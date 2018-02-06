90-е намерены вернуться, и перед вами как минимум 2 веские причины, чтобы в это поверить

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Если вы не видели ни одного эпизода сериала «Друзья» и не слышали ни одного хита таких исполнителей, как Бритни Спирс, No Doubt и Spice Girls, то, по всей видимости, отвязные 90-е вы провели на другой планете. Но мода любит возвращаться и, кажется, знаменитости тех лет тоже: в ближайшем времени нас могут ждать громкие воссоединения.

AdMe.ru спешит поделиться свежими новостями из мира шоу-бизнеса и уже гадает, как скоро они воплотятся в жизнь.

Хит «Wannabe» группы Spice Girls звучал в 90-е из каждого утюга. Не обошел он стороной и Дэвида Бекхэма, который влюбился в одну из солисток и вскоре сделал ее своей женой. С тех пор прошло много лет: кто-то вполне успешно занимался сольной карьерой, кто-то успел создать свой модный дом.

Слухи о том, что суперпопулярный британский поп-коллектив 90-х Spice Girls вот-вот воссоединится, ходят давно. В последний раз девушки выступали на открытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Говорят, только Виктория Бекхэм до последнего противилась воссоединению, но, кажется, в конце концов согласилась — она опубликовала снимок, на котором позирует вместе с остальными участницами группы. Как пишет The Sun, коллектив готов воссоединиться уже в этом году, девушки рассматривают такие возможности, как участие в шоу талантов, выступления, а также запись сборника хитов.

Но это еще не все: участница коллектива Джери Холлиуэлл выразила надежду, что группе удастся выступить на предстоящей свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Правда, Букингемский дворец пока что не давал комментариев на этот счет, но, пожалуй, более красивое возвращение для группы сложно представить.

Но все-таки самым долгожданным событием является возможное возвращение на экраны культового сериала «Друзья». Вопрос о том, получит ли шоу хотя бы небольшое продолжение, все еще остается открытым. Недавно Дженнифер Энистон, исполнившая роль Рэйчел, подлила масла в огонь: в «Шоу Эллен Дедженерес» на вопрос о том, возможно ли продолжение, актриса загадочно ответила: «Все возможно, Эллен. Ведь даже Джордж Клуни женился».

Кстати, буквально за месяц до этого в сети появился фейковый трейлер фильма «Друзья», якобы снятого в качестве продолжения сериала. В действительности ролик состоит из кадров оригинального сериала, а также фильмов, в которых в дальнейшем снимались актеры. По сюжету у героев все разваливается: у всех персонажей масса проблем в отношениях, а Джоуи так и не смог встретить свою любовь. Возможно, это был намек от создателей сериала, только вот какой, пока что остается загадкой.

А вы хотели бы возвращения культовых групп и сериалов 90-х? Или вы считаете, что они должны навсегда остаться в прошлом?