17 книг, прочитав которые понимаешь, что пережил нечто важное
Некоторые книги способны оставить внутри ощущение выжженной пустыни. Но лишь для того, чтобы вновь наполнить почву живительной влагой. Героям таких книг сопереживаешь едва ли не сильнее, чем самому близкому другу, их боль чувствуешь острее собственной.
Сегодняшняя подборка AdMe.ru — это книги о жизни, которые задевают за живое, учат состраданию и пробуждают лучшее, что есть в человеке.
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Николас Спаркс
Спеши любить
Лэндон Картер из года в год приезжает в маленький Бофор, чтобы оживить воспоминания о первой любви. Много лет назад он, хулиганистый сын богатых родителей, волею судеб стал плотнее общаться с одноклассницей, Джейми Салливан, тихой дочерью пастора. Она не следит за собой, всегда носит Библию — в школе ее считают странноватой. Однако Лэндон видит за этой личиной нечто большее — душевную красоту и свет, а еще он обнаруживает тайну, которая перевернет его жизнь с ног на голову...Купить
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Джоди Пиколт
Хрупкая душа
Юная героиня Уиллоу не в полной мере соответствует своему имени (в переводе с англ. willow означает «ива»): у нее нет гибкости ивы, в отличие от слез. У девочки хрупкие кости, и с годами она будет испытывать все более сильную боль. Мать Уиллоу решает подать в суд на врачей: они не предупредили ее о недуге будущего дитя в период беременности. Но, занимаясь младшей дочерью, родители забывают о старшей, которая хочет наложить на себя руки...Купить
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Шэрон Дрейпер
Привет, давай поговорим
Учителя и одноклассники воспринимают Мелоди как типичного ребенка с ДЦП: она не ходит и не разговаривает. Зато в свои 11 обладает фотографической памятью и развитым умом. И она хочет доказать миру, что заслуживает не сочувствия, а уважения. Автор книги сама воспитывает «особое» дитя, оттого в ее строках сквозит нечто невыразимое и задевающее самые тонкие струны души.Купить
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Мэри Чэмберлен
Английская портниха
18-летняя жительница Лондона Ада Воан хороша собой и честолюбива. Плюс ко всему она отличная швея с задатками талантливого кутюрье. Девушка знакомится с таинственным Станисласом и едет в Париж, но уже спустя несколько дней над Европой нависает война. Ада остается одна во Франции с британским паспортом, своими способностями и без дома. Что ждет юную портниху в плену и как выжить в мире, охваченном жаром войны?Купить
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Мэри Карр
Клуб лжецов. Только обман поможет понять правду
Жизнь Мэри похожа на лихо закрученный фильм. Бабушка уподобляется сыщикам и носит при себе криминалистические конверты, художница-мать была замужем без малого 7 раз. Отец-алкоголик проводит заседния «Клуба лжецов», где он и его друзья-собутыльники травят байки. Мэри вращается в настолько необычном круговороте событий, что рассказать о них можно только в отцовском клубе: там все воспримут как правду.Купить
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Ханна Кент
Вкус дыма
В ожидании смертной казни за убийство любимого человека Агнес Магнусдоттир оказывается в отдаленном исландском хуторе. Местные жители сначала воспринимают ее буквально как исчадие ада, однако со временем понимают, что не все в истории девушки так однозначно. Тонкая психологическая драма на фоне нордических просторов XIX века и молчаливые, сильные духом герои — эта книга вряд ли оставит равнодушным.Купить
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Мишель Фейбер
Книга странных новых вещей
В последнем романе Мишеля Фейбера священник едет с миссией в дальние края, чтобы приобщить аборигенов к Писанию, «Книге странных новых вещей». Любимая жена Беатрис с котом Джошуа остаются дома. В своем путешествии главный герой, Питер Ли, столкнется с испытаниями веры и катастрофами, поймет, какими сильными и в то же время слабыми могут быть узы, связывающие любимых.Купить
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Жауме Кабре
Я исповедуюсь
В раннем детстве музыкант Адриа Ардевол крадет скрипку XVIII века из антикварной лавки отца, подменяя ее своей. Вскоре отца убивают, а маленький Адриа считает виновником трагедии себя. Он взрослеет, но тайна прошлого не отпускает героя. Ему придется разгадать загадку старинной скрипки и столкнуться с интригами прошлого, иначе случится непоправимое: он потеряет любовь всей своей жизни.Купить
