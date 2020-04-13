17 книг, которые не менее хороши, чем снятые по ним фильмы
Сейчас художественная литература — главный источник вдохновения сценаристов со всего мира. Не отстают и мемуары, ведь реальные истории из жизни еще больше увеличивают рейтинги будущего кино. Но редкий сценарист может вместить в хронометраж все нюансы литературного произведения. Тогда мы обращаемся к книгам, чтобы еще раз пережить события вместе с героями.
Редакция AdMe.ru вспомнила успешные экранизации последних лет и выделила те, что, по нашему мнению, достойны не только просмотра, но и прочтения.
|
Алессандро Барикко
Шелк
Увлекательный роман о любви и путешествиях. В центре сюжета — судьба молодого француза, который оставляет дома жену и уезжает в закрытую для иностранцев Японию, чтобы наладить продажу шелка в родную страну. Там он влюбляется в местную красавицу и втягивает ее в любовный треугольник.
Фильм сумел идеально передать настроение книги: действие разворачивается неспешно, раскрывая зрителю все новые и новые детали. Подвергся цензуре только ключевой момент романа — письмо главному герою от одной из любимых женщин. Послание, проникнутое мощным эротизмом, — то, ради чего стоит прочесть эту книгу.Читать
|
Джоан Роулинг
Случайная вакансия
В маленьком английском городе скоропостижно скончался член местного совета. Появляется случайная вакансия, и в борьбу за нее вступают видные жители города. Одновременно с тем обостряются конфликты между бедными и богатыми, детьми и родителями, женами и мужьями.
Первая книга Джоан Роулинг после «Гарри Поттера» получилась немного сумбурной, но охватила сразу несколько социальных вопросов: от политических интриг до подростковой наркомании и ранней беременности. Роман примечателен большим количеством героев, характер которых не раскрывается до конца в экранизации. Тем больше причин прочитать оригинальное произведение.Читать
|
Артуро Перес-Реверте
Королева Юга
В один день жизнь Тересы перевернулась: ее жениха, мексиканского контрабандиста, убили, а сама девушка оказалась в смертельной опасности. Однако ей удается поладить с главой картеля и войти в мир организованной преступности. За короткий срок Тереса восходит к власти и становится одним из боссов наркомафии.
У романа целых 2 экранизации — объемный латиноамериканский сериал с присущим жанру накалу страстей и еще один, от Netflix. Увы, но за фееричными сценами перестрелок оба сериала утратили реалистичность, благодаря которой книга и стала бестселлером.Читать
|
Дэвид Митчелл
Облачный атлас
История одной души, которая сквозь времена и эпохи проходит через 6 героев: нотариуса, путешествующего из Австралии в США в XIX веке; молодого композитора, живущего в начале XX века; калифорнийскую журналистку из 70-х; издателя, живущего в наше время; корейскую девушку-клона из недалеко будущего и гавайского пастуха, который живет на закате цивилизации.
«Облачный атлас» — тот редкий случай, когда экранизация также эффектна, как книга. Прочитать ее стоит тем, кому понравился фильм и кто хочет еще раз погрузиться в эту историю, но в литературном формате.Читать
|
Фрэнк Абигнейл
Поймай меня, если сможешь. Реальная история самого неуловимого мошенника за всю историю преступлений
Первый раз Фрэнк Абигнейл подделал чек в 15 лет. В следующие 5 он станет самым известным финансовым мошенником за всю историю Америки. В основном благодаря впечатляющим способам скрываться от полиции: за время преследования он успеет притвориться пилотом, врачом, профессором, адвокатом и даже помощником прокурора.
Знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо был снят по одноименным мемуарам мошенника. Экранизация раскрывает книгу в деталях, но все-таки читать ее — такое же удовольствие, как пересматривать любимый фильм. Фрэнк пишет мемуары легким, ясным языком с присущим ему чувством юмора и любовью к авантюре.Читать
|
Дмитрий Глуховский
Текст
Молодому студенту Илье Горюнову подбрасывают наркотики и на 7 лет сажают в тюрьму. Выйдя из нее, парень мечтает найти полицейского Петра Хазина, который сломал ему жизнь. Во время встречи герой случайно убивает обидчика в драке. В руках оказывается его смартфон. С помощью гаджета Илья пытается замести следы преступления, но вместе с этим получает доступ ко всей жизни Петра.
Тонкий психологический триллер нелегко воплотить на экране. Фильм передает события книги, но не раскрывает преображение главного героя и развитие отношений с убитым. Автор продолжает извечную тему мести, попутно исследуя влияние технологий на нашу жизнь и того, как много можно узнать о человеке, просто заглянув в его смартфон.Читать
|
Пайпер Керман
Оранжевый — хит сезона. Как я провела год в женской тюрьме
У Пайпер Керман идеальная жизнь — хорошая работа, любящий жених, верные друзья. Но все рушится в один момент, когда героиню приговаривают к 15 месяцам тюрьмы. Ведь 10 лет назад Пайпер перевозила наркотики.
В основу популярного сериала Netflix легла реальная история тюремного заключения нью-йоркской девушки. В отличие от него книга более прозаична: над Пайпер не издеваются заключенные, и она не организует подпольный бизнес по продаже трусов. Вместо этого девушка рассказывает, как на самом деле живут в американской тюрьме и с чем сталкиваются женщины после выхода на свободу.Читать
|
Джордан Белфорт
Волк с Уолл-стрит
В своих мемуарах знаменитый махинатор с Уолл-Стрит рассказал, как начинал карьеру брокера, пришел к фантастическому успеху и погряз в аферах, скандалах и наркотиках.
