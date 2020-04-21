10 подробностей известных сказок, которые заставят покраснеть даже взрослого человека

52 6 50 13k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы редко задумываемся над тем, какой смысл скрыт в привычных нам сказках. Но если немного покопаться в сюжете, то окажется, что «Рапунцель» — это история о несчастной любви, у Белоснежки не было мачехи, а у «Пиноккио» должен быть совсем другой конец. И чем сильнее углубляешься в историю, тем интереснее становится.

Мы в AdMe.ru уверены, что со временем интерес к сказкам не угасает. Особенно если узнать о них недетские подробности.

1. Рапунцель была матерью-одиночкой

Многие помнят диснеевский мультик о заточенной в башне принцессе, которую похищает обаятельный разбойник. Но эта сказка не попала бы в подборку, если бы все было так просто. Изначально сказка о Рапунцель — это не просто развлекательная история: она предупреждает девушек о вреде добрачных отношений. В первоначальном сюжете на протяжении нескольких ночей к Рапунцель в башню приходил прекрасный принц. Через некоторое время девушка замечает, что платье становится тесноватым, а живот растет с каждым днем. Мачеха-колдунья узнала о беременности, отрезала падчерице волосы и бросила ее в пустыне. Но Рапунцель не сдается, рожает близнецов и живет в ожидании принца, который через несколько лет находит свою возлюбленную.

2. Белоснежку увела в лес родная мать

В классическом сюжете сказки о Белоснежке злая королева-мачеха завидует красоте своей падчерицы и приказывает отвезти ее в лес. Но в первоначальной версии братьев Гримм главным злодеем была ревнивая биологическая мама главной героини. Она предложила Белоснежке прогуляться по лесу, собрать цветов и бросила девушку в непролазной чаще. По другой версии, матушка попросила слугу избавиться от надоевшей дочери. Исследователи считают, что мачеха появилась гораздо позже, чтобы история была не такой пугающей для детей. Уолт Дисней по-своему переделал сказку. В его мультфильме у гномов появились имена, Белоснежка встретилась с принцем до того, как уснула. Да и проснулась она в оригинале не от поцелуя, а от тряски на коне. Куда вез принц свою возлюбленную, история умалчивает.

3. «Огниво» — это народная сказка

Одна из первых сказок Андерсена. Храброму солдату огниво помогает разбогатеть и жениться на принцессе. Но первоначальный вариант истории не был таким радужным. Король и королева приказывают казнить солдата, но тот призывает волшебных собак, которые утаскивают правителей и их советников в преисподнюю. А принцесса выходит замуж за своего «спасителя». Идею сказки Андерсен почерпнул из фольклора и никогда этого не отрицал. В оригинальной истории солдат находит волшебную свечу, которая призывает Железного Человека. Ну а дальше вы знаете, что случится.

4. Кот в сапогах был вовсе не котом...

Автором «Кота в сапогах» является итальянский писатель Джованни Франческо Страпарола. В его версии сказки младшему брату после смерти матери достается кот. А если быть точнее, то фея Элизетта, превращенная в кошку. Она помогает своему хозяину завладеть поместьем погибшего лорда, завоевать сердце принцессы и стать королем Богемии. Позднее Шарль Перро переработал сказку. Кошка стала котом, потеряла волшебные способности, а погибший лорд превратился в страшного людоеда.

5. ...а Сова из «Винни Пуха» — вовсе не Совой

Вы удивитесь, но в повести Алана Милна о Винни Пухе все главные герои — мальчики. Единственным персонажем женского пола была Кенга, поэтому к ней относились немного враждебно. Ведь она вторглась в их мальчишеский мир, и жители леса не знали, как общаться с девочками. Мальчик Филин стал умудренной жизнью дамой Совой в переводе Бориса Заходера. В диснеевской экранизации сказки Филин все же остался мужского пола.

6. У братьев Гримм есть своя золотая рыбка

История о жадной старухе и ее муже есть в культуре разных народов. Самый древний сюжет о рыбе, исполняющей желания, был записан в индийских Ведах. Русскоязычные мамы и бабушки рассказывали своим детям «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, а детям из Германии наверняка знакома история братьев Гримм «Рыбак и его жена». Старик ловит волшебную камбалу, которая исполняет желания. Сначала старуха пожелала богатый дом, потом стать королевой, Папой Римским, а когда захотела стать Господом, то была наказана за свою жадность.

7. Недетская отсылка в «Алисе в Зазеркалье»

Льюис Кэрролл был математиком по образованию, написал несколько трудов по алгебре, но прославился благодаря книгам «Приключения Алисы в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Прототипом главной героини стала дочка друзей Алиса Лидделл. Но это единственный персонаж, который существовал в реальной жизни. Борьба Льва и Единорога — это противостояние между 2 премьер-министрами Британии: Уильямом Гладстоном и Бенджамином Дизраэли. С легкой руки Кэрролла этих политиков стали звать не иначе как Лев и Единорог.

8. Волков не крал идею «Волшебника Изумрудного города»

Читатели не раз замечали сходство сказок «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка и «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Кто же у кого украл сюжет? Александр Волков долгое время работал учителем математики, пока не решил заняться изучением английского языка. Чтобы попрактиковаться, он стал переводить книгу Фрэнка. Писатель несколько раз изменил сюжет, добавил новых персонажей — и «Волшебник Изумрудного города» стал самостоятельным произведением. После издания книги Волков несколько раз переписывал события, а спустя 20 лет после выхода первой книги он написал продолжение сказки про девочку Элли.

9. «Пиноккио» рассказывает о судьбе итальянского народа

Повесть о деревянном мальчике Пиноккио была написана Карло Коллоди в период индустриализации. В города требовалось больше рабочей силы, и туда из деревень потянулись крестьяне. Поэтому Джеппетто настаивает на том, чтобы Пиноккио получил образование, нашел работу и обеспечивал старика-отца. Вообще, Коллоди детей не очень любил и не собирался писать историю со счастливым концом. Это должна быть трагедия, которая заканчивалась бы казнью марионетки. Но издатель отговорил писателя от этой затеи.

10. Туфли Золушки сделаны не из хрусталя

Опустим неприятные способы, которыми пользовались сестры Золушки, чтобы влезть в туфельки, и остановимся на самой обуви. Хрустальными они стали не сразу, а популяризировала идею о хрустальных башмачках студия Уолта Диснея. В одной из первых версий китайская Золушка носит башмачки, сотканные из золотых нитей. У братьев Гримм героиня ходила на бал аж 3 раза. Туда она надела шелковые, серебряные и золотые туфли. В венецианской сказке обувь была из алмазов, а у Шарля Перро — из стекла. Но в большинстве вариантов сказки фея дарит Золушке просто туфельки.

А какие необычные подробности известных сказок знаете вы?