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Селеста Инг
Все, чего я не сказала
Роман о благих намерениях, которыми вымощена дорога в ад. Семья Лидии связывала с ней свои мечты и планы на будущее. Но блестящей карьере доктора в большом городе не суждено сбыться по причине ложных надежд и замалчивания правды, казалось бы, самыми близкими людьми.Купить
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Фредрик Бакман
Вторая жизнь Уве
Уве — продукт своего времени: окружающие, по его мнению, не отличаются ни умом, ни сообразительностью, а бюрократические инстанции созданы только затем, чтобы портить кровь всем остальным. Но внешняя холодность скрывает доброе сердце. По случайности почтовый ящик Уве оказывается поврежден новыми соседями — тогда-то на поверхности появляется вторая жизнь главного героя с утратой любви, преданной дружбой, бездомными котами. Книга показывает, как жизнь человека может влиять на судьбы окружающих.Купить
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Рой Якобсен
Чудо-ребенок
60-е годы прошлого века, норвежский спальный район. Маленький Финн вместе с матерью ведут типичную размеренную жизнь. Неожиданно в их мирок вторгается сводная сестра мальчика, отец которого бросил семью и в скором времени погиб. Новая гостья с особенностями развития меняет привычный уклад, а роман поднимает темы значимости полной семьи, принятия и непринятия особых детей — за легким слогом и простым языком скрывается настоящая социальная драма, впрочем не без проблесков надежды.Купить
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Мэри Линн Брахт
Белая хризантема
Точка отсчета — корейский остров Чеджу, где в 1943 году живут две любящие сестры и лелеют мечты о будущем. Девочек разлучает война, за ней следуют потери близких, испытания и столкновения с жестокостью. Но вот кровавые страницы истории — корейская война и японская оккупация — позади. Смогут ли сестры принять произошедшее, ответить на важные вопросы и встретиться вновь?Купить
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Сюсаку Эндо
Посвисти для нас
Неожиданная встреча в поезде словно возвращает уставшего от жизни бизнесмена Одзу в юношеские годы. В то время его сердце было наполнено верой в человечество. Сейчас начинающий онколог плетет интриги, готов идти по головам ради карьеры и теплого местечка. Настроенческий роман о горестях, счастье и смысле жизни людей, которые на первый взгляд кажутся случайными прохожими.Купить
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Летиция Коломбани
Сплетение
Книга о трех незнакомых между собой женщинах, у которых все-таки есть нечто общее. Смита, как ее предшественницы и потомки, принадлежит к касте неприкасаемых. Сицилианка Джулия берет бразды правления разоренной мастерской своего отца в свои руки. А успешная канадка Сара оказывается неизлечимо больной. Каждая из них готова бороться с обстоятельствами... и отыскать надежду.Купить
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Элен Мари Вайсман
Что осталось после нее
Героини книги — Клара и Иззи — ровесницы с похожими судьбами: обе сталкиваются непониманием и предательством самых близких. Правда, Клара жила несколькими десятилетиями раньше. Что выберет каждая из девушек — сдаться или проявить характер и бороться? Что найдет Иззи в забытом дневнике Клары и сможет ли это что-то изменить?Купить
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Грегори Дэвид Робертс
Шантарам
Этот роман уже снискал славу одного из самых громких за последнее время. Лишение родительских прав, наркотики, грабежи и другой криминал, арест, побег и любовь. Гремучий коктейль из насыщенной событиями жизни и бури чувств способен тронуть даже самое черствое сердце. Если еще не читали — самое время!Купить
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Ник Хорнби
Мой мальчик
Главный герой — прожженный эгоист, ведущий праздную холостяцкую жизнь. Роскошные апартаменты, крутое авто, отсутствие проблем... Все продолжалось бы так и дальше, если бы в жизнь гедониста неожиданно не ворвался мальчик Маркус. Эта встреча удивительным образом меняет героя, возрождая в его душе что-то очень важное...Купить
Если вы уже читали какую-нибудь из этих книг, расскажите, какой след она оставила в вашей душе.
Фото на превью Lacie Slezak / Unsplash