15+ новых российских фильмов, в которых вы не разочаруетесь

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Существует очень распространенное мнение, что российское кино — это сплошное разочарование, а вообще смотреть русские фильмы — пустая трата времени. Что сказать, определенная доля правды в этом есть: русское кино часто грешит «чернухой», плоскими шутками или излишним ура-патриотизмом и пафосом. Однако в последнее время все чаще появляются интересные исключения из правил, причем это касается не только авторского камерного кино, но и вполне массового. Кажется, что наступают времена, когда словосочетание «российское кино» больше не является синонимом плохого кино.

AdMe.ru сделал подборку отличных новых российских фильмов, которые вы могли пропустить. И очень зря.

1. Лето

Авторская картина режиссера Кирилла Серебренникова о молодом Викторе Цое и ленинградском андеграунде 80-х. «Лето» показывает историю знакомства и непростых отношений между 19-летним начинающим музыкантом Виктором Цоем, 26-летним лидером группы «Зоопарк» Майком Науменко и его женой Натальей. Черно-белый фильм с ностальгией рассказывает о зарождении советского рока и о шальной тусовке, в которой родились группы, ставшие легендами: «Зоопарк», «Кино» и «Аквариум». Почему стоит посмотреть: Фильм получился очень атмосферным и небанальным. Изюминку придают абсурдные фрагменты, которые не связаны с реальными событиями и сняты в духе видеоклипов с оригинальной анимацией под песни Psycho Killer, The Passenger и другие хиты. Фильм полностью погружает в атмосферу жаркого летнего Ленинграда 1981 года.

2. Большой

В фильме Валерия Тодоровского рассказывается история становления одаренной балерины Юли из депрессивного шахтерского городка, которую случайно заметил ранее известный танцор балета, а ныне спившийся неудачник Потоцкий. Он прочит девочке блестящее будущее на сцене Большого театра и привозит ее в московскую балетную школу к своей бывшей наставнице Белецкой. Впереди Юлю ждут годы испытаний, разочарований и надежд. Это честная история о том, что Золушка превращается в принцессу только в сказке. Почему стоит посмотреть: Красивый фильм с талантливыми актерами и нестандартным сюжетом. По словам актрисы, которая исполнила главную роль, это один из немногих правдивых фильмов о балете, потому что он лишен стереотипов и не повторяет расхожие штампы.

3. Петербург. Только по любви

«Петербург. Только по любви» — это 7 авторских высказываний женщин-режиссеров, в том числе Авдотьи Смирновой, Ренаты Литвиновой и Оксаны Бычковой. Каждая из них рассказывает свою историю о Петербурге, любви, людях, надежде и вере в то, что все обязательно будет хорошо. Петербург — это город, где все возможно: встретить любовь всей своей жизни, гуляя по мостовой, решиться на самую безумную авантюру, доверить свою судьбу шаману и поверить в то, что бронзовые лошади вот-вот оживут. Почему стоит посмотреть: Легкий фильм о любви, снятый с душой. После него внутри становится хорошо и светло. А увидеть Михаила Боярского в роли шамана с бубном — бесценно.

4. Рай

Сильная драма от Андрея Кончаловского. События в фильме происходят в годы Второй мировой войны. Русская аристократка-эмигрантка Ольга в оккупированной Франции оказывается в плену у фашистов. Она помогала еврейским детям, и теперь ей грозит гибель. Она знакомится с французом Жюлем, который в обмен на близость предлагает ей помощь. Однако вскоре Ольгу отправляют в концлагерь, где она встречает офицера СС Хельмута. Он давно влюблен в нее и становится для женщины последним шансом на спасение. Почему стоит посмотреть: Это серьезная и драматичная история не столько про холокост, сколько про русскую душу. Фильм снят необычно: в нем много реалистичных крупных планов и пронзительных диалогов. Также в фильме великолепно сыграла Юлия Высоцкая.

