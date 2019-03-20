50+ книг, которые стоит читать, когда все вконец достало

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Когда настроение на нуле и любимые сериалы и вкусности уже не помогают, на помощь приходят книги, которые в момент переносят нас в другой мир. На страницах этих произведений не спрятан рецепт счастья, но они точно могут отвлечь от грустных мыслей.

Мы в AdMe.ru и себе добавили в список к прочтению несколько новых книг и надеемся, вы тоже воспользуетесь этой подборкой, когда будете искать что-нибудь вдохновляющее.

Художественная литература

Вдохновляющий нон-фикшен

Мы всегда рады новым книжным находкам, поэтому помогите нам дополнить этот список вашими любимыми книгами.

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