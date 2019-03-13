История единственной женщины, которую Фредди Меркьюри любил всю жизнь

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Весь мир знает Фредди Меркьюри как яркого, уверенного в себе артиста. Но только одна женщина была рядом с ним тогда, когда фамилия Меркьюри никому ничего не говорила. Она же осталась рядом, когда болезнь сломила гениального музыканта. Мэри Остин — гражданская жена Меркьюри и его единственный друг.

AdMe.ru обожает творчество Queen и Фредди Меркьюри. А еще мы любим романтические истории. Поэтому сегодня наш рассказ будет посвящен истории о любви и нежной дружбе простой девушки и всемирно известного музыканта.

Начало

Мэри Остин и Фредди Меркьюри свела любовь к красивой одежде. Мэри работала в лондонском магазине одежды Biba, а Фредди торговал винтажными нарядами вместе со своим другом Роджером Тейлором (барабанщиком Queen) на рынке в Кенсингтоне. Имя Фредди Меркьюри тогда никому ничего не говорило: до появления группы Queen оставался целый год. Мэри Остин родилась в семье глухонемых и общалась с родителями при помощи языка жестов. Но в остальном эта семья не отличалась от многих других: отец работал штукатуром, а мать служила горничной. Невысокая хрупкая девушка сразу привлекла внимание будущего рок-идола. Правда, сама Мэри находилась в легком шоке: Фредди всегда одевался ярко и эпатажно. Перед ней предстал 24-летний патлатый бунтарь в кричащем наряде, чем, конечно, немало смутил простую девчонку. Мэри вспоминает, что тогда они были бедны как церковные мыши, а их роман был похож на отношения тысяч таких же пар. Молодые люди слушали музыку, гуляли, но не могли позволить себе ничего лишнего. Начинающим музыкантам в Лондоне 1970-х было не так-то просто пробиться: таких, как они, были тысячи.

Путь к славе

Queen в 1974 году.

Через пару месяцев регулярных встреч молодые люди стали жить вместе в крохотной квартире. Скоро появится легендарный квартет Queen, который покорит весь мир. Но пока об этом никто не знает, и пара живет очень скромно: Фредди пишет песни, а Мэри, как настоящая боевая подруга, его поддерживает. В 1973 году Queen выпустили первый альбом. Жизнь потихоньку налаживается, и пара уже может позволить себе квартиру в престижном районе Лондона. Фредди Меркьюри пишет балладу «Love of my Life» и посвящает ее Мэри. А еще делает ей предложение. Правда, предложение было сделано с присущим Меркьюри чувством юмора:

«Потом, когда мне было 23, он подарил мне большую коробку на Рождество. Внутри была еще одна коробка, потом еще и так далее. Это было похоже на одну из его шуток. В конце концов я нашла прекрасное нефритовое кольцо в последней маленькой коробке. Я посмотрела на него и потеряла дар речи. Помню, я подумала: „Я не понимаю, что происходит“. Это было совсем не то, чего я ожидала. Поэтому я спросила его: „На какую руку мне это надеть?“ И он сказал: „Безымянный палец на левой руке“. А потом он сказал: „Потому что ты выйдешь за меня замуж?“ Я была потрясена и просто прошептала: „Да. Я выйду“.» Мэри Остин в интервью Daily Mail

Фредди познакомил невесту со своей мамой. Джер Булсара пришла в восторг от избранницы сына и мечтала, что ребята поженятся и заведут детей. Но свадьба так и не состоялась. Помолвка продлилась три года и закончилась расставанием. Вслед за первым альбомом группы вышли еще два с разницей в год. Queen набирала бешеную популярность, у Фредди появилась масса поклонников. Мэри чувствовала себя чужой в новом мире Фредди Меркьюри.

«Некоторое время спустя, — говорит она, — я заметила замечательное винтажное свадебное платье в небольшом магазине. И поскольку Фредди больше ничего не говорил о браке, я спросила: „Пришло ли время купить платье?“ Но он сказал: „Нет“. Он отказался от идеи брака, как будто ничего и не было. Я была разочарована. Все становилось очень сложным, и атмосфера между нами сильно менялась». Мэри Остин в интервью Daily Mail

Жизнь порознь

Фредди приходил домой все позже, и отношения испортились. Спустя некоторое время он откровенно рассказал Мэри о своей нетрадиционной ориентации. Мэри вспоминала, что они всегда старались быть честны друг с другом и избегали скандалов. Их роман закончился, но дружба и платоническая любовь между великим рок-певцом и простой девушкой продлились до конца. После расставания Меркьюри убедил Мэри не покидать его, и девушка поселилась в паре шагов от жилища певца. Она всегда была рядом: сопровождала Фредди на концертах и гастролях, работала помощницей.