5. Сердце мира

В центре сюжета — история скромного ветеринара Егора, который живет и работает на тренировочной станции, куда охотники привозят своих собак. По сути, и Егор, и хозяин станции Николай Иванович со своей семьей живут в глуши — до ближайшего города нужно ехать на машине. Однако такое положение дел вполне устраивает главного героя: ему проще находить общий язык с животными, чем с людьми. С собаками, лисами и оленями ему намного спокойнее, но прошлые проблемы и трудности не оставляют его даже вдали от цивилизации. Почему стоит посмотреть: Добрая история от автора сценария полюбившегося многим фильма «Аритмия». Кроме того, фильм характеризует очень качественная операторская работа.

6. Довлатов

Фильм Алексея Германа — младшего. В центре сюжета — несколько дней из жизни начинающего писателя Сергея Довлатова в Ленинграде 70-х. События разворачиваются на фоне скорой эмиграции друга Довлатова, поэта Иосифа Бродского. В фильме показана череда смешных и грустных событий, а также литературная жизнь Ленинграда, в которой ты можешь считаться настоящим писателем, только если тебя печатают в советских журналах. Почему стоит посмотреть: Хорошо передана атмосфера душного времени, где нет места талантливому человеку, а побеждает лишь посредственность. Хороший актерский состав: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Елена Лядова. Ну и конечно, сербский актер Милан Марич в роли Довлатова выглядит весьма убедительно.

7. Заложники

Драма грузинского режиссера Резо Гигинеишвили. Фильм снят на основе реальных событий, которые произошли в Грузии в 1983 году. Шесть парней и одна девушка из так называемой золотой молодежи решаются на дерзкий угон самолета, чтобы улететь в Турцию и навсегда покинуть СССР, где им не хватало свободы. Но все идет не по плану. Заложники — это не только герои фильма, но и все общество. Заложники времени, ситуации и собственных амбиций, которые не всегда совпадают с возможностями. Почему стоит посмотреть: Сложная лента, которая заставит задуматься о том, что важнее: свобода или жизнь.

8. Движение вверх

Спортивная драма, которую еще называют «настоящим блокбастером о баскетболе», снята по мотивам реальных событий, когда сборная СССР победила сборную США в финальном матче мужского баскетбольного турнира XX Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года. До этого 36 лет сборная США была непобедимой. Это самый кассовый отечественный фильм в истории современного российского кинопроката. Почему стоит посмотреть: Качественно снятая спортивная драма, за героями которой интересно наблюдать. Хотя на самом деле фильм совсем не про баскетбол. Скорее, «Движение вверх» напоминает нам о том, что добро порождает добро и что в жизни всегда есть место чуду.

9. Кислота

Москва, наши дни. 20-летние музыканты Саша и Петя находятся в поиске себя и своего места в жизни. Они живут ярко и легко на деньги родителей: тусуются, прожигают жизнь, пытаясь найти хоть какой-то баланс и почву под ногами. За видимостью беззаботной жизни молодые люди прячут разрушительное чувство одиночества. Однажды в их жизни случается событие, которое заставляет посмотреть на себя со стороны и многое переосмыслить. Почему стоит посмотреть: Дебютная работа актера «Гоголь-центра» Александра Горчилина в качестве режиссера. Ему хорошо удалось показать проблемы и надежды современных молодых людей. Кроме того, фильм напоминает нам, что главное в любых отношениях — это любовь.

10. Про любовь. Только для взрослых

Главная тема фильма, конечно, любовь. События происходят в летней Москве. Фильм разделен на несколько новелл, объединенных в рамках одной лекции: «Как найти и сохранить любовь в большом городе». Герои — самые обычные люди: девушка-полицейский, известный актер, богатая дама, девочка-подросток, но все они хотят одного: любить и быть любимыми.

Каждому из них предстоит пройти свой непростой путь в поисках настоящего счастья. Почему стоит посмотреть: Это не просто банальное кино про любовь, а экранизированное «сегодня» со всеми приметами, переживаниями и проблемами нашего времени. Плюс очень радует диапазон актеров — от Джона Малковича до Анны Михалковой.

