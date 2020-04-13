17 книг, которые не менее хороши, чем снятые по ним фильмы

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Сейчас художественная литература — главный источник вдохновения сценаристов со всего мира. Не отстают и мемуары, ведь реальные истории из жизни еще больше увеличивают рейтинги будущего кино. Но редкий сценарист может вместить в хронометраж все нюансы литературного произведения. Тогда мы обращаемся к книгам, чтобы еще раз пережить события вместе с героями.

Редакция AdMe.ru вспомнила успешные экранизации последних лет и выделила те, что, по нашему мнению, достойны не только просмотра, но и прочтения.

Шелк

Алессандро Барикко

Шелк

Увлекательный роман о любви и путешествиях. В центре сюжета — судьба молодого француза, который оставляет дома жену и уезжает в закрытую для иностранцев Японию, чтобы наладить продажу шелка в родную страну. Там он влюбляется в местную красавицу и втягивает ее в любовный треугольник.

Фильм сумел идеально передать настроение книги: действие разворачивается неспешно, раскрывая зрителю все новые и новые детали. Подвергся цензуре только ключевой момент романа — письмо главному герою от одной из любимых женщин. Послание, проникнутое мощным эротизмом, — то, ради чего стоит прочесть эту книгу.

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Случайная вакансия

Джоан Роулинг

Случайная вакансия

В маленьком английском городе скоропостижно скончался член местного совета. Появляется случайная вакансия, и в борьбу за нее вступают видные жители города. Одновременно с тем обостряются конфликты между бедными и богатыми, детьми и родителями, женами и мужьями.

Первая книга Джоан Роулинг после «Гарри Поттера» получилась немного сумбурной, но охватила сразу несколько социальных вопросов: от политических интриг до подростковой наркомании и ранней беременности. Роман примечателен большим количеством героев, характер которых не раскрывается до конца в экранизации. Тем больше причин прочитать оригинальное произведение.

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Королева Юга

Артуро Перес-Реверте

Королева Юга

В один день жизнь Тересы перевернулась: ее жениха, мексиканского контрабандиста, убили, а сама девушка оказалась в смертельной опасности. Однако ей удается поладить с главой картеля и войти в мир организованной преступности. За короткий срок Тереса восходит к власти и становится одним из боссов наркомафии.

У романа целых 2 экранизации — объемный латиноамериканский сериал с присущим жанру накалу страстей и еще один, от Netflix. Увы, но за фееричными сценами перестрелок оба сериала утратили реалистичность, благодаря которой книга и стала бестселлером.

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Облачный атлас

Дэвид Митчелл

Облачный атлас

История одной души, которая сквозь времена и эпохи проходит через 6 героев: нотариуса, путешествующего из Австралии в США в XIX веке; молодого композитора, живущего в начале XX века; калифорнийскую журналистку из 70-х; издателя, живущего в наше время; корейскую девушку-клона из недалеко будущего и гавайского пастуха, который живет на закате цивилизации.

«Облачный атлас» — тот редкий случай, когда экранизация также эффектна, как книга. Прочитать ее стоит тем, кому понравился фильм и кто хочет еще раз погрузиться в эту историю, но в литературном формате.

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Поймай меня, если сможешь. Реальная история самого неуловимого мошенника за всю историю преступлений

Фрэнк Абигнейл

Поймай меня, если сможешь. Реальная история самого неуловимого мошенника за всю историю преступлений

Первый раз Фрэнк Абигнейл подделал чек в 15 лет. В следующие 5 он станет самым известным финансовым мошенником за всю историю Америки. В основном благодаря впечатляющим способам скрываться от полиции: за время преследования он успеет притвориться пилотом, врачом, профессором, адвокатом и даже помощником прокурора.

Знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо был снят по одноименным мемуарам мошенника. Экранизация раскрывает книгу в деталях, но все-таки читать ее — такое же удовольствие, как пересматривать любимый фильм. Фрэнк пишет мемуары легким, ясным языком с присущим ему чувством юмора и любовью к авантюре.

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Текст

Дмитрий Глуховский

Текст

Молодому студенту Илье Горюнову подбрасывают наркотики и на 7 лет сажают в тюрьму. Выйдя из нее, парень мечтает найти полицейского Петра Хазина, который сломал ему жизнь. Во время встречи герой случайно убивает обидчика в драке. В руках оказывается его смартфон. С помощью гаджета Илья пытается замести следы преступления, но вместе с этим получает доступ ко всей жизни Петра.

Тонкий психологический триллер нелегко воплотить на экране. Фильм передает события книги, но не раскрывает преображение главного героя и развитие отношений с убитым. Автор продолжает извечную тему мести, попутно исследуя влияние технологий на нашу жизнь и того, как много можно узнать о человеке, просто заглянув в его смартфон.

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Оранжевый — хит сезона. Как я провела год в женской тюрьме

Пайпер Керман

Оранжевый — хит сезона. Как я провела год в женской тюрьме

У Пайпер Керман идеальная жизнь — хорошая работа, любящий жених, верные друзья. Но все рушится в один момент, когда героиню приговаривают к 15 месяцам тюрьмы. Ведь 10 лет назад Пайпер перевозила наркотики.

В основу популярного сериала Netflix легла реальная история тюремного заключения нью-йоркской девушки. В отличие от него книга более прозаична: над Пайпер не издеваются заключенные, и она не организует подпольный бизнес по продаже трусов. Вместо этого девушка рассказывает, как на самом деле живут в американской тюрьме и с чем сталкиваются женщины после выхода на свободу.

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Волк с Уолл-стрит

Джордан Белфорт

Волк с Уолл-стрит

В своих мемуарах знаменитый махинатор с Уолл-Стрит рассказал, как начинал карьеру брокера, пришел к фантастическому успеху и погряз в аферах, скандалах и наркотиках.

