13 русских писателей и поэтов, происхождение которых введет вас в легкий ступор

Кажется, всем известно со школьных лет, что предки А. С. Пушкина были из Африки, но на этом зачастую познания о родословной русских писателей заканчиваются. А ведь, например, Михаил Лермонтов имел шотландское происхождение, а у Дарьи Донцовой польские корни.

Вот мы в AdMe.ru и попробовали найти больше информации о предках русских писателей и поэтов, а из бонуса можно узнать, какое происхождение имел Владимир Даль, который 53 года потратил на создание словаря русского языка.

Марина Цветаева

Марина Цветаева родилась в семье профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева и пианистки Марии Мейн. Мария происходила из обрусевшей польско-немецкой семьи. Так, ее отец был прибалтийским немцем, а мать — из польского аристократического рода. Мария Александровна, мама поэтессы, была чрезвычайно одаренной и имела музыкальные способности. Однако отец запретил ей делать карьеру профессионального музыканта.

Борис Акунин

Писатель Григорий Чхартишвили публиковался под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин, но на сегодняшний момент он наиболее известен под именем Борис Акунин. Григорий родился в Грузии в семье военного грузинского происхождения и учительницы русского языка. Борис Акунин — это не только писатель и публицист, но и ученый-японист, который занимался переводами с японского. Более того, первая жена Бориса была японкой, а взятое для псевдонима слово «акунин», как в одном из своих романов указывал автор, в японском языке обозначает выдающуюся личность, стоящую на стороне зла.

Василий Андреевич Жуковский

Василий Андреевич Жуковский, наверное, в первую очередь известен как литературный наставник Александра Сергеевича Пушкина. Хотя Жуковский также является автором классического перевода «Одиссеи» и реформатором русской поэзии. Матерью Жуковского была пленная турчанка Сальха, проживавшая у помещика Афанасия Бунина. Когда Василий родился, он был записал как незаконнорожденный, но позже его крестным отцом и усыновителем стал киевский помещик Андрей Григорьевич Жуковский. Андрей Григорьевич обеднел и находился в доме Буниных из милости.

Сергей Довлатов

Русский писатель и публицист Сергей Довлатов совершенно не имел русских корней. Его родителями стали режиссер еврейского происхождения Донат Мечик и актриса Нора Довлатян, этническая армянка. Довлатов наряду с Бродским и Солженицыным входит в тройку наиболее известных иностранным читателям русских писателей второй половины ХХ века. А его книги переведены более чем на 30 языков мира.

Михаил Юрьевич Лермонтов

Считается, что корни Михаила Юрьевича Лермонтова из Шотландии. Род Лермонтовых восходил к полумифическому барду-пророку Томасу Лермонту. В 1613 году поручик польской армии Георг Лермонт был взят в плен войсками Дмитрия Пожарского и поступил на службу к царю Михаилу Федоровичу. Георг перешел в православие и под именем Юрия Андреевича стал родоначальником русской дворянской фамилии Лермонтовых, из которой вышел отец писателя Юрий Петрович Лермонтов. Своему предполагаемому шотландскому происхождению Михаил Юрьевич посвятил стихотворение «Желание», которое написал в 1831 году в возрасте 17 лет.

Анна Андреевна Ахматова

Анна Ахматова — это одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Она стала классиком русской поэзии и была дважды номинирована на Нобелевскую премию. При рождении у Анны Андреевны была фамилия Горенко, но позже в качестве литературного псевдонима девушка взяла фамилию своей прабабушки и стала Ахматовой.



По семейной легенде предки Анны происходили из Золотой Орды, от хана Ахмата. Интересно, что отец Анны, когда узнал о поэтических поползновениях 17-летней дочери, попросил не срамить его имя. В том числе и поэтому вопрос с псевдонимом оказался решенным.

