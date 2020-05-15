Читатели AdMe.ru рассказали, какие книги навсегда запали им в душу
У многих из нас есть книги, которые остаются в памяти на всю жизнь. Иногда они связаны с каким-то значимым событием или человеком, иногда дают ответы на все самые важные вопросы. Ну и, конечно же, каждая из них помогает приятно и с пользой провести время.
AdMe.ru попросил своих читателей рассказать о книгах, к которым хочется возвращаться снова и снова. Этот пост собрал 13 тысяч комментариев с рекомендациями. А некоторые ваши короткие рецензии получились настолько яркими и содержательными, что мы просто не могли их не опубликовать.
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«Война и мир» Льва Толстого. Попробуйте, во взрослом возрасте воспринимается совсем не так, как за школьной партой. Это шедевр, в котором все очень просто и верно. И 100, и 200 лет спустя люди и общество все те же. © Olga Karavaéva
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«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл и «Скарлетт» Александры Рипли. Не считала, сколько раз прочла. У этих книг есть свойство давать мне силу, когда трудно. Даже уже не читаю, а пробегаю глазами — и вся история сразу вспоминается. © Александра Шульжик
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«Одиночество в сети» Януша Леона Вишневского. Месяц не могла успокоиться. Финал поразил... А потом прочла «15 минут после...» и написала письмо Вишневскому с благодарностью за данную надежду. Самое удивительное, что мне пришел ответ. © Ольга Павличевич
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«Евгений Онегин» Александра Пушкина. Это роман, который в разном возрасте воспринимается по-разному. В школе в 15 лет книга меня не тронула, в 35 — 2 раза перечитала, восхищаясь прекрасными стихами. А вчера смотрела балет и чуть не расплакалась в конце. © Анастасия Ратковская
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Джек Лондон «Маленькая хозяйка большого дома». Для меня там есть и идеал женщины, и идеал мужчины. А еще 100 раз перечитала «Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси. © Наталья Филистович
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Харуки Мураками, романы «Охота на овец», «Дэнс, дэнс, дэнс», «Норвежский лес». Люди делятся на 2 категории: те, кто читает, понимает и любит книги Мураками, и те, кому не понравилось. Когда ты читаешь его книги, иногда кажется, что сходишь с ума: игра разума и безумия. Поэтому они не всем подходят. Попробуйте прочитать одно из его произведений, если это ваше, то для себя вы откроете совсем другой мир, найдете ответы на множество вопросов, которые возникают практически у каждого из нас, но так и остаются без ответа. © Чамила Шарипова
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«Анна Каренина» Льва Толстого. Удивительное произведение. Первый раз прочитала в 14 лет. Потом перечитывала — и каждый раз все воспринималось по-другому, в зависимости от событий, которые происходили в моей жизни. © Алевтина Эдельвейс
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Обязательно перечитываю где-то раз в 5 лет «Белые одежды» Владимира Дудинцева, каждый раз открываю для себя новые пласты, которых не замечала ранее. Роман невероятно интересный и очень познавательный. Это книга, которая научила меня смотреть на мир иначе, как никакая другая, а я очень много читаю, поверьте. Прочтите, не пожалеете, если вы любите вдуматься в смыслы жизни и разницу между добром и злом, эта книга для вас. © Наталья Бартенева
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Иоанна Хмелевская «Все красное». Иронический детектив. Первый раз прочитала во времена студенчества, возвращаясь с соревнований, в тихой полудреме автобуса, полном юных, но уставших волейболисток. Смеялась до слез и спазмов, так, что надо мной уже через минут 15 угорала вся наша команда. Зачитывать отрывки полностью не получалось (смех, слезы и спазмы), поэтому книгу передавали из рук в руки и читали вслух, пока не накрывало. Хохотали 2 часа с небольшими перерывами. Перечитываю время от времени. Cейчас не всегда понятен тот кураж, но эти лавины смеха, мольбы прекратить безумие, заткнуться и остановить автобус, даже запах автобуса ощущаю очень явно. Как мы смеялись! Наш командный доктор всерьез думал, что кого-нибудь да прихватит. Перечитываю, чтобы не забывать: что бы ты ни затеял, всегда найдутся единомышленники. © Алена Куль
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Джеймс Херриот «О всех созданиях — больших и малых» — художественно-биографическая серия из 5 книг, описывающая будни английского ветеринара. Жизненная, с юмором и местами грустная книга. Прочитала в школе, потом в 35, сейчас в 50 еще раз перечитаю. © Marija Rodionova
