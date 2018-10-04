17 книг, прочитав которые понимаешь, что пережил нечто важное

Николас Спаркс Спеши любить Лэндон Картер из года в год приезжает в маленький Бофор, чтобы оживить воспоминания о первой любви. Много лет назад он, хулиганистый сын богатых родителей, волею судеб стал плотнее общаться с одноклассницей, Джейми Салливан, тихой дочерью пастора. Она не следит за собой, всегда носит Библию — в школе ее считают странноватой. Однако Лэндон видит за этой личиной нечто большее — душевную красоту и свет, а еще он обнаруживает тайну, которая перевернет его жизнь с ног на голову... Купить