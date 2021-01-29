11 писателей, которые зашифровали в своих книгах личную драму

Как говорила Туве Янссон, каждый писатель в какой-то мере пишет о себе самом. Авторы вкладывают в своих персонажей собственные мысли, переживают с их помощью болезненный опыт и даже пытаются через них оправдать собственные, порой неприглядные, поступки.

Но иногда в книгах скрывается нечто особенно личное, и, возможно, именно это делает их настоящим шедевром. Мы в AdMe.ru очень любим читать. И, покопавшись в истории любимых романов, мы обнаружили факты, которые позволят вам взглянуть на них под другим углом.

Федор Достоевский

Писатель не раз говорил о личных драмах в своих произведениях. Его судьбу и взгляды можно найти в «Записках из Мертвого дома», «Униженных и оскорбленных», «Идиоте». Но, пожалуй, интереснее всего жизнь классика переплелась с романом «Игрок». В 1863 году Достоевский отдыхал в Висбадене с юной подругой Полиной Сусловой. На отдыхе писатель так увлекся играми, что спустил не только свои деньги, но и деньги девушки. Пытаясь погасить долги, классик заключил рискованный контракт, согласно которому обязался написать роман в максимально короткие сроки. Чтобы это сделать, Федор Михайлович впервые нанял стенографистку — Анну Сниткину, которая вскоре стала его женой. Во время свадебного путешествия в Баден-Бадене писатель спустил целое состояние, после чего поклялся жене никогда не играть. Слово он сдержал.

Джон Рональд Руэл Толкин

У великого творца Средиземья был любимый персонаж, но о нем знают далеко не все, ведь он не фигурировал в трилогии Питера Джексона. Речь идет о главном герое книги «Берен и Лютиэн», вышедшей уже после смерти писателя. Берен, простой смертный, однажды увидел, как дочь эльфийского короля Лютиэн танцует в лесу, и влюбился. Правитель был против их союза, но дал влюбленным шанс, потребовав, чтобы Берен принес ему сильмарилл — один из могущественных камней, вставленных в корону Мелькора, олицетворяющего саму тьму. Сцену встречи героев Толкин написал еще во время службы в армии в годы Первой мировой. Его жена Эдит могла находиться рядом с ним, и супруги часто ходили гулять в ближайший лес. Девушка танцевала для возлюбленного. Этот образ и лег в основу истории любви Берена и Лютиэн, с которой фактически и началось Средиземье.

В письме к сыну Кристоферу Толкин, говоря о могильной надписи для своей жены Эдит, писал: «...ибо она была (и знала, что была) моей Лютиэн». Супруги Толкин похоронены на кладбище Вулверкот в Северном Оксфорде. На их надгробии высечены имена литературных персонажей.

Бел Кауфман

Героиня эпистолярного романа «Вверх по лестнице, ведущей вниз» — молодая идеалистически настроенная учительница английской литературы, которая пошла работать в школу в надежде увлечь детей своим предметом. Вскоре она понимает, что ее ученики совершенно равнодушны к знаниям, коллеги — к ученикам, а большая часть работы — это сплошная бюрократия. Девушка разочаровывается и даже собирается уйти из школы, но меняет свое решение, когда понимает, что нужна детям. Автор романа Бел Кауфман сама была педагогом, и книга основана на реальных событиях из ее жизни.

Александр Дюма — сын

Роман «Дама с камелиями», посвященный любви куртизанки Маргариты Готье и молодого аристократа Армана Дюваля, закончился печально: расставанием и дальнейшей смертью главной героини от туберкулеза. Прототипом Маргариты Готье была возлюбленная Дюма Мари Дюплесси, которая действительно умерла от туберкулеза, когда ей было 23. Из-за болезни сильные запахи были для нее непереносимы: аромат роз или гиацинтов вызывал головокружение, поэтому она любила камелии, которые почти не пахнут.

Энтони Берджесс

Роман «Заводной апельсин» — один сплошной сгусток боли писателя. Берджесс в интервью The Village Voice признался, что пытался избавиться от воспоминаний о своей первой жене, на которую во время Второй мировой войны напали четверо дезертиров из американской армии, из-за чего девушка потеряла ребенка. А вот стилистическое решение романа окончательно сложилось во время летнего отпуска, которое писатель и его жена провели в Ленинграде. После общения со стилягами и фарцовщиками Берджесс решил, что его герои будут говорить на смеси русского и упрощенного английского, и все это будет перемежаться ритмическим сленгом и цыганщиной.