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Может, это и смешно, но я множество раз перечитывала книгу В. Кунина «Иванов и Рубинович, или „Ай гоу ту Хайфа“». Лично меня эта книга выводит из депрессии с первой страницы. © Галина Сердюк
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«Домик тетушки лжи» Дарьи Донцовой. В свое время эта книга помогла мне выжить. Она была единственным моим утешением после тяжелой операции. Дело было в Германии, по немецки я тогда ни-ни... Вот я и читала и перечитывала Донцову. Нравятся ее детективы с тех пор. © Tatjana Tvardauskiene
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«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Перечитывала 3 раза — и всегда открывала для себя что-то новое. Сюжет, как трафарет, можно примерить к любому периоду в жизни страны. © Мария Костючик
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«Бойцовский клуб» Чака Паланика, читала на русском и английском немыслимое количество раз. Оригинал, конечно, намного лучше, и эта книга — лучшее произведение, описывающее современное общество потребления. Ее всю можно разобрать на цитаты. © Irina NaRu
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Айрис Мердок «Черный принц». Читала один раз полностью и перечитываю некоторые отрывки постоянно. Это произведение вскрывает мое сознание и заставляет меня углубляться в себя до бесконечности. Чудное ощущение, но повторяется только с этой книгой. © Оксана Сидорова
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Перечитывала 3 раза «Скорбь сатаны», автор — Брэм Стокер. Мне многие книги нравятся, но после прочтения этой у меня произошла переоценка ряда ценностей. © Ольга Болталина
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Самые любимые мои книги — «Сага о видящих» Робина Хобба и продолжения. Жанр исторического фэнтези. Причем я давала их читать двум разным людям, которые говорили, что такое вообще не любят, и они потом оторваться не могли. © Светлана Ревина
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Стивен Кинг «Бегущий человек». Перечитана раз 10 точно. У книги нет ничего общего с ванильной экранизацией со Шварценеггером, это настоящая социальная антиутопия без намека на хеппи-энд. © Дмитрий Голуб
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Пол Янг «Хижина». Некоторые места хочется выписать себе или перечитывать снова и снова. Для тех, кто хоть раз терял близких, эта книга станет ответом на некоторые вопросы. И хоть это выдумка автора, на самом деле в этой истории он делится своими личными переживаниями на очень непростую тему. © Яна Акбаш
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Мариам Петросян «Дом, в котором». Книга-фантасмагория, книга-загадка, все тайны которой невозможно понять с первого прочтения. © Olga Olennik
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Проза Чехова. Можно прямо брать полное собрание сочинений и, окончив последний том, возвращаться к первому. © Tatyana Tsypkina
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Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Восхищение теми людьми, которые на своем месте, которые нашли себя. Когда занимаешься тем, во что веришь, чему отдаешь все силы, получаешь не только успех, но и полноту жизни. Грустные аналогии с сегодняшним днем. © Елена Пантелеева
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Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка» я читал раз 15, еще со средней школы. Сейчас книга, к которой я возвращаюсь чаще всего, — «Алхимик» Пауло Коэльо. Прочитал ее в те времена, когда развелся и остался без работы. Иногда думаю, что она меня тогда спасла. © Anton Lauzin
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Эрнест Сетон-Томпсон «Рассказы о животных». В детстве читала, до слез. И всегда уже во взрослой жизни приходят моменты, когда требуется вновь перечитать отдельные рассказы, чтобы остаться человеком, простите за пафос. Конечно, это не единственная любимая книга, но застряла в сердце и душе навсегда. Обязательно нужно дарить ее детям — они все поймут и станут хорошими людьми! © Елена Заец
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«Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. Читала много раз. Когда плохое настроение, просто открываю семейную сцену и ржу сквозь слезы каждый раз. © Ania Naomi Gindin
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Сергей Довлатов — любое произведение с любого места. Удивительный взгляд на обычные вещи, оригинальное чувство юмора. Хмурый осенний день, простуда, плохое настроение — и все равно рождается улыбка. © Елена Яблонская
А к какой книге вы не устаете возвращаться? Расскажите, почему она вам так полюбилась.
Фото на превью Алена Куль / Facebook