Узнайте, какая песня была хитом в год вашего рождения. Музыканты шутят, что она задает настроение всей жизни

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Некоторые шутят, что песня, которая звучала буквально «из каждого утюга» в год нашего рождения, влияет на настроение нашей жизни в целом. Разумеется, это глупая шутка, но ведь вам уже стало интересно, какая композиция была лучшей в ваш год?

Мы в AdMe.ru собрали лучшие синглы разных лет по версии американского музыкального журнала Billboard. Записи этих песен били рекорды продаж, их все знали и напевали. А может быть, лучшая песня вашего года рождения в свое время была вашей любимой песней?

Вы родились с 1950-го по 1959 год

Вы родились с 1960-го по 1969 год

Вы родились с 1970-го по 1979 год

Вы родились с 1980-го по 1989 год

Вы родились с 1990-го по 1999 год

Вы родились с 2000-го по 2009 год

А вы слышали песню, популярную в год вашего рождения?