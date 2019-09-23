Как изменились и чем сейчас занимаются 10 главных бунтарок 2000-х

26 12 16 14k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

За годы популярности большинство знаменитостей успели пережить настоящую бьюти-эволюцию. Так, многие яркие и неординарные звезды оставили позади притягательный образ оторвы и превратились в роскошных леди, а другие — в элегантных мамочек.

Мы в AdMe.ru уверены, что главным красоткам 2000-х, которые запомнились своими смелыми и экстравагантными нарядами, очень к лицу новые амплуа, а потому собрали фото 10 преобразившихся селебрити, чтобы вы убедились в этом сами.

1. Эми Ли

На музыке американской группы Evanescence, солисткой которой является Эми Ли, выросло целое поколение. В прошлом десятилетии харизматичная фронтвумен стала известна своими яркими готичными образами и гармоничным вокалом в сочетании с сентиментальными текстами. Сейчас Эми продолжает карьеру в группе, счастлива замужем и воспитывает сына.

2. Бритни Спирс

Бритни Спирс — самая молодая американская певица, 6 альбомов из дискографии которой поднимались до 1-го места Billboard 200. Ее карьера переживала взлеты и падения, миллионные тиражи пластинок и скандальные статьи в прессе. В 2019 году Бритни отмечает 38-й день рождения и буквально светится от счастья: у нее двое прекрасных детей и молодой бойфренд.

3. Аврил Лавин

Мы помним Аврил Лавин по таким незабываемым песням, как «Complicated», «My Happy Ending», «Girlfriend», — все они занимали первые строчки мировых чартов. Журналисты часто называли певицу «принцессой поп-панка» (из-за ее любви к вытянутым футболкам, кедам Converse и дерзкому макияжу) и «анти-Бритни» (из-за менее коммерческого, более естественного имиджа). А теперь посмотрите, в какую элегантную даму превратилась одна из главных пацанок прошлого десятилетия.

4. Пинк

Яркой, дерзкой и неповторимой поп-диве Пинк 40 лет, сейчас она любящая мама и жена. В послужном списке исполнительницы самые неожиданные выходки. Например, после школы она работала в McDonald’s, откуда ее выгнали за поедание гамбургеров в неограниченном количестве. А однажды, в 2005 году, во время гонок на мотокроссах Пинк сделала предложение своему парню Кэри Харту, держа в руках табличку с надписью: «Ты женишься на мне?» В следующем году пара действительно вступила в брак.

5. Келли Осборн

Келли Осборн пришлось немало преодолеть: она боролась с зависимостями, экстремально худела, пробовала построить музыкальную карьеру. Все это для того, чтобы доказать, что она не просто дочь знаменитого отца — рок-легенды Оззи Осборна, а цельная, самостоятельная личность. Сейчас Келли сменила гардероб на более изысканный и полюбила элегантные образы, подчеркивающие ее женственность.

6. Линдси Лохан

Линдси Лохан завоевала популярность зрителя еще в детские годы: она начала сниматься в телесериалах уже в 10 лет. Оглушительная карьера актрисы прервалась в 2007 году, когда из-за двух ДТП и трех визитов в реабилитационный центр она потеряла несколько ролей. На протяжении последних лет Линдси занимается клубным бизнесом в Греции. В январе 2019 года на территории одного из принадлежащих ей заведений стартовали съемки реалити-шоу MTV «Lindsay Lohan’s Beach Club».

7. Рианна

Хит «Umbrella», сделавший Рианну звездой, изначально был написан для Бритни Спирс, однако не заинтересовал ее агентов. После этого песня была предложена Мэри Джей Блайдж, но Джей-Зи перехватил инициативу и забрал трек для Рианны. C момента выпуска хита прошло более 10 лет, но певица до сих пор в строю, радует фанатов новыми песнями и концертами в городах по всему миру.

8. Кристина Агилера

Кристина Агилера не только американская поп-певица, известная своими выдающимися вокальными данными, но и посол доброй воли Организации Объединенных Наций. Журнал Rolling Stone назвал ее одной из 100 величайших исполнителей всех времен. Она стала самой молодой в этом списке, причем единственной младше 30 лет. В настоящее время Кристина продолжает сольную карьеру, а также воспитывает сына и дочку.

9. Кэти Перри

Кэти Перри родилась в очень религиозной семье: отец и мать были проповедниками и воспитывали дочь максимально строго. Она бросила школу в 15 лет, а через 2 года ушла из дома, чтобы никто не мешал ей заниматься музыкой. Продолжить образование у Кэти так и не получилось, и певица до сих пор пишет с ошибками. В феврале 2019 года стало известно, что звезда обручилась с актером Орландо Блумом. Певица наслаждается романтическими отношениями и пока не стремится обзаводиться детьми.

10. Лили Аллен

Певица Лили Аллен в детстве была настоящей плохой девчонкой: она отличалась безобразным поведением, получала неудовлетворительные оценки, ее часто исключали из школ. В конце концов девушку отправили в интернат. В одном из своих интервью исполнительница призналась: «Образование многим людям идет на пользу, со мной все было наоборот». У Лили двое детей, она продолжает заниматься музыкой и ведет активную благотворительную деятельность.