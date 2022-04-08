16 звезд, которые показали всему миру, что беременность — это не повод прятаться в бесформенных балахонах

Беременность — не повод облачаться в бесформенные балахоны. Это пытаются продемонстрировать и звездные мамочки. Ведь на светских выходах их запросто можно увидеть в обтягивающих нарядах и в роскошных платьях от именитых дизайнеров, изо всех сил подчеркивающих интересное положение.

Мы в AdMe.ru проследили за выходами в свет беременных звездных девушек и поняли, насколько они своими блистательными нарядами украсили каждое мероприятие.

1. Рианна на Неделе моды в Париже

2. Дженнифер Лоуренс на премьере фильма «Не смотрите наверх»

3. Энн Хэтэуэй на премьере сериала «Современная любовь»

4. Миранда Керр на открытии выставки Джаспера Джонса

5. Клэр Дэйнс на международном кинофестивале Tribeca 2018 года

6. Серена Уильямс с супругом на открытии выставки Рей Кавакубо

7. Бейонсе на церемонии Grammy 2017 года (справа)

8. Меган Маркл в Гамильтон-сквер на осмотре новой скульптуры

9. Керри Вашингтон на 68-й премии «Эмми»

10. Лив Тайлер на церемонии вручения премии Elle Style Awards

11. Блейк Лайвли на церемонии вручения премии Women of Worth от L’Oréal Paris

12. Ким Кардашьян на шопинге в Беверли-Хиллз и на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards

13. Кейт Уинслет на европейской премьере фильма «День труда»

14. Ферги на премьере фильма «Живописный маршрут»

15. Галь Гадот на церемонии вручения премии «Золотой глобус»

16. Натали Портман на премьере фильма «Планетариум», который прошел в рамках Венецианского кинофестиваля