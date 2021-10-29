Чем сейчас занимаются 11 музыкантов, которые запомнились всего одной, но мегапопулярной песней

Эти песни становились хитами, как только выходили в свет. Мы до сих пор знаем их наизусть и подпеваем, услышав по радио или телевизору. Они нечто вроде символов своего времени. А вот исполнители этих песен незаметно для нас ушли в тень, так и оставшись в нашей памяти артистами одного хита.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить певцов и певиц, исполнивших популярные песни 1990-х, 2000-х и 2010-х, и полюбопытствовали, чем они занимаются сейчас.

Сергей Крылов, «Дево-дево-дево-девочка моя»

Хит начала 1990-х годов «Девочка моя» исполнил певец и шоумен Сергей Крылов. После этого он выпустил несколько музыкальных альбомов. За плечами у Крылова есть еще и небольшая фильмография. Сейчас Сергей продолжает заниматься творчеством. Например, в 2015 году он написал стихи для песни «Ангел 333» исполнителя Александра Добронравова. Также Крылов регулярно организует собственные шоу, где исполняет свои лучшие хиты.

Алиса Мон, «Алмаз этих бесценных глаз»

Популярную песню «Алмаз» в конце 1990-х представила публике Алиса Мон. Еще раньше она выпустила другой свой хит — «Подорожник». Затем долгое время певица почти не появлялась на телевидении. Сейчас Алису все чаще можно увидеть на экранах. В 2020 году она стала участницей шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ и заняла там 2-е место. В данный момент артистка участвует в проекте «Шоумаскгоон», также идущем на НТВ.

Алексей Романоф, «И лететь по белому свету, став одним движением ветра»

Мегахит «Лететь», который в 2018 году получил новое звучание в фильме «Лед», изначально исполняла группа «Амега». Ее солистом до 2002 года и некоторое время в 2005 году был певец Алексей Романоф. С 2006-го Романоф является продюсером и композитором группы «Винтаж», выпустившей такие известные песни, как «Ева», «Плохая девочка», «Роман» и другие. В 2017-м Алексей сделал перерыв в работе над этим проектом и успел записать несколько сольных песен. Летом 2021 года артист вернулся в «Винтаж».

Илья Митько, «„Хали-гали“, „Паратрупер“, нам с тобою было супер»

Популярная песня с загадочными словами, впервые исполненная в конце 1990-х, стала настоящим брендом группы «Леприконсы». С тех пор они выпустили несколько альбомов и синглов, последний из которых — «Super девочка» — вышел в 2017 году. Белорусский коллектив выступает по сей день. Так, в ноябре 2021 года они планируют провести юбилейное шоу. Солист «Леприконсов» Илья Митько также ведет свой канал на YouTube. Здесь он в основном выпускает видео под названием «Влог дяди Хали-Гали», где рассказывает о своей жизни и творчестве.

Татьяна Герасимова, «Ху-ла-ла, ху-ла-ла, маму я не слушала»

Из группы «Девочки», чьим главным хитом была песня «Говорила мама», вышло сразу несколько знаменитостей: певица Ирина Дубцова, актриса Валентина Рубцова и телеведущая Липа. Четвертая солистка, Татьяна Герасимова, после распада коллектива занялась карьерой на телевидении. С 2005 по 2016 год она вела на Первом канале программу «Армейский магазин». Сейчас Герасимова является ведущей тревел-шоу «Два дня в городе» на канале «Поехали».

Денис Петров, «Самая моя-моя, самая любимая»

Выпускники «Фабрики звезд — 6», участники группы «Челси» записали во время программы 2 громких хита — «Чужая невеста» и «Самая любимая». Коллектив, кстати, формально все еще существует, но уже без Романа Архипова, который занялся собственным рок-проектом. Одним из солистов группы является Денис Петров. Его партии в песнях нечасты. Но в треке «Самая любимая» этого харизматичного парня можно услышать. Сейчас Денис активно ведет блог в инстаграме и завел YouTube-канал «Мы Петровы!» В соцсетях артиста часто можно увидеть вместе с женой и детьми. Также Петров пишет детскую книгу.

Алексей Корзин, «Ты теперь чужая невеста, девчонка из соседнего подъезда»

Многие помнят группу «Челси» по белокурому парню, солировавшему в их самом первом хите «Чужая невеста». Алексей и по сей день является участником коллектива. Несмотря на то что новые альбомы и песни ребята давно не выпускали, группа продолжает давать концерты. Помимо работы в «Челси», Корзин развивает собственные проекты. Он создал продюсерский центр ClockWork и сольный музыкальный проект — группу Sever. Также у Алексея есть кавер-группа и своя школа вокала.

Эмма М, «По штрихкодам переходов побегут пешеходы»

В 2015 году песня «Штрихкоды» исполнительницы Эммы М вошла в главный хит-парад «Русского радио». С тех пор певица успела выпустить дебютный альбом и записать совместные композиции с такими известными артистами, как Игорь Николаев, Елена Темникова и другие. Сейчас Эмма М активно гастролирует с концертами и готовится к выходу 2-го альбома. Также певица выпустила собственный сборник стихов за авторством Другая Эм «Панацея».

Matrang, «Медуза, медуза, медуза, мы друзья»

В 2018 году молодой артист Алан Хадзарагов, выступающий под творческим псевдонимом Matrang, ворвался в чарты с песней «Медуза». Музыкант быстро стал популярным и даже получил независимую музыкальную премию «Золотая Горгулья» как лучший соул-проект. Алан не очень любит давать интервью, поэтому о нем мало информации в СМИ. Но известно, что он по-прежнему остается артистом лейбла Gazgolder, один из владельцев которого — рэпер Баста. В 2020 году Matrang записал 5-й альбом, а в 2021-м выпустил несколько новых треков.

CYGO, «Мы бежим с тобой, как будто от гепарда»

Сингл «Panda E» белорусского рэпера CYGO (настоящее имя — Леонид Вакульчук) был самой популярной песней 2018 года по версии социальной сети «ВКонтакте». В следующем, 2019 году артист выпустил сразу 2 альбома. Хотя у Лени пока нет таких же громких хитов, как «Panda E», он продолжает радовать поклонников новыми работами. Одну песню он даже записал в дуэте с Любовью Успенской. В 2021 году CYGO выпустил 2 трека — «Схожу с ума» и «С 2-х до 3-х».

Леша Свик, «Малиновый свет упал на окна»

Песня Леши «Малиновый свет» наряду с другим его треком «Дым» также оказалась в списке самых популярных песен «ВКонтакте» в 2018 году. С тех пор артист выпустил 3 студийных альбома, последний из которых вышел в начале 2021 года. Сейчас Алексей регулярно записывает новые синглы. В 2021 году он представил клип на песню «Стреляй». А совсем недавно певец впервые за долгое время дал интервью — проекту «вМесте», где рассказал о своем творческом пути.