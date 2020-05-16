Посмотрите, как выглядели звезды советского и современного поколений в одном возрасте
Вы замечали, что раньше люди выглядели несколько старше своих лет? Безусловно, сегодняшние возможности, к которым прибегают многие звезды, позволяют им выглядеть моложе и привлекательнее. Так что можно сказать, что сейчас понятие возраста становится все более относительным.
Мы в AdMe.ru покопались в архивных кадрах советских звезд, для того чтобы сравнить их с фотографиями нынешних ровесников. А в конце вас ждет бонус, который продемонстрирует то, как позитивно может измениться человек за 26 лет.
Наталья Гундарева и Равшана Куркова — 39 лет
Алла Пугачева и Анна Нетребко — 48 лет
Людмила Гурченко и Чулпан Хаматова — 44 года
Алиса Фрейндлих и Екатерина Гусева — 40 лет
Любовь Полищук и Сати Казанова — 36 лет
Алла Демидова и Александра Савельева — 35 лет
Фаина Раневская и Лолита — 51 год
Ирина Алферова и Юлия Снигирь — 36 лет
Евгения Симонова и Дарья Мельникова — 27 лет
Ирина Муравьева и Ксения Собчак — 36 лет
Надежда Румянцева и Алиса Гребенщикова — 41 год
Наталья Варлей и Анна Чиповская — 32 года
София Ротару и Алсу — 36 лет
Елена Проклова и Нюша — 29 лет
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Надежда Бабкина и Пелагея — 32 года
Бонус: Лариса Долина
На ваш взгляд, раньше люди старели быстрее, чем сейчас?
Фото на превью Долгая дорога к себе / Ленфильм, melnikovadsh / Instagram