«Я встретил Мэри в 1970 году, и с тех пор у нас прекрасные отношения. Я был с ней близок, как ни с кем иным. Мы прожили вместе семь лет, и я ее по-прежнему люблю. Любовь — это то, чего труднее всего достигнуть, и она способна жестоко разочаровать, как ничто другое. С Мэри меня связывают окрепшие с годами тесные узы. Она прошла почти через все и всегда была со мной». Фредди Меркьюри / Youtube

Конечно, у Мэри Остин была и своя личная жизнь, впрочем, как и у Фредди Меркьюри. Мэри родила двоих детей, но так и не вышла замуж за их отца. Фрэдди Меркьюри даже стал крестным старшего сына Мэри. В это время Фредди мучительно искал свою любовь, его осаждали поклонники, но за теплом и поддержкой он шел к Мэри.

«Все мои любовники спрашивали меня, почему они не могут заменить Мэри, но это просто невозможно. Единственный друг, который у меня есть, это Мэри. И мне больше никто не нужен. Для меня она была гражданской женой. Для меня это был брак... мы верим друг в друга. Для меня этого достаточно. Я не мог полюбить мужчину так, как любил Мэри.» Фрэдди Меркьюри / Mirror

Болезнь и конец истории

О том, что у Фредди Меркьюри ВИЧ, первое время знали только два человека: Мэри Остин и Джим Хаттон. А когда болезнь почти победила, эти двое не отходили от Фредди ни на шаг. Мэри — потому что была давним преданным другом, а Джим был последним возлюбленным великого певца. Сам Хаттон прожил с ВИЧ почти 20 лет и умер в 2010 году от рака легких.

В 1991 году Меркьюри потерял зрение и почти не вставал с постели. Он перестал принимать таблетки и отказался от борьбы за жизнь. Мэри и Джим были рядом: они вспоминали старые времена, смотрели записи концертов Queen, смеялись и плакали вместе.

«Наши отношения — это чистая дружба, но дружба высочайшего уровня. Это инстинктивная вещь. Я по-прежнему люблю ее. Мы, наверное, состаримся вместе». Фредди Меркьюри / Mirror

Завещание и похороны

Фредди Меркьюри не стало 24 ноября 1991 года. Перед смертью он составил завещание, по которому большая часть его доходов (настоящих и будущих) и огромный особняк Garden Lodge в Лондоне отходили Мэри Остин.

«Ты могла быть стать моей женой. И все это [имущество] все равно досталось бы тебе». Фредди Меркьюри / Mirror

Мэри Остин рассказывает, что друзья и коллеги Меркьюри отвернулись от нее, как только узнали, что Фредди оставил ей большую часть денег. После смерти друга она осталась совсем одна и долго боролась с налоговыми органами, которые грозились отобрать особняк Меркьюри. Другой важный пункт завещания Меркьюри — похороны. Певец пожелал, чтобы Мэри Остин развеяла его прах, только место должно остаться в секрете. Меркьюри боялся, что на его могиле будут толпиться чужие люди. Он не хотел, чтобы место его последнего пристанища кто-нибудь осквернял. Мэри два года хранила урну с прахом Меркьюри, а потом развеяла его. Она выполнила просьбу Фредди: ни один человек на свете не знает, где покоится прах великого Фредди Меркьюри.

«Я никогда в жизни не предавала Фредди. И не предам его сейчас». Мэри Остин в интервью Daily Mail

У фанатов Queen на этот счет есть несколько теорий. Первая: Мэри отвезла прах певца на родину, в Занзибар. Вторая: свое последнее пристанище Фредди нашел в любимом саду своей усадьбы «Гарден-Лодж». Третья: недавно на одном из кладбищ Лондона фанаты обнаружили мемориальную табличку с именем Фаррух Булсара (настоящее имя Меркьюри). Только вот Мэри Остин не подтверждает ни одну из этих догадок.

Сегодня

В 2018 году Мэри Остин исполнилось 67 лет. Она живет в особняке Меркьюри за неприступными стенами и совсем не общается с журналистами. Мэри отказалась принимать участие в съемках байопика «Богемская рапсодия», однако прочитала сценарий фильма и одобрила его. Фанаты группы Queen не очень-то любят Мэри Остин. Поклонники Фредди Меркьюри со всего света едут в Лондон к поместью «Гарден-Лодж», чтобы оставить там цветы, рисунки и стихи в память о великом музыканте. Но Мэри Остин распорядилась убрать все надписи и знаки памяти с забора и двери поместья. Стены покрыли плексигласом, так что оставить памятные подарки теперь невозможно. Но мать и сестра Фредди Меркьюри, Кашмира, всегда тепло отзывались о Мэри и говорили, что она часть семьи Булсара.

А вы уже успели посмотреть фильм «Богемская рапсодия»? Теперь вы знаете об истории Фредди и Мэри гораздо больше.