Ганс Христиан Андерсен

Великий сказочник часто рассказывал в своих произведениях о себе, личных драмах и переживаниях. Он даже написал автобиографический роман «Импровизатор» о своей поездке по Италии. Главный герой Антонио — поэт и импровизатор незнатного происхождения, неуверенный в себе, страдает врожденным страхом перед окружающим миром и не верит в себя. Он хочет любить, но боится красивых женщин. В итоге Антонио добивается успеха: он женится на красавице Ларе и становится помещиком в Калабрии. К сожалению, судьба самого Андерсена сложилась печальнее. Он не был женат, и у него не было детей. Главной любовью писателя была шведская оперная певица Енни Линд. Именно она, женщина, отказавшая ему, стала прототипом Снежной королевы. Ганс Христиан довольно часто безответно влюблялся, поэтому одним из самых близких ему персонажей стала Русалочка. На свадьбу своего лучшего друга он не пришел, но прислал ему письмо: в нем была сказка о русалке, которой не было места ни на суше, ни в море.

Роберт Хайнлайн

В романах талантливого фантаста часто появляется рыжая и очень умная девушка. Этот образ он списал со своей жены Вирджинии. В книге «Дверь в лето» возлюбленная приняла облик 11-летней девочки Фредерики Вирджинии Хайнике, которую Хайнлайн, помимо прочего, наградил домашним прозвищем жены — Рикки-Тикки-Тави. Главный герой — изобретатель Дэниел — имеет много общих черт с автором. С помощью машины времени и криотехнологий он смог создать пару с повзрослевшей Рикки-Тикки, и роман закончился хеппи-эндом.

Туве Янссон

Дружная семья муми-троллей появилась на свет благодаря напряженной международной обстановке в конце 1930-х годов. Туве Янссон испытывала сильную тревогу и одиночество, и, чтобы справиться с этими чувствами, она создала свой уютный маленький мир, который населила дорогими для нее людьми. Малыш Муми-тролль, простой подросток в окружении экстравагантных существ, — это сама писательница, выросшая в богемной семье. Муми-маму и Муми-папу она списала со своих родителей, Снусмумрика — с жениха Атоса Виртанена, который тоже любил носить зеленую шляпу. Когда Туве познакомилась и сблизилась с театральным режиссером Вивикой Бандлер, она перенесла их особую связь в Муми-дол, изобразив себя и Бандлер в образе Тофслы и Вифслы, которые всегда неразлучны и общаются на непонятном для остальных языке.

Джеймс Барри

Когда Барри был маленьким мальчиком, его брат погиб, получив травму во время катания на коньках. Мать очень тяжело переживала утрату, и, чтобы хоть как-то поддержать ее, Джеймс носил одежду погибшего. Позже в романе «Маргарет Огилви» появилась душераздирающая сцена: герой входит в комнату, и мать спрашивает с надеждой: «Это ты?», а он отвечает: «Нет, мама, это я». Есть мнение, что погибший брат писателя был прототипом Питера Пэна, ведь он физически не мог повзрослеть. Но во многом в образе вечного мальчика Барри воплотил самого себя. «Я с ужасом осознавал, что настанет день, когда мне придется оставить игры, и я не знал, как это сделать, — писал он в романе „Маргарет Огилви“. — Я чувствовал, что продолжу играть, но в секрете».

Однако сам писатель говорил, что приключения Питера Пэна посвящены пятерым братьям Ллуэлин Дэвис, с которыми он познакомился, гуляя с собакой в Кенсингтонских садах. Черты вечного ребенка больше всего воплотились в четвертом брате — Майкле, с которым у Барри были особо доверительные отношения.

Джером Сэлинджер

«Над пропастью во ржи» не раз включали в списки лучших англоязычных романов, а главный герой Холден Колфилд стал иконой подросткового бунта. Возможно, успех книги связан с тем, что Сэлинджер во многом писал о себе. Его персонаж мечтал стеречь ребятишек над пропастью во ржи, при этом сам автор любил детей с их наивным, но честным взглядом на окружающую действительность. Холден мечтал спрятаться ото всех и жить в хижине на краю леса, а Сэлинджер воплотил эту мечту в жизнь, поселившись в особняке за высоким забором в провинциальном городке и исключив общение с внешним миром. При этом в плане биографии у писателя больше общего со старшим братом своего героя, который «писал рассказы», «учился в Колумбийском университете», пока не перебрался в Голливуд, а также участвовал во Второй мировой войне.

Алексей Толстой