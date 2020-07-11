История 3-й жены Эрнеста Хемингуэя, которая оставила его, чтобы не быть сноской в чужой биографии

Марта Геллхорн — 3-я жена Эрнеста Хемингуэя, также известная как выдающийся военный корреспондент ХХ века. Сама Геллхорн скорее бы предпочла, чтобы ее вспоминали как блестящую журналистку, а не как супругу писателя. К тому же она единственная из всех женщин Эрнеста Хемингуэя, которая решилась не только его покинуть, но и считала себя не менее талантливой.

Мы искренне надеемся, что читатели AdMe.ru проникнутся историей жизни этой смелой женщины и ее красивой, хоть и недолговечной любви с Эрнестом Хемингуэем, которому 21 июля мог бы исполниться 121 год.

Встреча, определившая судьбу

Они познакомились в конце 1936 года в одном из заведений в Ки-Уэсте, штат Флорида. Благодаря роману «Прощай, оружие!» и другим книгам Хемингуэй уже пребывал на вершине своей популярности. А 28-летняя писательница Марта Геллхорн к тому времени вернулась из Парижа, где успела потрудиться в гламурном журнале Vogue, пережила неудачный роман с женатым мужчиной, написала книгу репортажей о временах экономической депрессии и даже поработала в администрации президента. Схожие взгляды на политику и любовь к писательству привели к дружбе между ними. Хемингуэй предложил Марте деловую поездку в Нью-Йорк, чтобы потом вместе отправиться в Испанию, где в то время шли гражданские беспорядки. Знакомство с писателем определило всю дальнейшую жизнь Геллхорн, как личную, так и профессиональную: именно он натолкнул ее на мысль стать военным репортером. До совместного путешествия в Испанию красавица Марта не была влюблена в Хемингуэя. Его привычки и невежественные манеры послужили для Геллхорн поводом написать матери: «Мужчина должен быть великим гением, чтобы вести себя так отвратительно».

Любовь и мир

В Испании между ними вспыхнула страсть. Хемингуэй поддерживал боевой и писательский дух в неискушенной ужасами войны Марте, а она видела в нем учителя и восторгалась смелостью. Впрочем, писатель также был покорен смелостью своей новой возлюбленной. После окончания работы в Испании пара поселилась на Кубе. Но в спокойной мирной жизни на острове все оказалось не так радужно. Хемингуэй был сложным человеком в быту, к тому же он требовал, чтобы Марта исполняла все домашние обязанности, как добропорядочная жена, а еще постоянно ее ревновал. Вот только Геллхорн была плохой супругой для писателя, потому что и сама была писателем. Они поженились спустя 4 года после знакомства, но к тому времени их отношения уже успели испортиться. Основная причина — желание Марты продолжать освещать важные события в Европе, но писатель хотел видеть ее только домашней миссис Хемингуэй, какими были две его предыдущие жены.

Бывшие супруги — новые соперники

В конце 1943 года Геллхорн, вопреки уговорам супруга, все же уехала в Европу и снова оказалась в эпицентре военных событий. Марта не понимала, почему муж остался на Кубе, когда самые главные действия происходили в Европе, а она так нуждалась в его поддержке. Но Хемингуэй остался патрулировать кубинское побережье и приобщился к праздному образу жизни. 25 мая 1944 года писатель попал в аварию — его нетрезвый друг сел за руль и разбил машину. Накануне они были на вечеринке в Белгрейвии — самом фешенебельном районе Лондона. Геллхорн немедленно приехала в больницу, но увидела мужа в окружении веселых друзей и пустых бутылок из-под спиртного. Она была так разочарована, что вместо слов поддержки сказала в адрес супруга колкую шутку. Но последней каплей стало решение Хемингуэя работать на журнал Collier’s Weekly — таким образом он решил отомстить жене за то, что она снова отдала предпочтение работе. В те годы от каждого издательства на фронт мог ехать только один корреспондент, и Collier’s отдал предпочтение Хемингуэю. Теперь у Марты не было ни контракта, ни брака, ни возможности осветить важнейшие события, которые происходили в тот момент на фронте. Страсть к работе сделала их союзниками и конкурентами одновременно. Любовь превратилась в ненависть и соперничество.

Жизнь без Хемингуэя

Но Геллхорн не собиралась сдаваться и отправилась в Европу без официальных документов журналиста. Она обманом проникла на корабль, который направлялся во Францию, выдав себя за медсестру. Оказавшись на борту, Марта нашла ближайший туалет и заперлась внутри. Ее корабль пересек Ла-Манш и прибыл во Францию ​​утром 8 июня. Высадившись на берег, Марта забыла, что она журналист, и принялась помогать раненым. Женщина трудилась день и ночь, до волдырей на руках, пытаясь сделать все от нее зависящее. Позже Геллхорн узнает, что никто из прибывших корреспондентов не выходил на берег, включая ее бывшего мужа. Но в результате Collier’s напечатал репортаж Хемингуэя о событиях в Нормандии на 5 страницах с фотографией писателя в окружении солдат на обложке. А Геллхорн выделили всего лишь лист. Без фотографии, конечно.

Семья распалась в 1945 году, и после этого Марта никому не позволяла упоминать имя бывшего супруга в ее присутствии. Ей было неприятно, что в первую очередь ее воспринимают как бывшую жену писателя Хемингуэя, а уже потом как талантливого репортера. За 60 лет карьеры в журналистике Геллхорн не потеряла чувства сострадания к жертвам конфликтов, напоминая своим читателям, что за боевой статистикой скрываются судьбы реальных людей. Марте было 87, когда она в последний раз работала корреспондентом. Практически до 89 лет она занималась подводным плаванием и мечтала о путешествии в Египет, чтобы посмотреть на пирамиды.

Журналист, а не сноска в чужой биографии

В 2012 году об отношениях Марты Геллхорн и Эрнеста Хемингуэя вышел фильм с Николь Кидман и Клайвом Оуэном. А в 2020 году была опубликована книга писательницы Полы Маклейн «Любовь и пепел», которая также повествует о большой любви и последовавшей ненависти между двумя сильными личностями.

Марта Геллхорн обладала всеми качествами настоящего журналиста. Недаром в ее лондонском доме была открыта мемориальная доска, посвященная ей как военному корреспонденту. И, кажется, вполне закономерно вспоминать об этой женщине как о талантливом человеке, а не о бывшей жене писателя Эрнеста Хемингуэя. Впрочем, она и сама говорила: «Я была писателем более 40 лет. Я была писателем до того, как встретила его, и я была писателем после того, как его бросила. Почему я должна быть просто сноской в ​​чьей-то жизни?»