Одноименная экранизация почти полностью передала атмосферу книги, но режиссер постарался сделать картинку более приличной для массового зрителя. В книге автор описывает свою жизнь максимально натуралистично и совмещает, казалось бы, несовместимые вещи — брезгливый рассказ о собственном падении и вдохновляющую историю успеха.Читать
|
Янн Мартел
Жизнь Пи
Книга о приключениях мальчика по имени Пи. Волей судьбы он оказался в открытом море с бенгальским тигром. На протяжении книги он проявляет мужество, пытаясь выжить в борьбе со стихией и диким зверем.
По отзывам читателей, книга Янна Мартела не менее увлекательна, чем фильм. При этом несомненный плюс литературного произведения заключается в подробном описании животного мира. Книга понравится тем, кому интересна взаимосвязь человека и природы.Читать
|
Софи Кинселла
А ты умеешь хранить секреты?
Еще Булгаков отмечал, что не стоит разговаривать с неизвестными. Главная героиня, Эмма, с легкостью нарушила это правило и разболтала все тайны соседу в самолете. На следующее утро она пошла знакомиться с директором корпорации, в которой работает, а им оказался тот самый незнакомец. И теперь босс знает об Эмме все!
Еще одно редкое исключение, когда хорошими получились и оригинальное произведение, и фильм. Но если последний вы уже посмотрели, не упустите возможность провести несколько приятных часов с легкой увлекательной книгой.Читать
|
Стивен Кинг
Доктор Сон
Продолжение культового романа «Сияние» рассказывает о повзрослевшем Дэнни Торрансе, который борется с внутренними демонами и пытается преодолеть ужасные воспоминания об отеле «Оверлук».
И фильм, и книга по своей атмосфере вышли спокойнее «Сияния». Вместо классического нагнетающего ужаса по Кингу на первый план выходит тонкий психологизм героя и надежда на духовное исцеление. По законам жанра фильм дает представление о цепочке событий, а книга идеально раскрывает детали и внутренний мир персонажей.Читать
|
Джон Гай
Две королевы
Мы часто судим об исторических личностях по их поступкам, достижениям и провалам. Но в книге «Две королевы» автор пытается взглянуть с другой стороны на борьбу британской королевы Елизаветы и шотландской Марии Стюарт. Он пытается понять их внутренний мир и то, какие события повлияли на жизнь правительниц.
Красочная экранизация с Марго Робби и Сиршей Ронан похожа на трейлер к книге. Зрителю хочется углубиться в детали. И книга щедро одаривает его историческими фактами и подробным описанием жизни героинь.Читать
|
Кэролайн Кепнес
Ты
История о том, что маньяк и манипулятор вовсе не выглядит устрашающе. Часто это приятный парень, живущий по соседству, или милый продавец в книжном магазине. Как, например, Джо Голдберг — главный герой романа. Он влюбляется в красивую покупательницу, и все, что ему остается, — это убедить девушку в том, что ей тоже нужны эти отношения.
Одноименный сериал сохранил главную фишку романа — повествование от первого лица. Прием, знакомый еще по «Лолите» Набокова, позволяет проникнуться симпатией к рассказчику и только в конце опомниться и увидеть: перед нами отрицательный персонаж.Читать
|
Вирхиния Вальехо
Любить Пабло, ненавидеть Эскобара
В сериале «Нарко» прототип журналистки Вирхинии Вальехо был убит. В реальности же героиня жива, здорова и написала мемуары о своем романе с Пабло Эскобаром. Дело в том, что она не пришла к соглашению с Netflix, а вместо этого продала права на экранизацию, в которой героев сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.
Книга хорошо дополняет фильм и в отличие от него позволяет читателю окунуться в легкую смесь мемуаров и журналистского расследования.Читать
|
Соломон Нортап
12 лет рабства. Реальная история предательства, похищения и силы духа
В середине XIX века американское общество было раздроблено — свободный от рабства север противостоял рабовладельческому югу. Героя книги похищают и насильно угоняют на южные плантации. За 12 лет он проходит через сотни лишений, чтобы вырваться из рабства и оказаться дома, на свободе.
Фильм нисколько не отстает от книги: он вышел таким же пронзительным и сильным. Однако оригинальное произведение обладает несомненной изюминкой — сплошным повествованием от первого лица, которое раскрывает все чувства и горести героя.Читать
|
Алексей Иванов
Тобол. Много званых
Историческая сага, раскрывающая события Петровской эпохи. Действие происходит в Сибири, где древние обычаи шаманов встречаются с новым укладом российской жизни и непрекращающимся потоком каторжников, чьим домом теперь стали далекие края.
Многочисленные отзывы зрителей выносят однозначный вердикт: книга лучше фильма. Читатели отмечают обилие деталей о быте и нравах той эпохи вкупе с простым языком писателя.Читать
|
Йоси Гинсберг
Джунгли. В природе есть только один закон — выживание
Йоси Гинсбергу 22 года, и он хочет приключений. В качестве локации выбрана Боливия и дикие джунгли страны. Внезапно все идет не по плану, и после крушения плота на Амазонке Йоси остается один на один с дикой природой.
Одноименная экранизация книги — достойный конкурент «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо. Главную роль мастерски сыграл Дэниел Рэдклифф. После этой актерской работы его уже трудно ассоциировать с Гарри Поттером. Но, как и в других случаях, книга от первого лица лучше фильма передает внутренний мир и страдания героя.Читать
Какая книга произвела на вас столь же сильное впечатление, как и фильм, снятый по ней?
Фото на превью The Wolf of Wall Street / Red Granite Pictures