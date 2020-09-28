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22 знаменитости, которых мы уже не помним с натуральными волосами

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Каждый день мы видим их на экранах: блондинок, брюнеток и рыженьких. А задумывались ли вы о том, какой исходный цвет волос был у этой яркой шатенки, которая только что продефилировала по красной дорожке? А может, такой редкий оттенок дан ей от природы?

AdMe.ru решил вспомнить, как выглядели известные личности с натуральными шевелюрами.

Шакира

© Byron Purvis / AdMedia / Capital Pictures / EAST NEWS, © Shakira - Inevitable / Youtube

Кэтрин Хейгл

© Darla Khazei, PacificCoastNews.com / EAST NEWS, © KatieHeigl / Twitter

Кристина Хендрикс

© Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, © actuallychristinahendricks / Instagram

Меган Маркл

© Ian Jones / Allpix Press / East News, © IMP FEATURES / East News

Дженнифер Энистон

© Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, © East News

Риз Уизерспун

© reesewitherspoon / Instagram, © reesewitherspoon / Instagram

Ариана Гранде

© PopularImages / Depositphotos, © Joe Corrigan / Getty Images Entertainment / Getty Images

Леди Гага

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © Boiling Points / Fractured Hip

Селин Дион

© NPA / The Grosby Group / EAST NEWS, © celinedion / Instagram

Сиара

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © ciara / Instagram

Дженнифер Лопес

© jlo / Instagram, © Money Train / Columbia Pictures

Скарлетт Йоханссон

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © Ghost World / Advanced Medien

Мэнди Мур

© mandymooremm / Instagram, © mandymooremm / Instagram

Хэлли Берри

© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News, © halleberry / Instagram

Гвен Стефани

© gwenstefani / Instagram, © World Rockumentary Channel / youtube

Джиллиан Андерсон

© Gage Skidmore / flickr, © gilliana / Instagram

Айла Фишер

© Brian To / WENN.com / agefotostock / East News, © islafisher / Instagram

Эмбер Херд

© amberheard / Instagram, © amberheard / Instagram

Марго Робби

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons, © margotrobbie / Instagram

Джоди Комер

© jodiemcomer / Instagram, © Waterloo Road / Shed Productions

Лора Препон

© lauraprepon / Instagram, © lauraprepon / Instagram

Лера Кудрявцева

© leratv / Instagram, © leratv / Instagram

Кому из знаменитостей, на ваш взгляд, стоило сохранить естественный цвет локонов?

Фото на превью Ian Jones / Allpix Press / East News, IMP FEATURES / East News
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