Одноименная экранизация почти полностью передала атмосферу книги, но режиссер постарался сделать картинку более приличной для массового зрителя. В книге автор описывает свою жизнь максимально натуралистично и совмещает, казалось бы, несовместимые вещи — брезгливый рассказ о собственном падении и вдохновляющую историю успеха.

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Жизнь Пи

Янн Мартел

Жизнь Пи

Книга о приключениях мальчика по имени Пи. Волей судьбы он оказался в открытом море с бенгальским тигром. На протяжении книги он проявляет мужество, пытаясь выжить в борьбе со стихией и диким зверем.

По отзывам читателей, книга Янна Мартела не менее увлекательна, чем фильм. При этом несомненный плюс литературного произведения заключается в подробном описании животного мира. Книга понравится тем, кому интересна взаимосвязь человека и природы.

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А ты умеешь хранить секреты?

Софи Кинселла

А ты умеешь хранить секреты?

Еще Булгаков отмечал, что не стоит разговаривать с неизвестными. Главная героиня, Эмма, с легкостью нарушила это правило и разболтала все тайны соседу в самолете. На следующее утро она пошла знакомиться с директором корпорации, в которой работает, а им оказался тот самый незнакомец. И теперь босс знает об Эмме все!

Еще одно редкое исключение, когда хорошими получились и оригинальное произведение, и фильм. Но если последний вы уже посмотрели, не упустите возможность провести несколько приятных часов с легкой увлекательной книгой.

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Доктор Сон

Стивен Кинг

Доктор Сон

Продолжение культового романа «Сияние» рассказывает о повзрослевшем Дэнни Торрансе, который борется с внутренними демонами и пытается преодолеть ужасные воспоминания об отеле «Оверлук».

И фильм, и книга по своей атмосфере вышли спокойнее «Сияния». Вместо классического нагнетающего ужаса по Кингу на первый план выходит тонкий психологизм героя и надежда на духовное исцеление. По законам жанра фильм дает представление о цепочке событий, а книга идеально раскрывает детали и внутренний мир персонажей.

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Две королевы

Джон Гай

Две королевы

Мы часто судим об исторических личностях по их поступкам, достижениям и провалам. Но в книге «Две королевы» автор пытается взглянуть с другой стороны на борьбу британской королевы Елизаветы и шотландской Марии Стюарт. Он пытается понять их внутренний мир и то, какие события повлияли на жизнь правительниц.

Красочная экранизация с Марго Робби и Сиршей Ронан похожа на трейлер к книге. Зрителю хочется углубиться в детали. И книга щедро одаривает его историческими фактами и подробным описанием жизни героинь.

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Ты

Кэролайн Кепнес

Ты

История о том, что маньяк и манипулятор вовсе не выглядит устрашающе. Часто это приятный парень, живущий по соседству, или милый продавец в книжном магазине. Как, например, Джо Голдберг — главный герой романа. Он влюбляется в красивую покупательницу, и все, что ему остается, — это убедить девушку в том, что ей тоже нужны эти отношения.

Одноименный сериал сохранил главную фишку романа — повествование от первого лица. Прием, знакомый еще по «Лолите» Набокова, позволяет проникнуться симпатией к рассказчику и только в конце опомниться и увидеть: перед нами отрицательный персонаж.

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Любить Пабло, ненавидеть Эскобара

Вирхиния Вальехо

Любить Пабло, ненавидеть Эскобара

В сериале «Нарко» прототип журналистки Вирхинии Вальехо был убит. В реальности же героиня жива, здорова и написала мемуары о своем романе с Пабло Эскобаром. Дело в том, что она не пришла к соглашению с Netflix, а вместо этого продала права на экранизацию, в которой героев сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

Книга хорошо дополняет фильм и в отличие от него позволяет читателю окунуться в легкую смесь мемуаров и журналистского расследования.

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12 лет рабства. Реальная история предательства, похищения и силы духа

Соломон Нортап

12 лет рабства. Реальная история предательства, похищения и силы духа

В середине XIX века американское общество было раздроблено — свободный от рабства север противостоял рабовладельческому югу. Героя книги похищают и насильно угоняют на южные плантации. За 12 лет он проходит через сотни лишений, чтобы вырваться из рабства и оказаться дома, на свободе.

Фильм нисколько не отстает от книги: он вышел таким же пронзительным и сильным. Однако оригинальное произведение обладает несомненной изюминкой — сплошным повествованием от первого лица, которое раскрывает все чувства и горести героя.

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Тобол. Много званых

Алексей Иванов

Тобол. Много званых

Историческая сага, раскрывающая события Петровской эпохи. Действие происходит в Сибири, где древние обычаи шаманов встречаются с новым укладом российской жизни и непрекращающимся потоком каторжников, чьим домом теперь стали далекие края.

Многочисленные отзывы зрителей выносят однозначный вердикт: книга лучше фильма. Читатели отмечают обилие деталей о быте и нравах той эпохи вкупе с простым языком писателя.

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Джунгли. В природе есть только один закон — выживание

Йоси Гинсберг

Джунгли. В природе есть только один закон — выживание

Йоси Гинсбергу 22 года, и он хочет приключений. В качестве локации выбрана Боливия и дикие джунгли страны. Внезапно все идет не по плану, и после крушения плота на Амазонке Йоси остается один на один с дикой природой.

Одноименная экранизация книги — достойный конкурент «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо. Главную роль мастерски сыграл Дэниел Рэдклифф. После этой актерской работы его уже трудно ассоциировать с Гарри Поттером. Но, как и в других случаях, книга от первого лица лучше фильма передает внутренний мир и страдания героя.

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Какая книга произвела на вас столь же сильное впечатление, как и фильм, снятый по ней?

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