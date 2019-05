Узнайте, какая песня была хитом в год вашего рождения. Музыканты шутят, что она задает настроение всей жизни

Вы родились с 1950-го по 1959 год

1959 — The Battle of New Orleans , веселая песня про Битву за Новый Орлеан между английской и американской армиями в исполнении кантри-певца Джонни Хортона.

1957 — All Shook Up Элвиса Пресли, который участвовал в написании данной композиции.

1955 — Cherry Pink and Apple Blossom White , английская версия французской популярной песни. Первые места хит-парадов занимала ее инструментальная версия в исполнении оркестра кубинского композитора Переса Прадо.

1954 — Little Things Mean a Lot в исполнении эстрадной певицы Китти Каллен.

1953 — The Song from Moulin Rouge , впервые песня прозвучала в фильме «Мулен Руж» 1952 года, но самой популярной ее версией стала инструментальная композиция в аранжировке американского композитора Перси Фейта.

1951 — Too Young , песня о непонимании взрослыми своих детей-подростков в исполнении американского джазового певца Нэта Кинга Коула.

1950 — Goodnight, Irene , американская народная песня. Самая известная ее версия записана группой The Weavers.

Вы родились с 1960-го по 1969 год

1968 — Hey Jude , песня британской группы The Beatles. Пол Маккартни некогда написал ее, чтобы утешить Джулиана, сына Джона Леннона, во время развода его родителей. Одна из самых любимых британцами песен.

1967 — To Sir, with Love , сингл, написанный для британского одноименного фильма, посвященного социальным и расовым вопросам в городской школе, в исполнении певицы и актрисы Лулу.

1966 — Ballad of the Green Berets , патриотическая песня времен вьетнамской войны, исполненная американским солдатом Барри Садлером. Она стала единственным хитом певца.

1965 — Wooly Bully , хит, который принес мировую известность американской рок-н-ролльной группе Sam the Sham & the Pharaohs.

1964 — I Want to Hold Your Hand , с этой песни началось покорение британской группой The Beatles Америки.

1963 — Sugar Shack американской рок-н-ролльной группы Jimmy Gilmer and the Fireballs.

1962 — Stranger on the Shore , пьеса для кларнета, написанная одним из величайших джазовых исполнителей второй половины XX века британцем Акером Билком для своей маленькой дочери. Первоначально называлась «Дженни» — в ее честь.

1961 — Tossin’ and Turnin’ , впервые записанная американским исполнителем рок-н-ролла Бобби Льюисом.

1960 — Theme from «A Summer Place» , написанная для фильма «Летнее место» 1959 года. Самая известная кавер-версия исполнена Перси Фейтом и его оркестром.

Вы родились с 1970-го по 1979 год

1979 — My Sharona , дебютный сингл американской группы The Knack, сразу ставший хитом.

1977 — Tonight’s the Night (Gonna Be Alright) , композиция, написанная и исполненная британским певцом Родом Стюартом.

1975 — Love Will Keep Us Together , впервые сингл был записан в 1973 году, но хитом стала его кавер-версия, исполненная поп-дуэтом Captain & Tennille.

1974 — The Way We Were , песня, записанная американской вокалисткой Барброй Стрейзанд.

1973 — Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree в исполнении поп-группы Tony Orlando and Dawn.

1972 — The First Time Ever I Saw Your Face , народная песня 1957 года, ставшая хитом для соул-певицы Роберты Флэк, которая получила за ее исполнение премию «Грэмми».

1971 — Joy to the World в исполнении американской шансон-группы Three Dog Night.

1970 — Bridge over Troubled Water , песня американского дуэта Пола Саймона и Артура Гарфанкела под названием Simon and Garfunkel, ставшая самой успешной их композицией.

Вы родились с 1980-го по 1989 год

1989 — Look Away , баллада американской рок-группы Chicago, ставшая самым продаваемым синглом группы.

1987 — Walk Like an Egyptian стала самым большим хитом в карьере американской женской рок-группы The Bangles.

1986 — That’s What Friends are For , песня была написана в 1982 году для саундтрека к фильму «Ночная смена» , но более известна по кавер-версии, исполненной Дайон Уорвик с участием Элтона Джона, Глэдис Найт и Стиви Уандера.

1984 — When Doves Cry сингл американского музыканта Принса, ставший его первым мировым хитом.

1983 — Every Breath You Take в исполнении британской рок-группы The Police. Песня была написана Стингом в тот период, когда он переживал развод со своей первой женой — актрисой Фрэнсис Томелти.

1980 — Call Me в исполнении панк-группы Blondie. Песня была написана для фильма «Американский жиголо», занимала первые места в чартах США, Канады, Великобритании.

Вы родились с 1990-го по 1999 год

1990 — Hold On, песня, записанная женской поп-группой Wilson Phillips.

1991 — (Everything I Do) I Do It for You Брайана Адамса, ставшая саундтреком к фильму «Робин Гуд: Принц воров». Сингл получил премию «Оскар» за лучшую песню к фильму.

1992 — End of the Road американского R&B-квартета Boyz II Men. Песня получила 2 премии «Грэмми».

1993 — I Will Always Love You, сингл кантри-певицы Долли Партон, выпущенный еще в 1974 году. Настоящую известность песня получила после того, как ее исполнила Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель».

1994 — The Sign, песня шведской поп-группы Ace of Base.

1995 — Gangsta’s Paradise, сингл, записанный дуэтом американских рэперов L. V. и Кулио.

1996 — Macarena, песня испанского дуэта Los del Río. На ее основе возник популярный танец с аналогичным названием.

1997 — Candle in the Wind 1997, ремейк, сингл Элтона Джона, посвященный погибшей принцессе Диане. Оригинальная версия песни 1973 года, в свою очередь, была посвящена Мэрилин Монро.

1998 — Too Close, самая популярная песня американской R&B-группы Next.

1999 — Believe в исполнении Шер является одним из самых успешных синглов за всю историю музыки.