22 знаменитости, которых мы уже не помним с натуральными волосами

Каждый день мы видим их на экранах: блондинок, брюнеток и рыженьких. А задумывались ли вы о том, какой исходный цвет волос был у этой яркой шатенки, которая только что продефилировала по красной дорожке? А может, такой редкий оттенок дан ей от природы?