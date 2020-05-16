Посмотрите, как выглядели звезды советского и современного поколений в одном возрасте

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Вы замечали, что раньше люди выглядели несколько старше своих лет? Безусловно, сегодняшние возможности, к которым прибегают многие звезды, позволяют им выглядеть моложе и привлекательнее. Так что можно сказать, что сейчас понятие возраста становится все более относительным.

Мы в AdMe.ru покопались в архивных кадрах советских звезд, для того чтобы сравнить их с фотографиями нынешних ровесников. А в конце вас ждет бонус, который продемонстрирует то, как позитивно может измениться человек за 26 лет.

Наталья Гундарева и Равшана Куркова — 39 лет

Алла Пугачева и Анна Нетребко — 48 лет

Людмила Гурченко и Чулпан Хаматова — 44 года

Алиса Фрейндлих и Екатерина Гусева — 40 лет

Любовь Полищук и Сати Казанова — 36 лет

Алла Демидова и Александра Савельева — 35 лет

Фаина Раневская и Лолита — 51 год

Ирина Алферова и Юлия Снигирь — 36 лет

Евгения Симонова и Дарья Мельникова — 27 лет

Ирина Муравьева и Ксения Собчак — 36 лет

Надежда Румянцева и Алиса Гребенщикова — 41 год

Наталья Варлей и Анна Чиповская — 32 года

София Ротару и Алсу — 36 лет

Елена Проклова и Нюша — 29 лет

Надежда Бабкина и Пелагея — 32 года

Бонус: Лариса Долина