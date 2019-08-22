30+ фактов о Рэе Брэдбери — гениальном писателе, который даже не учился в колледже

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22 августа — день рождения Рэя Брэдбери — писателя, чьи произведения пропитаны самыми добрыми фантазиями и воспоминаниями. Своей искренностью он научил нас радоваться приятным мелочам, а также подарил миру интерес к жанрам научной фантастики и фэнтези, которые ранее были на периферии современной литературы.

Мы в AdMe.ru каждое лето наслаждаемся «Вином из одуванчиков» и с теплом относимся к творчеству одного из самых ярких писателей ХХ века, а узнав ряд фактов из его жизни, полюбили его еще больше.

«Возьми меня за руку и проведи через эту ночь. Чтобы я не чувствовал, что я один»

Родился будущий писатель в 1920 году в городе Уокиган, штат Иллинойс, а в 14 лет он перебрался в Лос-Анджелес. Во многом потому, что главным увлечением его родителей было киноискусство.

С детства говорил о родстве с известной ведьмой из Салема — колдуньей Мэри Брэдбери, которую считал своей прабабушкой. Эта версия не получила официального подтверждения, но сам Брэдбери верил в ее правдивость.

В раннем возрасте ощутил потерю: на первом году жизни от воспаления легких умерла его сестра, а через некоторое время скончался любимый дедушка. Эти события оставили заметный след в душе Брэдбери и впоследствии нашли отражение в его произведениях.

С этими грустными событиями связан и его выбор жанров фантастики и фэнтези. Все потому, что в них смерть не является чем-то окончательным.

К слову, Брэдбери обладал феноменальной памятью и помнил все события жизни, вплоть до момента, когда перерезали пуповину.

«Вино из одуванчиков» — лучшее произведение для знакомства с писателем. Это, пожалуй, самая автобиографичная книга: свои черты автор воплотил в образах братьев Тома и Дугласа.

Единственный близкий человек, чей образ не использовался в книгах, — отец писателя. Лишь после его смерти ему был посвящен сборник рассказов «Лекарство от меланхолии».

Первый литературный опыт пришелся на 12 лет: Брэдбери придумал продолжение романа Эдгара Бэрроуза «Великий воин Марса». Из-за бедности он не мог купить себе следующую книгу из серии, поэтому пришлось включать воображение. Так становится понятно, откуда взялась идея написания «Марсианских хроник».

Еще до окончания школы Брэдбери понял, что хочет стать писателем. Тогда он взял себе в привычку каждый день писать не менее тысячи слов.

Занятие принесло свои плоды, и первая публикация пришлась на 1936 год. Это было стихотворение «Памяти Уилла Роджерса» — самого популярного на тот момент голливудского актера, который погиб в авиакатастрофе.

После вступления в «Лигу научных фантастов» в 1937 году опубликовал свой первый рассказ — «Дилемма Холлерброшена».

По окончании школы в 1938 году у него не нашлось денег на поступление в колледж. В одном из интервью New York Times Брэдбери говорил, что не верит в колледжи и университеты и сам считает, что «окончил библиотеку», которую посещал 3 раза в неделю на протяжении 10 лет.

В библиотеке он много читал Достоевского, что оказало большое влияние на его творчество.

На школьный выпускной Брэдбери пришлось идти в заштопанном от пулевых отверстий костюме покойного дяди, которого застрелили в нем грабители.

Свою жену Брэдбери впервые увидел в книжном магазине. Встреча с работающей там Маргарет Маклюр в 1946 году обернулась свадьбой через год. Это была любовь всей его жизни, а брак продлился вплоть до смерти супруги в 2003 году.

Маргарет много работала, чтобы ее муж имел возможность заниматься творчеством. При этом и сам писатель более 4 лет был разносчиком газет. У пары родилось четверо детей — девочки Беттина, Рамона, Сьюзен и Александра.

Первый крупный сборник рассказов «Темный карнавал» оказался неудачным. В нем автор копировал стиль Эдгара По, отчего позже отказался по совету писателя Генри Каттнера.

