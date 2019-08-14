20+ фактов о гениальных писателях, которым весь мир благодарен за Остапа Бендера
Невозможно не хохотать над «12 стульями» и «Золотым теленком», так метко и ярко они написаны. Романы получили блестящие экранизации, а цитаты из них ушли в народ. Все знают, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Но не все знают, что у «12 стульев» должен был быть третий автор, а идея стоила Ильфу и Петрову золотого портсигара, не говоря уже о других фактах.
Чтобы исправить ситуацию, литератор Вэл Щербак рассказала кое-что об Ильфе и Петрове в своем треде, которым мы в AdMe.ru решили поделиться с вами, немного дополнив его.
- Если четко и с первого раза произнести настоящее имя Ильи Ильфа, можно выиграть в лотерею. Его звали Иехиел-Лейб Арьевич Файнзильберг. До революции кем только не работал: в чертежном бюро, на телефонной станции и даже на военном заводе.
- Евгения Петрова тоже звали вовсе не так, точнее не совсем так. Он вовсе не Петров, а Катаев - младший брат Валентина Катаева, автора знаменитой повести "Белеет парус одинокий" и других произведений. Слава брата и стала причиной, по которой Евгений взял псевдоним.
- В 1921 году Евгений работал в уголовном розыске. Писатель вспоминал с иронией, что его первым литературным произведением был «протокол осмотра трупа неизвестного мужчины».
- Ильф и Петров познакомились в 1925 году. Сначала они вместе сочиняли фельетоны для журнала «Смехач» и газеты «Гудок».
- Ядовитый, как химическая лаборатория, роскошный, как царские меха, и разнообразный, как энциклопедия, роман «12 стульев» вышел в 1928 году. Плутовской роман о похождениях обворожительного мошенника Остапа Бендера сразу прославился и сделал творческих братьев классиками.
- Идею романа подарил Ильфу и Петрову Валентин Катаев. Когда молодые журналисты вернулись из долгой командировки, Валентин, решивший попробовать себя в роли «советского Дюма-отца», предложил им идею книги: «Стулья. Представьте себе, в одном из стульев запрятаны деньги. Их надо найти».
- Предполагалось, что Ильф и Петров напишут текст, потом мэтр Катаев дошлифует его — и книга будет опубликована за авторством всех троих.
- Позже Валентин вспоминал, что после эпизода с идеей уехал в отпуск и на все телеграммы с вопросами по сюжету предлагал Ильфу и Петрову думать самим. Когда же вернулся, первая часть была готова и правок не требовала, так что Катаев попросил, чтобы ему как автору идеи посвятили роман и подарили золотой портсигар с первого гонорара за роман. Оба условия были выполнены.
- Пока писались «12 стульев», у Ильфа и Петрова выработался особый стиль общения. Они обсуждали каждую фразу, каждое слово, иногда подолгу спорили, но не писали, пока оба не оставались довольны формулировкой. Дополнительная сложность была в том, что Ильф считал: слова, которые они придумывают одновременно, брать нельзя, потому что они слишком «близко лежат», чересчур очевидны.
- Писали они в редакции газеты «Гудок». Законченная рукопись в специальной папке поехала домой к Ильфу на санках.
- Следом, через несколько лет, был написан «Золотой теленок», в котором зарезанный в «12 стульях» Бендер оживает, как Шерлок Холмс, чтобы вновь заставить читателей умирать со смеху. «Золотой теленок» — более драматичная вещь. Там меньше иронии, но больше сарказма и философских излучин.
- Его рукопись будет лежать в похожей папке, но с подписью «Дело № 2». На этой папке будут написаны и возможные варианты названия: «Буренушка», «Златый телец», «Телята», «Телушка-полушка», «Великий комбинатор».
- Изменения коснулись не только названия: в первоначальном сюжете Остап бросает авантюры и женится на Зосе Синицкой. Правки были внесены, когда роман уже начал выходить в журнале «30 дней».
- Ильф и Петров всерьез обсуждали третью книгу о Бендере: «Остап мог бы и сейчас пройти всю страну, давая концерты граммофонных пластинок». Но продолжение не появилось, потому что соавторы не придумали убедительный и при этом свежий, без самоповторов сюжет.
- Евгений обладал прекрасным музыкальным слухом, играл на рояле и во взрослом возрасте даже хотел стать дирижером.
