьера фильма «Унесенные ветром», Атланта.

На писательницу и ее семью обрушилась небывалая слава. Многочисленные приглашения, интервью, автограф-сессии совсем не радовали Митчелл. Она быстро уставала от навязчивого внимания и тщетно пыталась уединиться. Назойливые читательницы не стеснялись звонить ей домой и просить о продолжении книги или уточнять, вернется ли Ретт к Скарлетт. И Маргарет в очередной раз приходилось отвечать, что она ничего не знает о дальнейшей судьбе пары, а продолжение писать не планирует. И даже более того — пока она жива, никому не позволит додумывать эту историю. Многие фанаты пребывали в раздражении от такого принципиального отказа, считали писательницу высокомерной и распускали о женщине слухи. Одни из них были вполне безобидными, другие же сильно задевали чувство собственного достоинства Маргарет. Говорили, например, что на самом деле автором сочинения является Джон Марш или покойная бабушка Митчелл, а Маргарет якобы просто присвоила себе чужое творение. Повлияли ли сплетни на творчество писательницы, сказалась ли усталость или другие факторы, но кроме «Унесенных ветром» Митчелл больше не выпустила ни одной книги.

Маргарет Митчелл с Кларком Гейблом и Вивьен Ли.

Писательницы, подарившей миру Скарлетт О’Хару, не стало 11 августа 1949 года. Вечером этого дня Маргарет с мужем отправились на фильм «Кентерберийская история», но до кинотеатра так и не дошли. Маргарет попала под колеса машины, которой управлял пьяный водитель, и скончалась спустя 5 дней, не приходя в сознание. Ее похоронили на Оклендском кладбище в родной Атланте. А любящий Джон Марш пережил супругу всего на 3 года.

Что вам понравилось больше — роман «Унесенные ветром» или его экранизация?