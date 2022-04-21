Как Мадонна из рядовой работницы пончиковой стала культовой личностью мирового масштаба

Всю историю мировой поп-музыки можно разделить на две эпохи: до Мадонны и после нее. Однако госпожа Чикконе стала культовой личностью не столько из-за музыкального успеха, сколько из-за своего влияния на миллионы людей в мире. Она рушила стереотипы, бросала вызовы обществу и открывала новые горизонты в музыке, кино, моде и других сферах.

Мы в AdMe.ru считаем, что история Мадонны может воодушевить многих людей быть по жизни смелее и не бояться чужого мнения.

Самое начало

Если историю успеха Мадонны однажды решат экранизировать, эта картина наверняка возьмет «Оскар». 20-летняя студентка бросила колледж и, прихватив с собой до смешного мало денег, рванула покорять Нью-Йорк. По словам певицы, это был самый смелый поступок за всю ее жизнь. Ведь до этого девушка ни разу не летала на самолетах и не ездила на такси. Да и в большом городе у нее не было ни одной знакомой души.

Мадонна мечтала стать известной танцовщицей. Между сменами в пончиковой она бегала на уроки по хореографии и брала любые подработки в подтанцовках. Пока однажды знакомый не заметил, что у девушки красивый голос. Другие бы, может, пропустили это мнение мимо ушей, но Мадонне слова запомнились. И она решила попробовать записать демо, чтобы дать его послушать профессионалам. Это был сингл «Everybody», которому суждено было стать хитом.

Быстрый взлет

Мадонне не пришлось, как многим звездам, писать десятки песен в стол и ждать, когда публика примет ее музыку. Она с первых же выступлений влюбила в себя зрителей. Миллионы подростков старались повторить ее яркий образ. Модными атрибутами поколения стали рваные джинсы, яркие резиновые браслеты и платки в волосах — все, что часто носила новоявленная звезда. Познав популярность, певица как-то сказала: «Я поняла, что хочу править миром».

Столь быстрый взлет не затуманил голову молодой певицы. Наоборот, чем популярнее она становилась, тем больше параллельно училась чему-то новому. В 1985 году она дебютировала в качестве актрисы в фильме «Отчаянно ищу Сьюзен». В это же время Мадонна вышла замуж за Шона Пенна. Актер крайне болезненно воспринимал оглушительный успех жены. Он презирал столь ярое внимание публики, а девушке, наоборот, хотелось большего. Как итог, брак треснул по швам, и это стало первым по-настоящему сильным потрясением в жизни певицы.

Время скандальных экспериментов

Стараясь не думать о разбитом сердце, Мадонна погрузилась в работу. Ее песни затрагивали все более провокационные темы, о которых было не принято говорить в обществе. Ей было все равно, что с ней разрывали один за одним рекламные контракты — компании не желали себя ассоциировать со скандальной певицей. Мадонне такое выражение чувств было просто необходимо. И плевать, какой ценой. В какой-то момент градус откровенности песен и клипов певицы достиг такой отметки, что MTV отказывался транслировать их. Назло всем певица выпустила книгу со своими откровенными фотографиями. Конечно же, она стала бестселлером.

Материнство

Творчество этой женщины всегда было отражением ее внутреннего состояния. В конце 90-х можно увидеть степенную Мадонну, которая оставила скандальное прошлое позади и вышла на новый, более сложный и интеллигентный уровень. Сначала певица снялась в байопике об аргентинской певице Эве Перон. Этот фильм стал для поклонников Мадонны настоящим откровением: ее наперебой хвалили критики и зрители. Изучая прототип главной героини, певица все больше вникала в законы о правах людей, для нее стало важно заниматься чем-то большим, чем музыка и кино.

В этот же период она узнала, что ждет ребенка. В 38 лет у певицы появился первый ребенок — Лурдес Мария Чикконе-Леон. «Мне нравится смотреть, как она поглощает жизнь вокруг себя», — рассказывала молодая мама. Тексты ее песен становились все более зрелыми, как и взгляды на жизнь. Аудитория меняла свои музыкальные предпочтения, следуя за новыми экспериментами Мадонны. И в результате 4 премии «Грэмми» за 2 года — ошеломительный успех.

Миссис Ричи

В 2000 году Мадонна снова вышла замуж. Избранником звезды стал режиссер Гай Ричи. В том же году у пары родился ребенок. Певице нравилось чувствовать себя в новом статусе — просто мамы и жены. На одном из мероприятий она гордо это демонстрировала, надев пиджак с надписью «Миссис Ричи». Счастье дома придало Мадонне еще больше сил за его пределами. В то время она часто снималась в кино, выпускала пластинки одну за другой, гастролировала по всему миру. К новой Мадонне публика постепенно привыкала, и все же ее творчество по-прежнему было предметом дискуссий в обществе и споров критиков. В 2002 году ее песня «Die Another Day» стала одновременно лучшей и худшей песней года.

Певица часто в прессе поднимала разные социальные проблемы, а в 2008-м перешла от слов к делу. Она совместно со своим садовником родом из Африки выпустила документальный фильм о сложностях жизни малавийцев. Следом вышло еще несколько подобных работ певицы. Кроме того, она создала организацию, которая помогала бедным жителям Малави. Благодаря Мадонне в этой стране к 2013 году более 4 000 детей смогли получить образование.

Мадонна сегодня

На сегодняшний день Мадонна — многодетная мама. Еще в браке с Гаем Ричи она решилась на приемного ребенка. Им стал малавийский мальчик Дэвид. Немного позже пара рассталась, но звезда не оставила мыслей об усыновлении других детей. За свою приемную дочь Мерси Мадонне пришлось отчаянно бороться. Ей заявили, что разведенная женщина не может достойно воспитать ребенка. Однако певица не остановилась и продолжила в судах Малави отстаивать свое право на материнство. В итоге в 2009 году она официально стала мамой для этой девочки.

Мадонне было уже под 60 лет, когда она решила вновь стать матерью. Ради этого певице пришлось прилюдно признаться в том, что она хочет, а главное, может быть родителем. В суде ей задавали массу неудобных вопросов, рассматривали мотивы усыновления. В итоге в 2017 году, когда Мадонне было 58 лет, она стала мамой в 5-й и 6-й раз. В семье появились близняшки Эстер и Стелла.

В 2022 году певица отмечает 40-летие своей музыкальной карьеры. Поклонников ждет переиздание ее давних хитов, а также череда праздничных мероприятий. Подарков в честь юбилея певица не просит, а если кто-либо желает ее как-то поздравить, она предлагает сделать пожертвование в благотворительный фонд, чтобы помочь тем, кто действительно в этом нуждается. «Я бы не променяла свою жизнь ни на чью», — сказала однажды певица. Если собрать все ее награды, достижения, рекорды (включая Книгу Гиннесса), Мадонну с легкостью можно назвать лучшей певицей всех времен, ведь таких высот не добивался еще никто. Но она не останавливается на этом. Дива по-прежнему не боится меняться, экспериментировать со стилем и музыкой. И призывает каждого делать мир вокруг себя добрее.