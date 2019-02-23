40 книг, которые закончатся совсем не так, как вы ожидаете

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Литература, по сути, не так уж отличается от кино: хорошая книга «создает» в голове настоящий блокбастер. И особенно приятно, когда заканчивается он совсем не так, как представлялось.Такие книги превращают в прекрасные фильмы и сериалы и рекомендуют друг другу. Наверняка вам в голову уже пришло несколько названий. К счастью, список подобных произведений пополняется с каждым годом — а значит, вам всегда будет что почитать.