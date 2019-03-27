15 впечатляющих фактов, которые прячутся за фотографиями, обнаруженными в сети

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Архивные фотографии из закулисья актеров и музыкантов — это как порталы в прошлое. Иногда достаточно узнать, какая история прячется за конкретным снимком, чтобы появилось непреодолимое желание пересмотреть фильмы «Криминальное чтиво» или «Чужой», полюбоваться актерской игрой Софи Лорен, трюками Киану Ривза или целый вечер переслушивать старые хиты Metallica или Элтона Джона.

AdMe.ru пересматривает старые фотографии, которые расскажут чуть больше о съемках любимых фильмов, жизни известных музыкальных групп и событиях, оставивших заметный след в прошлом и в наших сердцах.

По сценарию в фильме «Криминальное чтиво» внутри портфеля лежали не золотые слитки

Квентин Тарантино заявлял, что сначала хотел, чтобы в кадр попали бриллианты, но позже это показалось слишком банальным. Поэтому портфель сняли с обратной стороны, чтобы добавить интриги, а внутри поместили обычную лампочку и выключатель. А вот фанаты считают, что в портфеле душа Марселласа Уоллеса, которую он продал дьяволу, а потом выкупил обратно. В пользу этой версии говорят и некоторые детали, например, код 666 на замке портфеля или сцена со стрелком, который практически в упор разряжает свой револьвер в Джулса и Винсента, но они остаются совершенно целыми.

Участники группы Queen устраивали сражения в Scrabble между концертами

Музыканты с удовольствием тратили свободное время на игру в Scrabble. Это была традиция, которая скрашивала их путешествия во время туров. Участники жаловались, что, как и в текстах песен, Фредди использует много выдуманных слов, а вот самым удачливым и смышленым игроком всегда был Брайан Мэй.

На логотипе компании Paramount не одноименная гора, а несуществующее место

На фото художник Дарио Кампаниле (Dario Campanile) позирует с картиной, которую он нарисовал для компании Paramount Pictures в честь 75-летия студии. Позже она использовала изображение как логотип, который впервые появляется в фильме «Золотой ребенок» (1986). До сих пор не угасают споры о том, какая гора изображена на логотипе: Бен-Ломонд в штате Юта, где родился основатель компании, пик Монте-Визо со стороны Италии, откуда родом художник, или Артесонраху в Перу, которая могла быть одним из прототипов старого логотипа. А сам Дарио работает по сей день и известен в жанре гиперреализма.

Это 100-летний рояль, который уже превратил десятки песен разных музыкантов в вечные хиты

Старый немецкий рояль использовался в студии звукозаписи Trident Studios. На нем было непросто играть из-за жестких клавиш, но среди музыкантов он приобрел славу инструмента, который приносит удачу. Прислушайтесь к лучшим хитам прошлого века, и услышите характерный резкий звук рояля: на нем были записаны песни «Bohemian Rhapsody» группы Queen, «Hey Jude» группы The Beatles, «Your Song» в исполнении Элтона Джона, «Changes» Дэвида Боуи и многие другие.

5-летний мальчик, ради которого Сан-Франциско превратился в реальный Готэм, спустя несколько лет борьбы вылечился от рака крови

В 2013 году в Сан-Франциско провели масштабную акцию ради 5-летнего Майлса Скотта, больного лейкемией: он мечтал стать помощником Бэтмена, и благотворительная организация Make-A-Wish вместе с мэром города и простыми горожанами воплотила это желание в реальность. В представлении участвовало 12 тысяч волонтеров, а мальчик в костюме супергероя за несколько часов победил всех злодеев и спас город. Эта история легла в основу документального фильма об акции, ее фотографии быстро стали вирусными в сети, а в конце представления мальчик получил от мэра ключи от города. С тех пор прошло 5 лет, и не так давно Майлс Скотт официально отметил победу над раком.

Сцена городской погони была снята в студии, но гигантский робот Ти-Рекс и дождь были настоящими, из-за чего ящера приходилось часто сушить между дублями

Создатели тираннозавра для фильма «Парк юрского периода: Затерянный мир» не знали о планах режиссера снимать сцены с дождем, когда собирали аниматроника. Уже на площадке выяснилось, что кожа робота впитывала воду и могла повредить технику внутри. Съемки постоянно приходилось останавливать, пока группа людей обтирала ящера полотенцами.

Сигурни Уивер учится обращаться с огнеметом на лужайке перед студией для съемок фильма «Чужой»

Sigourney Weaver testing a flamethrower for Alien pic.twitter.com/ptjSDwqo2T — Eyes On Cinema (@RealEOC) November 29, 2018

Актриса не любит оружие и всегда выступала за то, чтобы Эллен Рипли использовала подручные средства для защиты от пришельцев. Для этого Сигурни Уивер осваивала много новых навыков, пришлось осваивать и огнемет. Это пригодилось и для сиквела, когда режиссер Джеймс Кэмерон решил добавить больше военной темы в фильм. В съемках участвовало целое отделение настоящих солдат, тактика ведения боевых действий была скопирована с военных операций во Вьетнаме, актеры пережили месяц тяжелых подготовительных тренировок под руководством экспертов из спецназа, а декораторам пришлось создавать оружие будущего на основе реального и строить немыслимые боевые машины, например из списанного топливозаправщика для самолетов.

