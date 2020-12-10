Как жила жена Элвиса Пресли и почему ей запрещалось появляться перед мужем без макияжа и прически

Жизнь со знаменитым человеком зачастую становится настоящим испытанием для его второй половинки. Элвис Пресли — король рок-н-ролла и признанный гений музыкальной сцены, его жена Присцилла — красавица с ангельским лицом, которая была моложе его на 10 лет. Для Элвиса она стала единственной женщиной, получившей от него предложение руки и сердца. А он для нее — мужчиной, которого сквозь время, разлуки, ссоры и развод она все равно называла любовью всей своей жизни.

Мы в AdMe.ru решили с головой погрузиться в историю Присциллы и узнать, как жила женщина, которая не могла появиться перед мужем без макияжа.

Ему было 24, ей — 14. Они встретились в 1959 году на вечеринке, которую устраивал сам Элвис, служивший в те годы в армии. Миловидная девушка тут же привлекла его внимание. Чтобы произвести на нее впечатление, он сыграл несколько песен, в том числе «Are You Lonesome Tonight?» («Ты одинока сегодня вечером?»). Когда Присцилла уходила домой с вечеринки, она была уверена, что больше никогда не увидит Пресли. Но судьба распорядилась иначе.

Элвис заметил сходство между Присциллой и его недавно ушедшей на тот свет матерью Глэдис, по которой он сильно тосковал. Вскоре музыкант пригласил девушку на свидание, где они впервые поцеловались. Родители Присциллы были очень обеспокоены и заявили, что желают лично поговорить с Пресли. Во время встречи молодой мужчина произвел на них настолько приятное впечатление, что их настороженность вмиг развеялась. Он поделился, что питает к их дочери искренние чувства и считает, что по своему умственному развитию она гораздо старше своих лет. Когда отношения пары только начинались, Элвис признался своему другу Рексу Мэнсфилду, что Присцилла «достаточно молода, чтобы он смог вылепить из нее то, что захочет». А юная леди тем временем настолько отчаянно влюбилась в своего «короля», что он стал центром ее мира.

Постепенно их встречи стали постоянными. Присцилла делала макияж и одалживала мамину одежду, надеясь, что друзья Элвиса подумают, что ей по крайней мере 16. На вечеринках в его особняке всегда было много людей, все разговаривали, смеялись и ждали, пока Элвис спустится из своей комнаты. Как только он появлялся, в гостиной становилось тихо: все пытались понять, какое у него сегодня настроение. «Никто, включая меня, не осмеливался шутить, если он был в дурном расположении духа. А когда он смеялся, то смеялись мы все», — вспоминала то время Присцилла. «Вечерами, когда его настроение было спокойным и умиротворенным, он описывал мне свою идеальную женщину и говорил, что я отлично подхожу под этот образ. Ему нравились тихие брюнетки с голубыми глазами. Он хотел подогнать меня под свои предпочтения. Еще для него была очень важна верность со стороны женщины», — рассказывала Присцилла.

Их отношения оставались платоническими вплоть до первой брачной ночи, потому что Элвис ценил чистоту Присциллы и хотел дождаться, пока она повзрослеет. Однако на протяжении их романа у музыканта были другие женщины, начиная от девушек-соседок и заканчивая голливудскими звездами. Присцилла и Элвис неспроста так сильно похожи. Пресли «лепил» ее по своему образу и подобию и даже заставил девушку поставить фарфоровые коронки, чтобы ее улыбка была безупречной. Помимо этого, он попросил парикмахера выкрасить волосы его спутницы в черный цвет, как у него, и уложить локоны в похожую прическу. Еще девушка всегда появлялась на публике в одежде того же цвета, что и у него. По этим причинам Присцилла позже описала себя как «живую куклу Элвиса».

Ей нельзя было появляться перед ним без макияжа и прически: он не хотел замечать процесс наведения красоты, а желал лишь любоваться окончательным результатом. Присцилла должна была делать все, чтобы Элвис чувствовал себя счастливым. При этом не имело значения, чего хочет она сама и есть ли у нее проблемы. Пара поженилась, и Присцилла почти сразу забеременела. Это заставило Элвиса беспокоиться о том, как отцовство повлияет на его карьеру. Когда Присцилла была на 7-м месяце, он попросил о перерыве в отношениях. Вскоре, когда на свет появилась их дочь Лиза Мари, влюбленные снова сошлись.

После родов молодая женщина обнаружила, что Элвис больше не хочет исполнять супружеский долг. Позже Присцилла вспоминала: «Еще до свадьбы Элвис признался, что никогда не сможет вступить в близость с женщиной, у которой есть ребенок». При этом сам музыкант, как и до женитьбы, заводил романы на стороне. Но теперь Присцилла больше не желала просто ждать, когда он вернется домой, как верная собачка. Они прожили в браке чуть больше 6 лет. Женщина делилась в интервью, что развелась с ним не потому, что не любила его. «Я должна была узнать больше о мире, — откровенно сказала Присцилла. — У меня не было подросткового возраста, как у нормальной девушки, и я просто следила за тем, что делал он, и повторяла. У меня отсутствовала собственная жизнь, и я, можно сказать, потеряла себя».

После разрыва бывшие супруги делили опеку над дочерью и регулярно виделись. Узнав о смерти Элвиса, Присцилла была опустошена, и ей потребовалось немало времени, чтобы взять себя в руки и жить дальше. Их дочь Лиза Мари Пресли впоследствии стала певицей, а также была замужем за Майклом Джексоном и Николасом Кейджем. Одна из внучек четы Пресли — Райли Кио — является моделью и актрисой.

Сохранив фамилию бывшего мужа, но сменив прическу и макияж, Присцилла ушла в мир моды. Позже она также снялась в нескольких фильмах. Наиболее известные ее роли — Дженна Уэйд в сериале «Даллас» и Джейн Спенсер в серии кинолент «Голый пистолет». Присцилла стала формировать свою собственную личность и начала понимать, что у женщин, оказывается, может быть своя жизнь.

Сейчас Присцилле 75 лет. С 2003 года она является послом Фонда мечты в Санта-Барбаре — организации, исполняющей желания неизлечимо больных взрослых и их семей. Несмотря на не очень удачный брак и быстрый развод, Присцилла тепло вспоминает об Элвисе. Женщина до сих пор считает его «любовью всей своей жизни» и говорит, что несмотря на сложности, с которыми они столкнулись, она будет любить его вечно.