13 российских артисток, которые сбросили несколько килограммов, а ощущение, что несколько лет

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Заветная мечта похудеть и выглядеть моложе одолевает едва ли не каждую представительницу прекрасного пола. Чтобы носить одежду размера XS, девушки отказываются от любимых сладостей и изнуряют себя тренировками в спортзале. И все это ради одной цели — победы над лишним весом.

Редакция AdMe.ru выяснила, насколько сильно может измениться лицо человека после похудения. Делимся с вами подборкой из 13 российских звезд, которые похорошели, сбросив ненужные килограммы.

Пелагея — 27 кг

Ольга Картункова — 84 кг

Анна Михалкова —10 кг

Полина Гагарина — 22 кг

Дина Гарипова — 8 кг

Ирина Дубцова — 25 кг

Екатерина Скулкина — 15 кг

Ксения Бородина — 16 кг

Анфиса Чехова — 25 кг

Надежда Ангарская — 30 кг

Ани Лорак — 15 кг

Маша Малиновская — 12 кг

Светлана Пермякова — 16 кг

Чьи изменения показались вам наиболее впечатляющими? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото на превью East News, nadezhdaangarskaya / instagram

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