- Широко известная история про мистический конверт из Новой Зеландии, якобы полученный Евгением Петровым, — выдумка, которая никак не подтверждена. Близкие писателя не упоминают о ней, да и города, и адреса такого никогда не существовало.
- Ильф, Петров и Катаев все-таки написали совместное произведение — пьесу «Под куполом цирка», которую потом превратили в сценарий фильма «Цирк», главную роль в котором исполнила Любовь Орлова. Позднее сценаристы попросили убрать свои фамилии из титров, потому что режиссер сильно переделал сценарий. Это был первый такой случай в СССР.
Евгений Петров и жена Ильфа за роялем. Москва, Соймоновский проезд. Фото сделано не позднее 1937 года.
- В 1935 году творческих братьев выпустили (!) за границу. Они поехали в вояж по США, чтобы написать об этом очерковые записки, которые выйдут под названием «Одноэтажная Америка».
- Несмотря на название книги, путешествие соавторов началось в Нью-Йорке, где они жили на 27-м этаже отеля «Шелтон».
- Разумеется, писатели были в шоке от Америки. Дороги, бытовая техника, множество авто, развитое производство. Кстати, там они познакомились с Генри Фордом, описав его энергичным замечательным стариком.
- За время поездки по США они проехали 16 тыс. км, порыбачили с Эрнестом Хемингуэем и встретились с будущим лауреатом Пулитцеровской премии и автором романа «Нефть» Эптоном Синклером. Синклер сказал, что «никогда так не смеялся, как читая „Золотого теленка“».
- В Голливуде они познакомились с режиссером Майлстоуном, для которого за 5 дней написали сценарий экранизации «12 стульев» и получили гонорар в $ 600.
«Дорогой Марусик, утром уехал из Гранд-Каньона и целый день ехал по горной пустыне. Так хорошо в этой разноцветной пустыне, как нигде. Лучшего не видел еще никогда.Илья Ильф
Твой и Сашенькин Иля».
Аризонская пустыня, сфотографированная Ильей Ильфом в 1935 году.
- Собственно, книгу соавторы писали, уже вернувшись в СССР: они заранее составили ее план и разделили главы пополам. Ильф творил на импортной печатной машинке, Петров — по привычке от руки.
- Любопытно, что вы никогда не догадаетесь, какие главы писал Ильф, а какие — Петров. К этому времени авторы настолько срослись, что даже стилистика их сделалась похожей.
- «Одноэтажная Америка» была очень тепло принята в США. Единственное, что омрачило этот успех: несмотря на протесты Евгения Петрова и переводчика Чарльза Маламута, название книги изменили на «Маленькую золотую Америку». Издатель решил, что это напомнит читателям о предыдущей книге Ильфа и Петрова, «Золотом теленке».
«Эту картинку хотелось бы подписать так: „Вот это и есть Америка!“»Илья Ильф. "Огонек"
- Еще во время путешествия у Ильи Ильфа обострился туберкулез. (И чего туберкулезникам не сиделось дома? Чехова понесло на Сахалин, этого — за океан.) Вскоре после возвращения он умер. Евгений Петров, простившись с другом, со скорбью отметил, что побывал на собственных похоронах.
- Петров пережил брата всего на несколько лет. В 1942 году пришел к поэту Симонову занять непромокаемый плащ для фронтовой командировки. Уходя, пошутил: «Или не ждите никого, или ждите нас обоих». Самолет, на котором летел Евгений Петрович, упал.
- Версий о том, почему это случилось, несколько. Другой пассажир рассказывал, что Петров отвлек разговором пилота, тот не заметил холм. Валентин Катаев заявил, что самолет уходил от мессершмиттов, а дочь Ильи Ильфа — что пилоту понравилось пугать коров тенью низко летящего самолета и он переборщил со снижением.
- В Одессе есть памятник Ильфу и Петрову — в виде стула на постаменте с табличкой «Площадь имени Остапа Бендера».
- Памятник из экранизации Леонида Гайдая вымышлен, на самом деле он не существовал.
- В этом фильме Остапа Бендера сыграл Арчил Гомиашвили. При этом на роль пробовались Владимир Высоцкий, Евгений Евстигнеев, Спартак Мишулин и даже Муслим Магомаев.
Что вы посоветовали бы почитать поклонникам Ильфа и Петрова?