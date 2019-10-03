Что помогает звездам 35+ иметь красивые и подтянутые тела? Вы тоже можете последовать их примеру

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Подтянутые тела мировых звезд у многих вызывают зависть, но вместе с тем и глубокое уважение. Ведь для того чтобы достичь таких результатов, знаменитости прикладывают немало усилий. Одни предпочитают сидеть на диетах, другие активно занимаются спортом, ну а третьи совмещают тренировки с танцами. Мы заметили, что именно к последнему варианту прибегает большинство зарубежных селебрити.

Мы в AdMe.ru решили показать знаменитостей в возрасте от 35 лет с прекрасными фигурами, которые стали результатом многочасовых занятий танцами.

1. Дженнифер Лопес, 50 лет

Красотка Дженнифер Лопес отдает предпочтение триатлону (непрерывный тренинг, состоящий из плавания, бега и велогонки), кардиотренировкам и, конечно же, танцам. Последние в ее жизни присутствуют на репетициях и концертах. Кстати, танцами певица начала увлекаться еще в молодости, тогда она демонстрировала свой талант в ночных клубах. Затем попала в танцевальную группу Fly Girls. В 2004-м Дженнифер Лопес снялась в фильме «Давайте потанцуем», где самой яркой сценой стало ее страстное танго с Ричардом Гиром.

2. Кейт Хадсон, 40 лет

Для поддержания формы Кейт Хадсон делает выбор в пользу интенсивной йоги, занятий на тренажерах, пилатеса. Однако самая большая ее любовь — танцы и растяжка. Американская актриса занимается по специальной программе, с помощью которой поддерживает стройность ног.

3. Гвинет Пэлтроу, 47 лет

Гвинет Пэлтроу уделяет физическим нагрузкам по 1,5–3 часа 5 дней в неделю. Она с одинаковым удовольствием занимается и силовыми тренировками, и йогой, и танцами. За программой актрисы следит ее тренер Трейси Андерсон, которая также работает с Дженнифер Лопес и многими другими звездами.

Гвинет Пэлтроу с тренером Трейси Андерсон.

4. Миранда Керр, 36 лет

Одна из бывших «ангелов» Victoria’s Secret Миранда Керр предпочитает держать себя в форме с помощью йоги и боди-балета. Последний представляет собой смешение балета, классической хореографии и пилатеса. Боди-балет — прекрасная альтернатива для тех, кому скучно заниматься классическим фитнесом. Кстати, Миранда Керр — мама двоих детей, и скоро у нее появится 3-й ребенок.

5. Шакира, 42 года

За физической формой Шакиры следит ее персональный тренер Анна Кейзер. Специально для звезды она разработала программу, в которой силовые тренировки чередуются с кардио. Однако большой любовью певицы на протяжении долгих лет остаются танцы, в частности на пилоне (Pole Dancing). Их она продемонстрировала в клипе Rabiosa.

6. Ким Кардашьян, 38 лет

Своей потрясающей фигурой Ким Кардашьян во многом обязана персональному тренеру Мелиссе Алькантаре. При хорошей погоде она предпочитает заниматься фитнесом на свежем воздухе. Важное место в ее жизни занимают и танцы, в частности занятия на пилоне.

7. Кэти Перри, 34 года

Кэти Перри не питает особой страсти к спорту, но все же находит время позаниматься в тренажерном зале. Перед каждым концертом у нее есть особый ритуал — прыгать со скакалкой 30 минут. Предпочтение мировая звезда отдает танцам. Любовь к ним у нее зародилась еще в детстве, когда родители записали девочку в балет. Сегодня она демонстрирует свои умения в музыкальных клипах и на концертах.

8. Алессандра Амбросио, 38 лет

Один из красивейших «ангелов» Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поддерживает себя в форме с помощью бега, кикбоксинга и йоги. Довольно активно она занимается и боди-балетом. По мнению модели, именно он помогает держать мышцы в тонусе.

9. Тайра Бэнкс, 45 лет

Супермодель и актриса Тайра Бэнкс предпочитает танцы на шесте. Увлекаться ими она начала несколько лет назад, когда к ней на The Tyra Show в качестве гостьи пришла знаменитая танцовщица Pole Dancing Феликс Кейн, которая и показала свое мастерство.

10. Мадонна, 61 год

Страсть к танцам у королевы поп-музыки зародилась еще в детстве. Уже тогда певица активно выступала во всевозможных танцевальных постановках. Когда Мадонна не уезжает в турне, она проводит в спортзале по несколько часов в день, ну а во время плотного гастрольного графика предпочитает заниматься растяжкой прямо за кулисами.