50+ книг, которые стоит читать, когда все вконец достало

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Когда настроение на нуле и любимые сериалы и вкусности уже не помогают, на помощь приходят книги, которые в момент переносят нас в другой мир. На страницах этих произведений не спрятан рецепт счастья, но они точно могут отвлечь от грустных мыслей.