Денис Иванович Фонвизин

Родоначальником семьи Фонвизиных был немецкий барон Питер фон Визен, который попал в Россию во времена Ливонской войны во время царствования Ивана Грозного. После войны барон остался в России и поступил на службу. Фамилия Дениса Ивановича, как и его предков, первоначально писалась либо в два слова, либо через дефис. Слитное написание было установлено лишь во второй половине XIX века. Хотя стоит сказать о том, что Александр Сергеевич Пушкин намного раньше настаивал на слитном написании, чтобы придать имени писателя более русский характер.

Иван Сергеевич Тургенев

Писатель Иван Сергеевич Тургенев был почетным доктором Оксфордского университета, а созданная им художественная система оказала влияние не только на русскую литературу, но и на западную. Не говоря уже о том, что образ тургеневской девушки — сильной, чистой и самоотверженной — полюбился читателям и даже писателю Л. Н. Толстому, который считал, что Иван Сергеевич создал «удивительные портреты женщин». Писатель принадлежал к старинному дворянскому роду, который некогда вышел из Золотой Орды.

Александр Иванович Куприн

Писатель Александр Иванович Куприн родился в семье потомственного дворянина Ивана Ивановича Куприна, который ушел из жизни через год после рождения сына. Мать Александра Ивановича происходила из княжеского татарского рода и до замужества носила фамилию Кулунчакова. Проза Александра Ивановича стала заметным явлением русской литературы, а его произведения были экранизированы более 20 раз.

Николай Алексеевич Некрасов

Поэт Николай Некрасов писал о русских женщинах, а вот свою мать Некрасов считал полькой. Об этом, например, говорило неравнодушие Елены Андреевны к польскому государству и историческим событиям, которые там происходили. Мать Некрасова была женщиной красивой и образованной. Ее родители не могли смириться с выбором дочери и ее желанием выйти замуж за Алексея Сергеевича, поэтому паре пришлось венчаться без родительского согласия.

Николай Михайлович Карамзин

Николай Михайлович Карамзин — крупнейший русский литератор эпохи сентиментализма и историк. А. С. Пушкин сравнивал значимость деятельности Карамзина-историка с открытиями Колумба: только тот открыл Америку, а Карамзин смог найти и описать древнюю Русь. Писатель родился в семье отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина, симбирского дворянина из рода Карамзиных, происходящего от татарского Кара-мурзы.

Дарья Донцова

Агриппина Васильева, которая в будущем станет известна под псевдонимом Дарья Донцова, родилась в Москве в семье писателя Аркадия Васильева и режиссера Тамары Новацкой в 1952 году. Дедушка со стороны матери был поляком, его звали Стефан Новацкий. С 5 лет у Агриппины было 2 гувернантки, которые обучали ее языкам: немка Роза Леопольдовна и француженка Натали. На протяжении последних нескольких лет Дарья Донцова занимает первое место в России по суммарному тиражу издаваемых книг.

Александр Сергеевич Пушкин

Согласно преданию, Александр Сергеевич Пушкин — это потомок Ратши, управляющего великого князя Киевского Всеволода Ольговича в XII веке. И данное обстоятельство позволило Пушкину говорить, что он имеет шестисотлетние дворянские корни. В своих предках Александр Сергеевич видел образец честного и справедливого рода, который верой и правдой служил своему отечеству и защищал его многие годы. А вот прадеда поэта со стороны матери звали Абрам Петрович Ганнибал, и, по его собственным словам, он был выходцем из африканского княжеского рода. У потомков Александра Сергеевича тоже интересная судьба. У поэта был внук Георг-Николай фон Меренберг, который женился на внучке императора Николая I и стал зятем Александра II. И если дед, как считается, соперничал с царем за сердце Натальи Гончаровой, то потомок стал членом семьи Романовых.

Бонус: словарь русского языка составлял датчанин

Владимир Даль родился в семье обрусевшего датчанина в 1801 году. Его отца звали Йохан Кристиан Даль: в конце XVIII века он принял российское подданство вместе с русским именем Иван Матвеевич Даль. В возрасте 16 лет Владимир посетил Данию и позже вспоминал, что в тот момент убедился, что у него нет ничего общего с родиной предков, а его настоящее отечество — это Россия.