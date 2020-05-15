Читатели AdMe.ru рассказали, какие книги навсегда запали им в душу

Джек Лондон «Маленькая хозяйка большого дома». Для меня там есть и идеал женщины, и идеал мужчины. А еще 100 раз перечитала «Сагу о Форсайтах» Джона Голсуорси. © Наталья Филистович

Харуки Мураками, романы «Охота на овец», «Дэнс, дэнс, дэнс», «Норвежский лес». Люди делятся на 2 категории: те, кто читает, понимает и любит книги Мураками, и те, кому не понравилось. Когда ты читаешь его книги, иногда кажется, что сходишь с ума: игра разума и безумия. Поэтому они не всем подходят. Попробуйте прочитать одно из его произведений, если это ваше, то для себя вы откроете совсем другой мир, найдете ответы на множество вопросов, которые возникают практически у каждого из нас, но так и остаются без ответа. © Чамила Шарипова

«Анна Каренина» Льва Толстого. Удивительное произведение. Первый раз прочитала в 14 лет. Потом перечитывала — и каждый раз все воспринималось по-другому, в зависимости от событий, которые происходили в моей жизни. © Алевтина Эдельвейс