10 прогнозов писателей, которые взяли и сбылись в реальности

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Люди используют самые невероятные способы, пытаясь заглянуть в будущее. Кто-то гадает на звездах, другие — на кофейной гуще. Однако самый надежный метод понять, что будет с миром дальше, знают любители книг. Оказывается, во многих известных литературных произведениях скрыто тайное послание человечеству, постичь которое можно только благодаря читательской внимательности и умению анализировать.

Мы в AdMe.ru были крайне удивлены, когда заметили, насколько прогнозы некоторых известных авторов оказались близки к истине. Правду ведь говорят: кто много читает, тот много знает.

1. Робот-пылесос — «Незнайка в Солнечном городе», 1958

Хоть Николай Носов был детским писателем, на страницах своих книг он описывал вполне взрослые вещи. Сказка «Незнайка в Солнечном городе» с легкостью могла заменить все пособия того времени по изучению технологий будущего. В это сложно поверить, но ее автор с совершенной точностью описал современный робот-пылесос. Знаменитый Незнайка и все обитатели Солнечного города относились к роботизации и инновационным технологиям как к совершенно обыденным вещам. «Открыв глаза, Незнайка увидел на полу, недалеко от кровати, странную маленькую машину, которая ползала по комнате от одной стены к другой и непрерывно жужжала... С виду она напоминала собой черепаху: такая же полукруглая в верхней части и плоская внизу... В это время машина подползла к кровати Пестренького, возле которой валялось множество конфетных бумажек. Она проползла прямо по этим бумажкам туда и сюда — и все бумажки исчезли, будто их и не бывало...»

2. Умный дом — «Будет ласковый дождь», 1950

Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери знал все о человеческой слабости — лениться в комфортных условиях. В своем рассказе «Будет ласковый дождь» Брэдбери описал голубую мечту домохозяек — полностью автоматизированный дом, в котором все рутинные задачи выполняют роботы. «В гостиной говорящие часы настойчиво пели: тик-так, 7 часов, 7 утра, вставать пора!.. На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева 8 безупречно поджаренных тостов, 4 глазуньи, 16 ломтиков бекона, 2 чашки кофе и 2 стакана холодного молока... Из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тотчас громко щелкала штора — и перепуганная птица летела прочь. Никто, даже воробей, не смел прикасаться к дому!»

3. Bluetooth-гарнитура — «Хищные вещи века», 1965

Аркадий и Борис Стругацкие не верили в пророчества и литературные предсказания, но придуманные и описанные ими вещи в будущем часто становились реальными. Например, серьга-приемник из романа «Хищные вещи века» уж очень сильно напоминает современную Bluetooth-гарнитуру. «...Ко мне неторопливо приблизился, вытирая губы платочком, смуглый полный человек в белом, в круглой белой шапочке набекрень. Шапочка была с прозрачным зеленым козырьком и с зеленой лентой, на которой было написано: „Добро пожаловать“. На мочке правого уха у него блестела серьга-приемник...»

4. Банковские карты — «Взгляд назад», 1888

Эдвард Беллами родился в 1850 году, а первые банковские карты появились в середине XX века, но это не помешало писателю описать их в своем произведении «Взгляд назад». Главному герою романа пришлось столкнуться со многими странными вещами будущего, но больше всего он поразился полному отсутствию наличных денег, вместо которых все средства гражданам поступали на карточки, похожие на современные кредитки. Хоть в России произведение не получило широкой известности, в 2011 году в Екатеринбурге открыли памятник банковской пластиковой карте, на которой выгравировано имя писателя. «— Женщины получают кредитные карты так же, как и мужчины? — Конечно. — Лимиты по женским картам, полагаю, ниже, поскольку им часто приходится отлучаться по семейным обстоятельствам».

5. Видеочат — «Ральф 124C 41+», 1925

Хьюго Гернсбек не учился в университете, не имел ученой степени да и писателем был не самым сильным. И все же в повести «Ральф 124C 41+» ему удалось с удивительной точностью описать что-то вроде современного видеочата. Хочется верить, что обезличенная цифрами фамилия не будет использоваться людьми даже в далеком 2660 году, ведь именно в это время жил и творил главный герой повести Гернсбека Ральф 124C 41+. «Ральф подошел к укрепленному на стене телефоту, нажал несколько кнопок, и через некоторое время экран аппарата засветился. На нем появилось чисто выбритое и довольно привлекательное лицо мужчины лет 30.

