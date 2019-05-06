Узнайте, какая песня была хитом в год вашего рождения. Музыканты шутят, что она задает настроение всей жизни
Некоторые шутят, что песня, которая звучала буквально «из каждого утюга» в год нашего рождения, влияет на настроение нашей жизни в целом. Разумеется, это глупая шутка, но ведь вам уже стало интересно, какая композиция была лучшей в ваш год?
Мы в AdMe.ru собрали лучшие синглы разных лет по версии американского музыкального журнала Billboard. Записи этих песен били рекорды продаж, их все знали и напевали. А может быть, лучшая песня вашего года рождения в свое время была вашей любимой песней?
Вы родились с 1950-го по 1959 год
1950 — Goodnight, Irene, американская народная песня. Самая известная ее версия записана группой The Weavers.
1951 — Too Young, песня о непонимании взрослыми своих детей-подростков в исполнении американского джазового певца Нэта Кинга Коула.
1952 — Blue Tango, инструментальная композиция, написанная Лероем Андерсоном для оркестра.
1953 — The Song from Moulin Rouge, впервые песня прозвучала в фильме «Мулен Руж» 1952 года, но самой популярной ее версией стала инструментальная композиция в аранжировке американского композитора Перси Фейта.
1954 — Little Things Mean a Lot в исполнении эстрадной певицы Китти Каллен.
1955 — Cherry Pink and Apple Blossom White, английская версия французской популярной песни. Первые места хит-парадов занимала ее инструментальная версия в исполнении оркестра кубинского композитора Переса Прадо.
1956 — Heartbreak Hotel в исполнении Элвиса Пресли. Именно эта песня принесла известность певцу. В Мемфисе (США) существует отель Элвиса Пресли, названный в честь этой знаменитой композиции.
1957 — All Shook Up Элвиса Пресли, который участвовал в написании данной композиции.
1958 — Volare (или Nel blu dipinto di blu), сингл на итальянском языке, исполненный Доменико Модуньо. Это единственная песня из репертуара итальянского певца, которая сразу заняла первые строчки хит-парадов. И единственная композиция не на английском языке, удостоенная премии «Грэмми».
1959 — The Battle of New Orleans, веселая песня про Битву за Новый Орлеан между английской и американской армиями в исполнении кантри-певца Джонни Хортона.
Вы родились с 1960-го по 1969 год
1960 — Theme from «A Summer Place», написанная для фильма «Летнее место» 1959 года. Самая известная кавер-версия исполнена Перси Фейтом и его оркестром.
1961 — Tossin’ and Turnin’, впервые записанная американским исполнителем рок-н-ролла Бобби Льюисом.
1962 — Stranger on the Shore, пьеса для кларнета, написанная одним из величайших джазовых исполнителей второй половины XX века британцем Акером Билком для своей маленькой дочери. Первоначально называлась «Дженни» — в ее честь.
1963 — Sugar Shack американской рок-н-ролльной группы Jimmy Gilmer and the Fireballs.
1964 — I Want to Hold Your Hand, с этой песни началось покорение британской группой The Beatles Америки.
1965 — Wooly Bully, хит, который принес мировую известность американской рок-н-ролльной группе Sam the Sham & the Pharaohs.
1966 — Ballad of the Green Berets, патриотическая песня времен вьетнамской войны, исполненная американским солдатом Барри Садлером. Она стала единственным хитом певца.
1967 — To Sir, with Love, сингл, написанный для британского одноименного фильма, посвященного социальным и расовым вопросам в городской школе, в исполнении певицы и актрисы Лулу.
1968 — Hey Jude, песня британской группы The Beatles. Пол Маккартни некогда написал ее, чтобы утешить Джулиана, сына Джона Леннона, во время развода его родителей. Одна из самых любимых британцами песен.
1969 — Sugar, Sugar в исполнении вымышленной виртуальной группы, в которую входили персонажи из комиксов про Арчи.
Вы родились с 1970-го по 1979 год
1970 — Bridge over Troubled Water, песня американского дуэта Пола Саймона и Артура Гарфанкела под названием Simon and Garfunkel, ставшая самой успешной их композицией.
1971 — Joy to the World в исполнении американской шансон-группы Three Dog Night.
1972 — The First Time Ever I Saw Your Face, народная песня 1957 года, ставшая хитом для соул-певицы Роберты Флэк, которая получила за ее исполнение премию «Грэмми».
1973 — Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree в исполнении поп-группы Tony Orlando and Dawn.
1974 — The Way We Were, песня, записанная американской вокалисткой Барброй Стрейзанд.
1975 — Love Will Keep Us Together, впервые сингл был записан в 1973 году, но хитом стала его кавер-версия, исполненная поп-дуэтом Captain & Tennille.
