17 книг, которые не менее хороши, чем снятые по ним фильмы

Алессандро Барикко

Шелк

Увлекательный роман о любви и путешествиях. В центре сюжета — судьба молодого француза, который оставляет дома жену и уезжает в закрытую для иностранцев Японию, чтобы наладить продажу шелка в родную страну. Там он влюбляется в местную красавицу и втягивает ее в любовный треугольник.

Фильм сумел идеально передать настроение книги: действие разворачивается неспешно, раскрывая зрителю все новые и новые детали. Подвергся цензуре только ключевой момент романа — письмо главному герою от одной из любимых женщин. Послание, проникнутое мощным эротизмом, — то, ради чего стоит прочесть эту книгу.