Группы AC/DC, Metallica, Pantera,The Black Crowes на одной сцене и почти 2 млн любителей рока из СССР

Музыкальный фестиваль «Монстры рока» состоялся в Москве в 1991 году, вскоре после поворотного августовского путча, и был воспринят как нечто, что шокировало даже больше, чем танки на улицах. В организации мероприятия помогала компания бизнесмена Бориса Зосимова, который позже превратил собственный музыкальный ТВ-канал в MTV Russia. Ангус Янг, участник группы AC/DC, был поражен, увидев рано утром в день концерта на поле перед сценой многочисленные костры: люди ночевали под открытым небом, несмотря на холод, чтобы занять лучшие места и первыми увидеть своих кумиров. Концерт прошел под охраной 20 тыс. милиционеров и солдат, в небе постоянно дежурил военный вертолет. Почти 2 млн зрителей приехали из разных республик СССР. Участники Metallica бросали в толпу барабанные палочки и медиаторы, а Кирк Хэмметт — свою гитару. Фанаты группы считают, что это был самый успешный концерт коллектива в 1990-е.

Пол Маккартни снялся в эпизоде «Симпсонов» в обмен на то, что Лиза навсегда станет вегетарианкой

В 1995 году Пол Маккартни вместе со своей женой Линдой согласился сняться в эпизоде мультсериала, посвященном теме вегетарианства, при условии, что Лиза станет вегетарианкой навсегда. Позже Линда Маккартни призналась, что они с мужем всегда были фанатами мультсериала и обрадовались возможности рассказать миллионам телезрителей об идеях гуманного отношения к животным. Кстати, после разговора с парой Лиза Симпсон не только меняет свою жизнь, но и учится быть терпимой к тем, кто не разделяет ее взглядов. В итоге она извиняется перед Гомером, они обнимаются и вместе идут домой.

Адам Сэвидж и Тори Беллечи из шоу «Разрушители легенд» создали декорации для фильма «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»

Адам с 1993 года работает в сфере спецэффектов, и его работы можно увидеть в фильмах «Терминатор 3: Восстание машин», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». На фото выше Адам лишь позирует, модель уже была собрана к тому моменту, а вот как она выглядит в фильме.

Как выглядела дублерша для тела Софи Лорен

Ее формы и пропорции так нравились режиссерам, что Шилла Габель сначала заменяла знаменитую актрису на съемочной площадке в отдельных сценах, а потом уже соглашалась на съемки в кинокартинах, от которых отказывалась сама Софи Лорен, и принимала приглашения на частные вечеринки.

Стивен Спилберг отдыхает в перерыве между съемками фильма «Челюсти»

Съемки на воде постоянно приходилось останавливать: в кадр попадали лишние лодки, камеры намокали, портилась погода, а судно со съемочной группой как-то раз чуть не потонуло. Актеры мучились от морской болезни. «Акулам» тоже было несладко: морская соль разъедала материалы, куклы раздувались от воды и вечно застревали в водорослях. Режиссер позже подсчитал, что за полдня удавалось поработать в среднем 4 часа. Но эти проблемы пошли на пользу сюжету: сценарий переписывали по ходу съемок, как и манеру подачи. В итоге от японского хоррора Спилберг пришел к методам Хичкока: мы видим на экране куклу акулы, понимаем, что это просто кино, но страх к воде навсегда поселяется где-то внутри.

Концерт Pink Floyd, после которого мэр Венеции ушел в отставку, а город надолго возненавидел туристов

В 1989 году Pink Floyd планировали дать бесплатный концерт на воде в Венеции. Группа должна была выступать на плавучей сцене перед публикой на площади Святого Марка. Еще 100 млн зрителей из двух десятков стран готовились наблюдать за концертом благодаря трансляции. Но все пошло не так, как надо. На концерт собралось очень много людей из разных стран Европы. Отели были переполнены, гости города размещались и спали на улицах. Площадь не могла вместить всех желающих: люди забирались на фонари и дома, уничтожая исторические памятники. Другие брали в аренду лодки, блокируя движение на воде. Организаторы не продумали вопрос с общественными туалетами: большинство справляло нужду прямо в море. В итоге полицейские устроили протест, потому что не могли больше следить за порядком: ко всему прочему в городе выросло число ограблений и случаев мародерства. После концерта осталось 300 т мусора, городу нанесли непоправимый ущерб. Мэр и городской совет под давлением общественности ушли в отставку.

Фильм «Бегущий по лезвию 2049» начинается с попытки выявить андроидов среди зрителей

Фильм «Бегущий по лезвию 2049» начинается с черного экрана, на котором сначала в верхнем левом углу появляется красная надпись «Репликанты», а затем и другой текст. Это задумка режиссера: отличить репликанта от человека можно по коду, который виден на глазах, если посмотреть вверх и налево.

Некоторые трюки для фильма «Джон Уик» Киану Ривз выполнял с критически высокой температурой

Киану Ривз всегда серьезно подходит к съемкам. Грипп и температура не остановили актера, и в один из съемочных дней он пришел на площадку, выучил свой текст и движения прямо на месте, помог быстро отснять нужные сцены драки в клубе, а затем поехал лечиться.