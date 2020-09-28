22 знаменитости, которых мы уже не помним с натуральными волосами
Каждый день мы видим их на экранах: блондинок, брюнеток и рыженьких. А задумывались ли вы о том, какой исходный цвет волос был у этой яркой шатенки, которая только что продефилировала по красной дорожке? А может, такой редкий оттенок дан ей от природы?
AdMe.ru решил вспомнить, как выглядели известные личности с натуральными шевелюрами.
Шакира
Кэтрин Хейгл
Кристина Хендрикс
Меган Маркл
Дженнифер Энистон
Риз Уизерспун
Ариана Гранде
Леди Гага
Селин Дион
Сиара
Дженнифер Лопес
Скарлетт Йоханссон
Мэнди Мур
Хэлли Берри
Гвен Стефани
Джиллиан Андерсон
Айла Фишер
Эмбер Херд
Марго Робби
Джоди Комер
Лора Препон
Лера Кудрявцева
Кому из знаменитостей, на ваш взгляд, стоило сохранить естественный цвет локонов?
Фото на превью Ian Jones / Allpix Press / East News, IMP FEATURES / East News