Узнав в своем телефоте Ральфа, он с улыбкой поздоровался...»

6. Электромобиль — «Всем стоять на Занзибаре», 1968

Джон Браннер несколько преувеличил распространение электромобилей в 2010 году, а ведь именно в это время разворачиваются события в его романе. Да и сейчас немногим из нас встречаются легковые автомобили на солнечных батареях и автобусы на ветрогенераторах. И все же в произведении Браннера достаточно много совпадений с нашей реальностью. Например, численность людей на Земле в начале второго десятилетия XXI века составляла как раз 7 млрд человек. «По обе стороны от центральной полосы огромные гудящие автобусы без моторов — они работали на ветрогенераторах, которые разгонялись до максимума всякий раз, когда автобус поворачивал назад в конечных пунктах своего маршрута, — тащили до двух сотен пассажиров каждый, раз в два квартала заходили на платформы подъемника, позволяя обогнать себя электрическим такси».

7. Автоматические двери — «Когда спящий проснется», 1899

Изобретателями раздвижной автоматической двери принято считать Ди Хортона и Лью Хьюитта, но Герберт Уэллс описал такие двери в своем произведении «Когда спящий проснется» за 60 лет до их появления. «Двое незнакомцев повиновались и, взглянув в последний раз на Грэхэма,

повернулись уходить, но, вместо того чтобы выйти под арку, направились к противоположной стене. Затем произошло нечто странное: часть, по-видимому, совершенно глухой стены с треском раздвинулась и, свиваясь наподобие жалюзи, поднялась вверх и опустилась за ушедшими...»

8. Современный мегаполис — «Париж в ХХ веке», 1863 (1864)

Жюль Верн — один из самых ярких писателей-футурологов. Он предсказал космические путешествия, появление подводной лодки и летательных аппаратов задолго до их изобретения, а также стал идейным вдохновителем для многих ученых современности. Очень точно Жюль Верн описал жизнь людей в современном мегаполисе с его небоскребами, высокоскоростными поездами и интернетом. «...Сия важная персона обитала в роскошном особняке на Императорской улице, огромном строении, отличавшемся несравненно плохим вкусом, продырявленном множеством окон; то была настоящая казарма, превращенная в частное жилище, отнюдь не импозантная, а просто помпезная. Конторские помещения занимали первый этаж и флигели особняка».

9. Современный офис — «Машина останавливается», 1909

Дизайн современных офисов предсказал Эдвард Форстер в 1909 году. Что сказать, помещение, описанное в его книге, и впрямь напоминает улей, в котором работникам приходится проводить достаточно много времени. «Попытайтесь представить себе комнатушку восьмиугольной формы, напоминающую ячейку пчелиных сот. В ней нет ни ламп, ни окон, но вся она залита мягким сиянием. Отверстий для вентиляции тоже нет, однако воздух свеж и чист. И, хотя не видно ни одного музыкального инструмента, в ту минуту, когда я мысленно ввожу вас сюда, нам навстречу льются нежные и мелодичные звуки».

10. Электронная книга — «Гостья из будущего, или Сто лет тому вперед», 1977

В далеком 1977 году писатель Кир Булычев придумал отважную и смелую девочку Алису Селезневу, которая очень полюбилась советским детям в экранизации Павла Арсенова. А еще писатель предсказал в своей фантастической повести современную электронную книгу с интернетом. «...В шаре появилось отверстие, и из него на ладонь старику Павлу выпала черная штука, похожая на портсигар. „Почитаем газетку“, — сказал старик. Шар взвился в воздух и отправился искать других читателей. Коля искоса поглядывал на старика, который нажал какую-то кнопку сбоку портсигара, портсигар превратился в разноцветный экран, и по нему побежали различные кадры...»

Футуристические предсказания писателей прошлого нас сильно впечатлили. Какой писательский прогноз из этой подборки удивил вас больше всего?