1976 — Silly Love Songs, песня в исполнении группы Wings, написанная Полом Маккартни и Линдой Маккартни.
1977 — Tonight’s the Night (Gonna Be Alright), композиция, написанная и исполненная британским певцом Родом Стюартом.
1978 — Shadow Dancing в исполнении британского певца в стиле поп и диско Энди Гибба.
1979 — My Sharona, дебютный сингл американской группы The Knack, сразу ставший хитом.
Вы родились с 1980-го по 1989 год
1980 — Call Me в исполнении панк-группы Blondie. Песня была написана для фильма «Американский жиголо», занимала первые места в чартах США, Канады, Великобритании.
1981 — Bette Davis Eyes, сингл, написанный и исполненный Джеки Дешэннон еще 1974 году, но по-настоящему популярным эта композиция стала после того, ее исполнила американская кантри-рок-певица Ким Карнс.
1982 — Physical, песня австралийской певицы Оливии Ньютон-Джон, ставшая одним из главных ее хитов.
1983 — Every Breath You Take в исполнении британской рок-группы The Police. Песня была написана Стингом в тот период, когда он переживал развод со своей первой женой — актрисой Фрэнсис Томелти.
1984 — When Doves Cry сингл американского музыканта Принса, ставший его первым мировым хитом.
1985 — Careless Whisper в исполнении «Wham!» — поп-дуэта Джорджа Майкла и Эндрю Риджли.
1986 — That’s What Friends are For, песня была написана в 1982 году для саундтрека к фильму «Ночная смена», но более известна по кавер-версии, исполненной Дайон Уорвик с участием Элтона Джона, Глэдис Найт и Стиви Уандера.
1987 — Walk Like an Egyptian стала самым большим хитом в карьере американской женской рок-группы The Bangles.
1988 — Faith, песня Джорджа Майкла, вошедшая в его дебютный сольный альбом после распада дуэта «Wham!».
1989 — Look Away, баллада американской рок-группы Chicago, ставшая самым продаваемым синглом группы.
Вы родились с 1990-го по 1999 год
1990 — Hold On, песня, записанная женской поп-группой Wilson Phillips.
1991 — (Everything I Do) I Do It for You Брайана Адамса, ставшая саундтреком к фильму «Робин Гуд: Принц воров». Сингл получил премию «Оскар» за лучшую песню к фильму.
1992 — End of the Road американского R&B-квартета Boyz II Men. Песня получила 2 премии «Грэмми».
1993 — I Will Always Love You, сингл кантри-певицы Долли Партон, выпущенный еще в 1974 году. Настоящую известность песня получила после того, как ее исполнила Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель».
1994 — The Sign, песня шведской поп-группы Ace of Base.
1995 — Gangsta’s Paradise, сингл, записанный дуэтом американских рэперов L. V. и Кулио.
1996 — Macarena, песня испанского дуэта Los del Río. На ее основе возник популярный танец с аналогичным названием.
1997 — Candle in the Wind 1997, ремейк, сингл Элтона Джона, посвященный погибшей принцессе Диане. Оригинальная версия песни 1973 года, в свою очередь, была посвящена Мэрилин Монро.
1998 — Too Close, самая популярная песня американской R&B-группы Next.
1999 — Believe в исполнении Шер является одним из самых успешных синглов за всю историю музыки.
Вы родились с 2000-го по 2009 год
2000 — Breathe певицы в стиле кантри Фэйc Хилл.
2001 — Hanging by a Moment, песня в жанре постгранжа с элементами альтернативного рока, исполненная рок-группой Lifehouse.
2002 — How You Remind Me, сингл канадской альтернативной рок-группы Nickelback, который стал их визитной карточкой. Песня получила 4 номинации на премию «Грэмми».
2003 — In da Club, песня американского рэпера 50 Cent из его дебютного студийного альбома, которая сразу поднялась на вершину музыкальных чартов.
2004 — «Yeah!», песня одного из самых успешных R&B-музыкантов Ашера, получила премию «Грэмми».
2005 — We Belong Together Мэрайи Кэри вернула певице былую популярность и стала лучшей композицией десятилетия по версии журнала Billboard. Песня установила рекорд по наибольшему количеству прослушиваний на радиостанциях США за один день и за одну неделю.
2006 — Bad Day, сингл, принесший известность канадскому певцу и автору песен Дэниелу Паутеру. Billboard назвал песню одним из величайших открытий года.
2007 — Irreplaceable американской певицы в стиле R&B Бейонсе.
2008 — Low, самый известный сингл американского рэпера Фло Райды.
2009 — Boom Boom Pow в исполнении хип-хоп-группы The Black Eyed Peas.
А вы слышали песню, популярную в год вашего рождения?