Коммерческий успех и известность пришли с момента публикации в 1950 году его первого романа «Марсианские хроники», который Брэдбери посвятил жене.

Изначально это был ряд коротких фантастических рассказов, которые не были в литературной моде тех лет. За их публикацию не бралось ни одно издательство. Все решила встреча с опытным редактором и однофамильцем Рэя — Уолтером Брэдбери, который нашел связь между рассказами и предложил объединить их в одно произведение.

Когда Брэдбери вез готовый роман своему агенту в Нью-Йорк, у него не было денег даже на поезд: писатель добирался на автобусе.

Сам Брэдбери считал «Марсианские хроники» своим лучшим творением.

Всемирную известность принес культовый роман «451 градус по Фаренгейту», который впервые был опубликован в журнале Playboy в 1953 году. Идея написания этого произведения возникла из истории сожжения библиотеки в Александрии, а само событие автор описывает как «случившееся 3 000 лет назад».

Роман «451 градус по Фаренгейту» был дважды экранизирован: в 1966 году режиссером Франсуа Трюффо и в 2018 году — Рамином Бахрани. Особенно удачным вышел последний фильм, который был представлен на Каннском фестивале и получил несколько наград.

Любили экранизировать Брэдбери советские и российские режиссеры, которые сняли ряд фильмов по мотивам повести «Вино из одуванчиков», а также рассказов «Будет ласковый дождь», «Вельд», «Здесь могут водиться тигры».

Примечательная ситуация случилась на презентации фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука, который впоследствии получил «Оскар». В очередь к режиссеру выстроились голливудские магнаты и звезды: Генри Форд, Билли Уайлдер, Грета Гарбо, но когда тот увидел Брэдбери, то подбежал к нему, обнял и пригласил за свой столик вместе с близкими друзьями выпить «Столичной».

Рэй Брэдбери считался самым читаемым американским автором в Советском Союзе, наряду с Айзеком Азимовым, Эрнестом Хемингуэем и Джеромом Сэлинджером.

Символично, что предисловие к советскому изданию «Марсианских хроник» написал первый человек, вышедший в открытый космос, — Алексей Леонов.

Большое влияние он оказал и на соотечественников. Так, Уолт Дисней рассказывал, что его знакомство с автором началось с книги «Что-то страшное грядет», которая во многом повлияла на развитие студии. В 1983 году Disney экранизировала этот роман, изменив название на «Именно так зло и приходит».

А к созданию культовой песни Элтона Джона Rocket Man привел рассказ «Космонавт» из сборника «Человек в картинках».

Скончался Брэдбери 5 июня 2012 года на 92-м году жизни. Писатель не раз говорил, что хотел бы дожить до 100 лет, однако не вышло.

Даже после пережитого инсульта в 79 лет, который приковал его к креслу, он каждый день садился за работу. Брэдбери искренне верил, что каждый новый рассказ продлит ему жизнь.

Последним крупным произведением было продолжение повести «Вино из одуванчиков» — роман «Лето, прощай», вышедший в 2006 году. Написан он был много ранее, но автор его не спешил публиковать из-за якобы незрелости текста.

Завершил творчество Брэдбери рассказ «Пес в красной бандане», вышедший летом 2010 года.

Всего на счету автора 10 романов, 6 повестей и более 400 рассказов. Кроме того, множество стихотворений, статей, заметок, эссе, десяток пьес и ряд сценариев. Так, Брэдбери проработал сценарий к экранизации романа «Моби Дик», а также занимался сериалом «Альфред Хичкок представляет».

В период с 1985 по 1992 год был автором и ведущим телешоу «Театр Рэя Брэдбери», состоящего из небольших фильмов, снятых по мотивам его рассказов. Каждый эпизод начинался с небольших сценок, в которых он участвовал лично.

Писатель имеет звезду на голливудской «Аллее славы».

В честь Брэдбери назван астероид, кратер на Марсе и, самое символичное, место посадки марсохода MSL Curiosity.

«В ту ночь, когда он умер, мир обеднел на десять миллионов прекрасных поступков»

Насколько близко вы знакомы с творчеством Рэя Брэдбери? Что вас привлекает в его произведениях?