20+ фактов о гениальных писателях, которым весь мир благодарен за Остапа Бендера

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Невозможно не хохотать над «12 стульями» и «Золотым теленком», так метко и ярко они написаны. Романы получили блестящие экранизации, а цитаты из них ушли в народ. Все знают, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, а всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Но не все знают, что у «12 стульев» должен был быть третий автор, а идея стоила Ильфу и Петрову золотого портсигара, не говоря уже о других фактах.