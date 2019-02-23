40 книг, которые закончатся совсем не так, как вы ожидаете
Литература, по сути, не так уж отличается от кино: хорошая книга «создает» в голове настоящий блокбастер. И особенно приятно, когда заканчивается он совсем не так, как представлялось.Такие книги превращают в прекрасные фильмы и сериалы и рекомендуют друг другу. Наверняка вам в голову уже пришло несколько названий. К счастью, список подобных произведений пополняется с каждым годом — а значит, вам всегда будет что почитать.
AdMe.ru любит необычные книги с захватывающим сюжетом и непредсказуемым финалом. В этот раз мы собрали для вас произведения разных жанров, прочитав концовку которых хочется сказать: «Вот это да!»
1. Филип Киндред Дик. Убик
2. Лиз Дженсен. Девятая жизнь Луи Дракса
3. Гийом Мюссо. Девушка из Бруклина
4. Жоэль Диккер. Книга Балтиморов
5. Донна Тартт. Маленький друг
6. Бен Элтон. Время и снова время
7. Себастьян Фитцек. Двадцать третий пассажир
8. Джордж Мартин. Умирающий свет
9. Себастьян Жапризо. Дама в автомобиле, в очках и с ружьем
10. Питер Джеймс. Убийственное совершенство
11. Агата Кристи. В 4:50 с вокзала Паддингтон
12. Вирджиния Эндрюс. Цветы на чердаке
13. Гийом Мюссо. Сентрал-парк
14. Лиана Мориарти. Большая маленькая ложь
15. Эдгар По. Система доктора Смоля и профессора Перро
16. Филипп Клодель. Серые души
17. Пьер Буль. Планета обезьян
18. Кэрол Брант. Скажи волкам, что я дома
19. Сесилия Ахерн. Волшебный дневник
20. Нацуо Кирино. Аут
21. Борис Акунин. Алмазная колесница
22. Патрик О’Лири. Невозможная птица
23. Мариша Пессл. Ночное кино
24. Агота Кристоф. Толстая тетрадь
25. Стивен Кинг. Под куполом
26. Джоди Пиколт. Время прощаться
27. Ю Несбе. Охотники за головами
28. Роберт Ирвин. Арабский кошмар
29. Нил Гейман. Никогде
30. Джоанн Харрис. Мальчик с голубыми глазами
31. Стивен Фрай. Лжец
32. Катарина Мазетти. Парень с соседней могилы
33. Лайонел Шрайвер. Цена нелюбви
34. Дафна дю Морье. Козел отпущения
35. Дэн Браун. Точка обмана
36. Сара Джио. Лунная тропа
37. Аркадий и Борис Стругацкие. Жук в муравейнике
38. Франк Тилье. Головокружение
39. Шарлотта Роган. Шлюпка
40. Гай Адамс. Шерлок Холмс. Дыхание бога
Неожиданная развязка — самое приятное дополнение к захватывающему сюжету. А у вас есть любимые книги, финала которых вы совсем не ожидали?
Фото на превью The Lady in the Car with Glasses and a Gun / France 2