11. История одного назначения

Киноповесть Авдотьи Смирновой про то, как молодой граф Лев Толстой защищал несправедливо осужденного военного писаря, который был приговорен к смертной казни. События, изложенные в фильме, происходили в реальности — писатель вызвался быть адвокатом обвиняемого в суде и произнес блестящую речь. Почему стоит посмотреть: Кроме отличной актерской игры картина примечательна важным посылом: рассказывая историю из позапрошлого века, она напрямую говорит со зрителем о сегодняшнем дне. Это по-настоящему важный и злободневный фильм.

12. Анна Каренина. История Вронского

Авторский взгляд на классику от Карена Шахназарова — без линии Левина и Кити, но с Русско-японской войной. Повествование начинается с того, что начальник военного госпиталя в Маньчжурии Сергей Каренин узнает в раненом офицере того самого графа Вронского, из-за которого его мать, Анна Каренина, бросилась под поезд. Взрослый сын Анны на протяжении всего фильма пытается найти для себя ответ на терзающий его вопрос: что заставило ее тогда переступить черту? Алексей Вронский рассказывает Каренину-младшему свою версию событий, попутно переосмысливая все, что произошло много лет назад. Почему стоит посмотреть: В этом фильме все актеры на своих местах: Елизавета Боярская в роли Карениной, Максим Матвеев в роли Вронского, Виталий Кищенко в роли Каренина. Кроме того, необычная интерпретация расставила новые акценты во всем известной истории.

13. Теснота

Дебютная драма молодого режиссера Кантемира Балагова, снятая при поддержке фонда Александра Сокурова. Сюжет основан на реальной истории, которая произошла в Нальчике во время чеченской войны в 1998 году. В центре сюжета — история интеллигентной еврейской семьи, где случается горе: кто-то похищает их младшего сына с его невестой и требует огромный выкуп. Родителям приходится продать свой маленький бизнес, но денег на выкуп все равно не хватает, и они просят помощи у еврейской общины. Однако оказывается, что помочь семье может только их старшая дочь Илана, которая готова пойти ради брата на любые жертвы. Почему стоит посмотреть: Фильм, по словам режиссера, «охватывает все понятия тесноты», в том числе «эгоизм и тесноту традиций, внутренних рамок и менталитетов». Это очень своевременное и актуальное кино.

14. Человек, который удивил всех

Главный герой Егор Коршунов — егерь из сибирской деревни. Он примерный муж и отец, хороший работник и вообще достойный человек. Однажды Егор узнает, что неизлечимо болен и жить ему осталось пару месяцев. Традиционная медицина и местные шаманы оказываются бессильны, но Егор не собирается сдаваться. Тогда он решает полностью изменить свою личность, став буквально другим человеком, чтобы обмануть смерть, как это сделал герой древнего сибирского эпоса. Почему стоит посмотреть: Оригинальная и глубокая история, которая заставляет задуматься о жизни и о себе. Кроме того, в фильме можно увидеть Евгения Цыганова в совершенно необычном амплуа.

15. Купи меня

В центре фильма — история студентки филфака Кати, которой выпадает шанс пройти стажировку в Париже. Однако жажда приключений оказывается сильнее, поэтому вместо научной работы она выбирает карьеру модели и уезжает в Дубай. Правда, оказавшись в Арабских Эмиратах, Катя понимает, что ее привезли туда не в качестве модели, а в качестве работницы эскорта. В Эмиратах она знакомится с еще двумя девушками, которые так же, как и она, стремятся к роскоши и достижению цели. Правда, цели у всех разные, и подруги даже не задумываются, чем иногда приходится пожертвовать, чтобы достичь желаемого. Почему стоит посмотреть: На первый взгляд это гротескная история о красивых девушках, которые всеми силами прокладывают себе дорогу в мир роскоши. Но на самом деле это ироничная и немного циничная комедия с удачными шутками про современное общество и искусственные ценности

16. Ампир V