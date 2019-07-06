13 российских артисток, которые сбросили несколько килограммов, а ощущение, что несколько лет
Заветная мечта похудеть и выглядеть моложе одолевает едва ли не каждую представительницу прекрасного пола. Чтобы носить одежду размера XS, девушки отказываются от любимых сладостей и изнуряют себя тренировками в спортзале. И все это ради одной цели — победы над лишним весом.
Редакция AdMe.ru выяснила, насколько сильно может измениться лицо человека после похудения. Делимся с вами подборкой из 13 российских звезд, которые похорошели, сбросив ненужные килограммы.
Пелагея — 27 кг
Ольга Картункова — 84 кг
Анна Михалкова —10 кг
Полина Гагарина — 22 кг
Дина Гарипова — 8 кг
Ирина Дубцова — 25 кг
Екатерина Скулкина — 15 кг
Ксения Бородина — 16 кг
Анфиса Чехова — 25 кг
Надежда Ангарская — 30 кг
Ани Лорак — 15 кг
Маша Малиновская — 12 кг
Светлана Пермякова — 16 кг
Чьи изменения показались вам наиболее впечатляющими? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото на превью East News, nadezhdaangarskaya / instagram