50+ книг, которые стоит читать, когда все вконец достало
Когда настроение на нуле и любимые сериалы и вкусности уже не помогают, на помощь приходят книги, которые в момент переносят нас в другой мир. На страницах этих произведений не спрятан рецепт счастья, но они точно могут отвлечь от грустных мыслей.
Мы в AdMe.ru и себе добавили в список к прочтению несколько новых книг и надеемся, вы тоже воспользуетесь этой подборкой, когда будете искать что-нибудь вдохновляющее.
Художественная литература
- Юстейн Гордер. Апельсиновая девушка
- Брюс Кэмерон. Жизнь и цель собаки. Путь домой
- Сара Джио. Лунная тропа
- Мэри Элис Монро. Тысячи ночей у открытого окна
- Шэрон Оуэнс. Чайная на Малберри-стрит
- Мария Метлицкая. И все мы будем счастливы
- Наринэ Абгарян. Зулали. Люди, которые всегда со мной
- Сара Эдисон Аллен. Сахарная королева. Очарованная луной. Садовые чары
- Павел Калмыков. Школа мудрых правителей
- Джоджо Мойес. Медовый месяц в Париже. Одна в Париже.
- Карен Джой Фаулер. Книжный клуб Джейн Остен
- Марта Кетро. Книга обманов
- Элис Хоффман. Практическая магия
- Марк Леви. Не такая, как все
- Эрин Моргенштерн. Ночной цирк
- Лэйни Тейлор. Мечтатель Стрэндж
- Франческа Заппиа. Я тебя выдумала
- Джон Грин. Пусть идет снег. Многочисленные Катерины. Бумажные города
- Марисса Мейер. Лунные хроники. Золушка
- Ноэль Стритфилд. Балетные туфельки
- Луиза Мэй Олкотт. Маленькие женщины
- Джеймс Хэрриот. Из воспоминаний сельского ветеринара. Среди йоркширских холмов. Собачьи истории
- Эндрю Николл. Добрый мэр
- Фэнни Флэгг. Дейзи Фэй и чудеса. Рай где-то рядом
- Герберт Розендорфер. Письма в Древний Китай
- Кевин Алан Милн. Шесть камешков на счастье
- Евгений ЧеширКо. Дневник Домового
- Мюриэль Барбери. Жизнь эльфов
- Лора Барнетт. Три версии нас
- Энни Бэрроуз, Мэри Шаффер. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
- Дина Рубина. Почерк Леонардо
- Кадзуо Исигуро. Остаток дня
- Ник Хорнби. Смешная девчонка
- Том Хэнкс. Уникальный экземпляр: Истории о том о сем
- Александр Иличевский. Справа налево
- Гарт Каллахан. Записки на салфетках
- Уильям Риттер. Джекаби
- Макс Фрай. Сказки старого Вильнюса. Большая телега
- Дэйв Эггерс. Голограмма для короля
- Люси Мод Монтгомери. Энн из зеленых крыш
- Питер Мейл. Собачья жизнь. Хороший год
- Тибор Фишер. Философы с большой дороги
- Марк Барроуклифф. Говорящая собака
- Софи Кинселла. Богиня на кухне
- Пелам Гренвилл Вудхаус. Положитесь на Псмита
- Анна Коростелева. Школа в Кармартене
- Роберт Бэккер. Краснокожая хищница
- Йоси Гинсберг. Джунгли. В природе есть только один закон — выживание
- Уинифред Уотсон. Один день мисс Петтигрю
- Роберт Пенн Уоррен. Место, куда я вернусь
- Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. Время всегда хорошее
- Арто Паасилинна. Год зайца
- Анне-Катрине Вестли. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик
- Хербьерг Вассму. Книга Дины
- Жан-Поль Дидьелоран. Вся оставшаяся жизнь
- Доди Смит. Я захватываю замок
- Никки Каллен. Гель-Грин, центр земли
- Филипп Делерм. Первый глоток пива и прочие мелкие радости жизни
Вдохновляющий нон-фикшен
- Джон Мосери. Маэстро и их музыка. Как работают великие дирижеры
- Леонард Корен. Ваби-саби. Японская философия для художников, дизайнеров и писателей
- Барбара Шер. О чем мечтать. Как понять, чего хочешь на самом деле, и как этого добиться
- Паоло Соррентино. Не самое главное
- Алан и Барбара Пиз. Ответ. Проверенная методика достижения недостижимого
- Эшли Вэнс. Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее
- Стейси Шифф. Вера (Миссис Владимир Набоков)
- Крис Хэдфилд. Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4 000 часов на орбите
- Йенс Андерсен. Астрид Линдгрен. Этот день и есть жизнь
- Эккарт фон Хиршхаузен. Карусель счастья
- Робин Шарма. Монах, который продал свой феррари. Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения
- Рэнди Пауш. Последняя лекция
- Георгий Данелия. Безбилетный пассажир
- Василий Ливанов. Мой любимый клоун
- Петр Вайль. Гений места
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Фото на превью The Jane Austen Book Club / Mockingbird Pictures